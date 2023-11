11 jocs de taula catalans o en català per gaudir amb la família i amics 

A mesura que avancen els dies i les jornades es fan més curtes, som molts els que optem per quedar-nos més a casa, fer plans en interiors amb família o amics, i evitar el fred de les hores més complicades. A molts, quedar-nos a casa ens recorda inevitablement a l'època pandèmica, quan per obligació no podíem fer res més que buscar mil i una distraccions.

Més enllà de provar de fer pa, seguir sessions d'aeròbic en línia o cantar el Resistiré a les vuit del vespre, durant el confinament del coronavirus molts també van descobrir un món nou com és el dels jocs de taula. Cert és que a moltes famílies i grups d'amics es tracta d'una tradició arrelada, però és innegable que el sector va viure el millor moment arran de la crisi sanitària.

Per sort, també ho va fer en català, ja sigui amb jocs propis, de més o menys tirada, o amb adaptacions a la nostra llengua dels productes més populars arreu del món. Per això, us proposem descobrir o redescobrir aquest món amb una infinitat d'opcions. Ho fem recomanant-vos jocs de taula catalans i en català (originals o adaptats) per gaudir en família i amics.

'Enigmàrius'

2 - 6 jugadors; A partir de deu anys; 90 minuts

Comencem per un dels jocs més estretament relacionats amb la llengua catalana. Es tracta de l'Enigmàrius, un joc que ens dona les eines tant per resoldre'n i com per elaborar aquesta proposta coneguda de Màrius Serra. El joc l'ha fet amb Oriol Comas, dupla que ja va fer Verbàlia, El Joc. En aquest cas, es tracta d'una competició verbal amb la qual es completen les paraules d'un cartó amb jocs de nivell senzill, mitjà i avançat.

En funció de com caigui el dau, el jugador ha de resoldre un enigmàrius, trobar un anagrama, triar entre tres possibles sentits d'un mot o simplement dir una paraula que contingui una lletra determinada. I també pot haver de posar a prova els altres jugadors plantejant-los un enigmàrius, que es pot inventar amb l'ajuda dels ingredients secrets que permet cada resposta.

'Lacrimosa'

1 - 4 jugadors; A partir de catorze anys; 90 minuts

Dissenyat per Gerard Ascensi i Ferran Renalias i il·lustrat per Jared Tou, Enrique Corominas i David Esbrí, Lacrimosa és un joc lligat compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Com a mecenes del geni austríac, els jugadors volen ser recordats com el seu major benefactor, per la qual cosa hauran d'acabar hauran d'acabar de finançar el Rèquiem que va deixar inconclús abans de la seva mort.

Lacrimosa es juga al llarg de 5 rondes, que abasten diferents moments creatius de Mozart, amb l'objectiu de sumar el nombre més gran de punts de reconeixement. Destaca per la seva posada a taula, amb un tauler central ple de detalls on es representa un mapa del centre d'Europa, i també es representen els fragments del Rèquiem. Destaca per la seva versió en solitari, on ens enfrontarem al productor, actor i dramaturg Emanuel Schikaneder.

'La Fallera Calavera'

2 - 5 jugadors; A partir de deu anys; 30 minuts

La Fallera Calavera és una proposta valenciana molt particular, que ha causat furor arreu i que ja té fins a tres versions, obra d'Enric Aguilar Almodóvar. Ens trobem davant d'un joc bastant ràpid i àgil, amb molta interacció entre jugadors i situacions variades. L'ideal és començar per la primera versió, que es basa en la historia d'una fallera que es converteix en zombi després de morir en una mascletà per un error de seguretat.

L'objectiu del joc és calmar la seva ira apocalíptica de l'única manera possible: cuinar-li una bona paella. Amb una baralla de 102 cartes, els jugadors de La Fallera Calavera hauran de reunir 5 ingredients per fer aquest plat patrimonial valencià. Guanya la partida el primer jugador que ho aconsegueixi, utilitzant també tresors, cartes de batalla o cartes especials, guanya la partida!

'Victus. El joc de cartes'

3 - 5 jugadors; A partir de dotze anys; 30 minuts

Oriol Comas també és l'autor d'aquest joc que aviat farà deu anys (és del 2014, coincidint amb el tricentenari), però que és interessant destacar per la seva particularitat i relació amb la història de Catalunya. Victus. El joc de cartes pren com a referència el nom de la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, i s'ubica a la Barcelona de 1714, quan Martí Zuviria i Antonio de Villarroel lluiten contra el setge de les tropes borbòniques, el darrer acte de la Guerra de Successió Espanyola.

Després de resistir, la qüestió és si el sacrifici dels barcelonins serà suficient per salvar la ciutat. A Victus: el Joc de Carles els jugadors es posen en la pell dels grans protagonistes de la novel·la, tant del bàndol que defensava Barcelona com de les tropes borbòniques que l'assetjaven. Els participants barallaran als escenaris del setge per guanyar una guerra on tot val, on cada persona és important, on no se sap amb certesa qui va amb qui.

'Insecta: The Ladies of Entomology'

2 - 4 jugadors; A partir de deu anys; 30 minuts

Eugeni Castaño i Ferran Renalias són els autors d'aquest particular Insecta: The Ladies of Entomology, un joc original fidel a la historiografia de les dames i al rigor científic, amb l'objectiu de recollir la col·lació d'insectes més bonica i interessant que la resta. Té un quadernet amb algunes descripcions històriques i entomològiques, que volen despertar l'interès tant d'especialistes com de novells en aquest tema.

