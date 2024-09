Neix Enderrock Llibres, un segell editorial especialitzat en llibres musicals

El Grup Enderrock ha posat en marxa Enderrock Llibres, un nou segell editorial especialitzat en llibres musicals. Es tracta d'una aposta per erigir-se en un "segell de referència en la publicació de llibres d'assaig i altres gèneres centrats en la música popular dels Països Catalans i d'arreu del món". El seu editor Jordi Novell ha justificat que volen "donar cabuda d'una manera més extensa a continguts que a vegades a la revista es queden més petits i oferir una mirada històrica i transversal, mantenint l'ADN de la publicació".

El primer títol de la col·lecció es publicarà aquest novembre i estarà dedicat a L'estaca de Lluís Llach, escrit pel periodista Joaquim Vilarnau, i la previsió és publicar una desena de títols el 2025. Les obres es publicaran en llengua catalana, amb la voluntat també expandir el catàleg a altres idiomes, i l'editorial no es tanca a fer traduccions. Els llibres de la col·lecció es distribuiran a les llibreries d'arreu dels Països Catalans a través de Xarxa de Llibres.

El director editorial del grup, Lluís Gendrau, ha explicat que la filosofia de fons és el mateix criteri de la revista: "Parlar de la música i de les referències musicals del país". El responsable recordat que van començar amb aquest producte fa trenta anys i que ja van publicar una quinzena de llibres. "La revista és molt efímera, quan fem reportatges i números especials després d'un mes es retiren del quiosc, però el llibre té un altre recorregut, pes i prestigi", ha dit.

La voluntat d'Enderrock Llibres és "ampliar els continguts i arribar a nous lectors amb una eina de difusió especialitzada en l'àmbit musical, que potenciarà i diversificarà el focus d'acció". El segell "promourà la memòria musical del país i els seus estils i moviments musicals nacionals, sense deixar de banda la mirada a l'escena internacional, ni tampoc la traducció d'obres en altres llengües", afegeixen els responsables.

📚 Avui hem presentat la nova editorial especialitzada en música ENDERROCK LLIBRES. ‘L’estaca. Crònica d’una cançó sense fronteres’ en serà la primera publicació i, escrita per @quimv, narrarà la història i llegat de l’emblemàtic himne de @lluis_llach.https://t.co/FqgotQsbeE pic.twitter.com/7MZ97betzb — Enderrock (@enderrock) September 17, 2024

'L'estaca. Crònica d'una cançó sense fronteres'

El primer títol es publicarà aquest novembre i estarà dedicat a la història i el llegat mundial del tema de Lluís Llach. 'L'estaca'. Crònica d'una cançó sense fronteres està escrit pel periodista Joaquim Vilarnau i té un pròleg del mateix cantautor. Dona a conèixer qui i per què la canta o l'ha cantat, què pensen de la cançó els seus intèrprets i quin significat té per a ells. "Segurament és la cançó catalana més internacional", ha ressaltat Gendrau. "S'ha fet servir com a cançó de combat en molts països del món i s'ha traduït a moltes llengües, i és una cançó emblemàtica", afegeix.

Tres llibres de cara al 2025

L'editorial ha anunciat tres llibres de cara al 2025, tots amb títols provisionals. Història i poder del mètal en català d'Eduard Cremades, Dani Farrús i Dani Morell, es preveu que surti el primer trimestre de l'any que ve. Al segon trimestre sortirà Canet Rock de Donat Putx, dedicat al festival que "va sacsejar el panorama artístic de Catalunya i bona part de l'Estat" l'any 1975. També es publicarà al segon trimestre 100 anys en veu de dona de Maria Picassó i Jordi Novell, que recull un centenar de retrats de dones referencials en el món de la música popular d'arreu del món, sota la mirada de la il·lustradora Maria Picassó.