Set escapades improvisades per aprofitar el pont de desembre a última hora

El pont de desembre és dels més indicats per fer una mica de turisme local i visitar diversos indrets i activitats dels quals podem gaudir durant aquestes dates carregades d'aire prenadalenc. Les jornades de festa que molts poden fer gràcies a la Constitució i la Puríssima van enguany de dimecres 6 a diumenge 10, ideal per a diversos dies d'oci, lleure, cultura i diversió.

Però si no hem estat previsors o no volem fer nit fora de casa, també tenim diverses opcions d'un sol dia per fer sense sortir de Catalunya. Per això, us proposem set escapades improvisades a última hora per aprofitar aquest pont de desembre de la millor manera.



La Fira del Pessebre d'Olot

Som desembre i l'ambient nadalenc es respira ja des de fa un grapat de dies. Molts comencen a cercar ja productes relacionats amb les festes de Nadal i els primers regals, així com figuretes del pessebre de qualitat. La Fira del Pessebre d'Olot que se celebra sempre per les dates del Pont de la Puríssima és una bona opció, on trobarem arbres, tions, pessebres, torrons i molts detalls especials més.

Fira del Pessebre d'Olot. — Descobreix Olot

La Fira decora els carrers del nucli antic de la localitat, enguany de divendres a diumenge. També està acompanyada d'un mercat d'artesania quilòmetre zero, on podem trobar productes naturals, locals i de qualitat, elaborats de forma artesanal. És ideal per visitar amb els més menuts de la casa, ja que també hi ha activitats familiars relacionades. Els organitzadors prometen una Fira del Pessebre amb més productes de Nadal que mai!

Endinsa't en la Colònia Güell i la seva cripta

Pràcticament tothom coneix la Colònia Güell, però encara no tots han fet la corresponent visita. Us proposem endinsar-vos en l'atmosfera del segle XIX que transmeten aquests carrers plens d'edificis particulars i de gran bellesa, obra dels arquitectes modernistes de l'època, que reivindiquen una arquitectura popular i tradicional catalana. A l'edifici de l'antiga cooperativa de la Colònia també trobem l'exposició permanent.

La joia de la corona és la Cripta Gaudí de la Colònia Güell d'Antoni Gaudí, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO el juliol de 2005. Destaca per ser un "cas atípic d'arquitectura construït amb materials de colors i textures similars a terra i vegetació", segons els responsables. Tant és així que la trobem totalment integrada en el petit bosc del seu voltant. A l'església també hi podem trobar altres exemples de l'artista en les arts aplicades.

Cripta Gaudí de la Colònia Güell. — Turisme Baix Llobregat

Revisita la muntanya de Montserrat

El massís muntanyós de Montserrat és un dels autèntics símbols de Catalunya, i un punt de referència no només per als creients. La Moreneta, patrona de Catalunya, és una de les icones de casa nostra. La visita a l'abadía de Montserrat requereix visitar la basílica del segle XVI, amb restes romàniques i estructura gòtica. També passarem per la plaça de Santa Maria o l'imprescindible Museu de Montserrat. I és que Montserrat és un centre cultural de primer ordre, amb una excepcional biblioteca amb més de 250.000 volums del monestir. Prop de l'abadia, també conserva encara el veí Monestir de Santa Cecília.

La muntanya de Montserrat també es pot descobrir sota terra, on trobem un món subterrani espectacular gràcies als avencs que foraden la muntanya. Les Coves de Montserrat de Collbató destaquen especialment, sent les més grans a l'interior. Hi trobem un recorregut d'uns 400 metres que segueix els conductes més espaiosos, que han estat guarnits per les diverses generacions d'espeleotemes (estalactites, estalagmites i columnes). La visita ens permet conèixer les característiques, el resultat del procés geològic i l'hàbitat dels primers pobladors i les seves històries.

Entra en calor amb el vi del Penedès

El Penedès és una visita imprescindible. Ho és per la seva oferta cultural, de visites temàtiques, parcs naturals, patrimoni, turisme actiu… però per a molts on és un referent és en l'enoturisme. I què millor que visitar cellers i caves per entrar en calor amb l'arribada del fred?

Visitant el cor d'aquesta regió vitivinícola ens ajudarà a descobrir de primera mà l'entorn natural i rural, les seves tradicions, la cultura del vi… i evidentment tastar-lo. En aquest sentit cal destacar La Ruta del Vi del Penedès, a través de la qual podem gaudir d'experiències a cellers i entre vinyes, propostes gastronòmiques, tranquil·litat… En aquesta proposta s'uneixen cellers, allotjaments, restaurants, museus, botigues especialitzades i serveis turístics: suma 200 establiments i compta amb quasi 70 cellers visitables.



Visita els primers pessebres vivents

Catalunya gaudeix d'una envejable tradició de pessebres vivents. Tant és així que fa un grapat d'anys que la majoria els coordina i promou la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, una associació cultural no lucrativa. A més, a mitjans de novembre Montserrat va acollir un macropessebre vivent amb la participació de més de 900 figurants per commemorar l'efemèride de 800 anys del primer de la història.

Cert és que la majoria s'apleguen les setmanes prèvies i durant les mateixes festes de nadalenques, allargant-se fins ben bé passat Reis. Però en algunes localitats ja començaran durant el pont a fer representacions: el tret de sortida el donarà Navata el dimecres 6, segons el calendari federatiu. Ja durant el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, podrem gaudir dels pessebres vivents també de Cànoves, Masia de Castelló (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), Prullans de Cerdanya i Sant Fost de Campsentelles.

Puja a la Vall de Núria… amb neu?

Ideal per un dia es fer una escapada a la Vall de Núria (Queralbs, Ripollès), indret ideal per gaudir de la natura i el paisatge amb família o amics. Aquest punt del Pirineu Oriental és un dels més elevats de la Vall de Ribes, i al voltant trobem cims de més de 3.000 metres. Tot i la sequera, també destaquen fonts i torrents. A més, si estem de sort, la vall estarà enfarinada per la neu, el que encara li dona més bellesa.

Per arribar-hi s'utilitza un transport que és un atractiu en si mateix: el tren cremallera, que té un recorregut de 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres. Entre altres activitats podem fer un passeig en telefèric, busseig sota gel, gaudir del Parc Lúdic, veure algunes exposicions, fer la ruta dels Ponts Històrics, així com diverses activitats de neu quan la climatologia ho permet.



L'encant medieval de Besalú

I acabem amb una de les localitats amb més encant de Catalunya, un aire medieval total dels seus carrers que s'accentua amb l'arribada del fred i les festes nadalenques. Besalú (Garrotxa) fou una fortalesa entre dos rius, i seu d'un important comtat independent. L'espectacular pont romànic sobre el riu Fluvià és un altre dels vestigis d'aquell passat, però ni de bon tros és l'únic, tot i ser del més reconegut de la localitat.

El seu conjunt historicoartístic medieval és un dels millors conservats de casa nostra: l'antiga església del monestir de Sant Pere del segle XII, l'església de Sant Vicenç del segle XII, la façana de l'antiga església hospital de Sant Julià del segle XII, i la Casa de Cornellà del segle XII i la sala gòtica de la Cúria Reial. També destaca tot el call jueu, i en especial el Micvé.