Cinc escapades per aprofitar el pont de desembre sense sortir de Catalunya

Ens apropem a un pont de la Constitució i de la Puríssima que, per dates, dona una gran oportunitat a molts catalans per fer una bona escapada per descansar, conèixer nous racons o gaudir de l'esport, la muntanya i la natura. El tan esperat pont de desembre permet a molts ciutadans aprofitar per fer fins a cinc dies de festa -fins i tot algun espavilat en fe més, que es poden aprofitar pel Principat català.

Per això, us proposem fins a cinc opcions per treure suc d'aquesta finestra que va del dimecres 6 al diumenge 10 sense sortir de la frontera catalana. Propostes variades per a fer durant diversos dies, que van des de l'esport de neu fins al passat del territori, passant pel relaxament total o acostar-nos a la frontera nord.

De l'època medieval a la tradició nadalenca

Una altra proposta ideal per a aquest pont de la Constitució i de la Puríssima és visitar els carrers del centre històric de Vic, on de dimecres a diumenge se celebra una nova edició del Mercat Medieval. Enguany hi haurà 411 parades, la xifra més alta de la història, un 8% més que l'edició anterior. El Medieval és el certamen més multitudinari de la ciutat i s'espera rebre 275.000 visitants.

Si fem nit a Vic, podrem aprofitar per passejar per la ciutat i conèixer la història del país des del lloc que molts consideren el cor de Catalunya. Destaquen el Temple Romà del s. II, les muralles del s. XIV, la Catedral, la plaça del Mercadal i la casa de la ciutat... a mes de galeries i museus com l'Episcopal, el principal exponent, o la proposta Vicpuntzero, una experiència immersiva.

Una nena participa en una activitat de tir amb arc al Mercat Medieval de Vic de l'any passat. — Mar Martí/ACN



Però és que no ens quedem a Vic perquè, sense sortir de la comarca d'Osona, podem visitar un dels referents de la tradició nadalenca de casa nostra. Del dissabte 2 fins al diumenge 10 se celebra la Fira de l'Avet d'Espinelves, indret on moltes famílies van a comprar el seu arbre de Nadal, fer algunes compres pensant ja en els regals o simplement visitar les paradetes. S'esperen xifres similars a la passada edició, que va tancar fregant els 100.000 assistents i amb més de 4.000 arbres venuts. Si visitem Espinelves també podrem gaudir de la seva església romànica.

Pont de neu a Bequeira Beret

La falta de precipitacions i les elevades temperatures feien perillar l'inici de la temporada de neu a casa nostra, però la baixada del mercuri i algunes precipitacions auguren que aquest pont de la Puríssima i la Constitució estiguin obertes algunes estacions d'esquí del Pirineu. És el cas de Baqueira Beret, que va obrir el dissabte 25 de novembre i espera bones afluències per aquests cinc dies festius.

És un centre de pelegrinatge per a esquiadors catalans i d'arreu l'Estat, l'estació amb més quilòmetres esquiables de la Península. La qualitat i abundància de neu durant bona part de la temporada són la clau de l'èxit, disposant de 103 pistes en una àrea esquiable de 155 quilòmetres, equipades amb 34 remuntadors. S'ubica entre les comarques de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, ideals també per visitar aquest pont.

Dissabte 25 es va obrir parcialment l'àrea central de Baqueira gràcies a les nevades de les darreres setmanes, que van permetre acumular entre 30 i 35 centímetres, i també a les baixes temperatures que han ajudat a fabricar neu. En total, des d'aleshores es pot esquiar a 25 quilòmetres i es posaran en funcionament 8 remuntadors. En concret, es podran obrir els telecadires de Baqueira, Esquiròs, Mirador, Cabana, Jorge Jordana, Rabadà i les cintes Carreretes 1 i 2 a la zona de debutants.

La bellesa de la Catalunya Nord

I anem fins a la frontera per proposar una visita a la Catalunya Nord, a la part del Principat de Catalunya administrada per l'Estat francès en virtut del tractat dels Pirineus. I és que precisament aquest fet li dona unes característiques diferents de la resta dels Països Catalans, convertint el territori en una proposta ideal per a cinc jornades de festa.