Durant els seus torns, els jugadors visiten diferents continents i recol·lectaràs insectes, i també llegiran la correspondència, triant nous objectius. Tanmateix, el joc proposa fer servir les habilitats de personatge com a il·lustradora, col·leccionista o viatgera. Els jugadors tindran una quadrícula a la seva àrea de joc, i l'objectiu és completar els espais d'insectes o correspondència d'aquesta quadrícula.

'Monstrys'

2 - 5 jugadors; A partir de cinc anys; 10-15 minuts

Per als més menuts trobem propostes ideals com el Monstrys, una obra d'Ignasi Ferré, il·lustrat per David G. Forés i editat per Empeudejocs, del gènere push your luck (prova la teva sort) i de partides ràpides. Es ideal per a jugar quan tinguem qualsevol moment, i no saturar els nens amb un joc etern.

El joc parteix de la premissa que els Monstrys han envaït el barri i apareixen en qualsevol casa per fer de les seves malifetes quan ningú no ho espera. Els veïns estan farts de les seves bretolades, però els adults no els poden veure realment, ja que només són visibles pels nens i nenes. A través de la colla Caçamonstrys, petits i grans hauran d'avançar conjuntament per enxampar-los.

'Winter'

2 jugadors; A partir de vuit anys; 10-15 minuts

Aquest joc d'Enrique Blasco i María Blasco proposa escollir sàviament les zones claus d'un llac que durant l'hivern ha esdevingut gel. Cal treure-li partit el més aviat millor, abans del desglaç i abans que el rival aconsegueixi la victòria. A Winter dos jugadors competiran per ser el jugador amb més fitxes del color al final de la partida.

Les partides es divideixen en dues fases. La primera és la de congelació, on els jugadors creen el llac gelat de forma conjunta mitjançant les seves cartes de flocs de neu, i bloquegen zones on puguin fer coincidir quatre flocs de neu del seu color amb les seves fitxes. I la segona és la de desglaç, quan hauran de desfer el llac movent i retirant les cartes de flocs de neu i les fitxes de cada jugador.

'Catan'

3 - 4 jugadors; A partir de deu anys; 30 minuts de joc

Passem a jocs amb versió en català. El Catan és el clàssic dels clàssics de casa nostra i d'arreu, marcant la revolució dels jocs de taula moderns, amb molta interacció entre jugadors, familiars o amics. Tot i que hi ha diversos factors que influeixen, les regles bàsiques són ràpides d'aprendre i fàcils d'explicar.

Funciona amb un sistema de comerç, on els jugadors poden intercanviar cartes de la mà entre ells per construir carreteres, pobles i ciutats. Els jugadors col·loquen els seus poblats i ciutats, que es poden construir gràcies als recursos. A Catan es guanya amb punts de victòria, que es generen quan els jugadors col·loquen poblats, ciutats, construeixen la ruta més llarga o l'exèrcit més gran, o quan compren cartes de desenvolupament que poden donar punts de victòria.

'Codi secret'

2 - 8 jugadors; A partir de catorze anys; 15 minuts

En català també trobem la versió del Codi secret, un joc on es barreja la intriga, l'espionatge i les claus secretes. Parlem d'un joc competitiu per equips, que requereix col·laboració per arribar a la victòria. Entre tots dos, es despleguen 25 targetes amb una paraula impresa, formant un quadrat de 5x5.

Els caps d'espies s'aniran alternant per aportar pistes compostes per una sola paraula, mentre els agents de camp intentaran endevinar a quina paraula o paraules es refereix el cap. Quan un agent toqui una paraula, el cap d'espies revelarà la vostra identitat secreta. El primer equip a contactar amb tots els agents guanyarà la partida, però si es desvetlla la carta de l'assassí, el joc acaba de forma immediata.





'L'arna tramposa'

3 - 5 jugadors; A partir de set anys; 30 minuts

Per als més espavilats també hi ha un jocs ideal: L'arna tramposa. La proposta demana enginy per descartar cartes, i fer trampes en fer-ho. Es juguen tantes rondes com jugadors hi hagi i guanya el jugador que tingui menys punts negatius al final de la partida.

En ordre, cada jugador ha de posar una carta immediatament superior o inferior a la carta que és a la pila de descart. Hi ha cartes normals i quartes cartes d'acció: l'aranya, el mosquit, l'escarabat i la formiga, però hi ha algunes cartes que no es poden jugar. Si un jugador té una arna a la mà, se n'ha de desfer, però no de forma habitual. Cal aprofitar les distraccions de les cartes d'acció per fer trampes.

'L'Illa Prohibida'

2 - 4 jugadors; A partir de deu anys; 30 minuts

L'Illa Prohibida és un joc cooperatiu de Matt Leacock, reconegut autor de tots els jocs de l'univers Pandemic. Els jugadors hauran de treballar junts per salvar tots els tresors de l'illa abans que s'enfonsi. Cada jugador pren el paper d'un aventurer, i ha de fer servir el seu poder especial per ajudar el seu equip. Es guanya quan els jugadors han agafat els quatre tresors, van a la pista d'aterratge i escapen amb helicòpter.

I és que l'illa s'enfonsa, però cal salvar els tresors: La Pedra de la Terra, El Cristall del Foc, L'Estàtua del Vent i El Calze de l'Oceà. Es juga sobre un tauler amb les llosetes, col·locant-les cara amunt en forma de creu. Es tracta d'una bona porta d'entrada als jocs cooperatius.