Un dels pobles més bonics de la Catalunya Nord és indubtablement Cotlliure, farcit de carrerons estrets i empedrats. Destaca per la seva arquitectura i essència que ens transporta a l'edat mitjana. A més, pels volts de Nadal ofereix també una fira nadalenca d'aquelles que agraden tant. Gaudiu de l'espectacular castell reial i la bellesa d'aquesta localitat de la Costa Vermella.

També podrem visitar Perpinyà, una visita que podem allargar durant una jornada sencera, i que ara al desembre també podem gaudir del Castellet il·luminat, a més de la coneguda roda de Nadal i el mercat nadalenc del costat dels molls de la Bassa. Altres localitats que podem visitar són la Maternitat d'Elna i Argelers de la Marenda, per recordar la vessant mes històrica i la petjada fosca de la Segona Guerra Mundial. La màgia de Ceret, la bonica vila de Vilafranca de Conflent o la particularitat Eus són altres indrets que paga la pena conèixer.

Viatge a l'antiga Tàrraco

Segur que molts teniu pendent un viatge a l'antiga Tàrraco, sigui el primer que hi feu o per revisitar aquest espectacular patrimoni de l'imperi romà que tenim a casa nostra. I és que fou un dels nuclis de població més importants a la península Ibèrica, i són diversos els vestigis que ens hi fan transportar.

Les visites a l'amfiteatre i el circ romà són imperdibles, així com resseguir les muralles i passejar pel centre històric. També podeu visitar el Pont del Diable (Aqüeducte de les Ferreres), un pont aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc dels Arcs, als afores de la ciutat. Una ruta romana ens permet conèixer la història a través dels principals monuments conservats d'un conjunt arqueològic romà de Tàrraco que des del 2000 es Patrimoni Mundial de la UNESCO.

D'altra banda, també hi trobem el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el més antic de Catalunya en aquesta especialitat. Des de la primera meitat del segle XIX, és centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueològic de Tarragona i la seva àrea d'influència. La ciutat també ens ofereix altres imprescindibles com la Catedral, les places del centre històric, un passeig per la Rambla Nova, un àpat al Serrallo o les vistes del Balcó del Mediterrani.



Relaxació total en un balneari

Si el que volem són plants per descansar de debò i relaxar-nos sense pensar en res més, podem apostar per algun dels balnearis catalans que tenim arreu del territori. En aquests inndrets hi conflueixen tres elements bàsics, segons apunta l'Associació Balneària: les aigües medicinals declarades d'utilitat pública, les instal·lacions adequades per a l'aplicació dels tractaments termals prescrits i un equip mèdic i auxiliar que dirigeix la utilització més adient d'aquests mitjans segons cada pacient.

A les comarques gironines s'ubiquen grans referents en aquest sentit, especialment a la comarca de La Selva, amb el Balneari Font Vella de Sant Hilari Sacalm o el Balneari de Vichy Catalan de Caldes de Malavella. Però també en trobem a la província de Tarragona, com el de Vallfogona de Riucorb o l'Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà) o l'Hotel Termes de Montbrió del Camp (Baix Camp). A Barcelona podem anar de l'Hotel Balneari Broquetas de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) a l'Hotel Colón Thalasso Termal de Caldes d'Estrac (Maresme). I a la província de Lleida destaquen opcions com l'Iberik Rocallaura Balneari de Vallbona de les Monges (Urgell).

Si el que volem es gaudir de les aigües termals pròpiament del Pirineu i les seves propietats curatives, tenim altres opcions. Des de Pirineus de Catalunya es recomanen propostes com Termas Baronia de Les, Aigües Termals Arties o Banhs de Tredòs de Salardú (Val d'Aran), Sanillés de Lles de Cerdanya, Balneari Caldes de Boí (Alta Ribagorça) o l'Hotel Sant Vicenç del Pont de Bar (Alt Urgell).