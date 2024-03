Nou llocs típics on anar a menjar la mona el Dilluns de Pasqua a Catalunya

Masos, ermites de muntanya, fonts, parcs i zones de pícnic vora el mar s'ompliran aquest Dilluns de Pasqua de colles de gent que es troben al voltant d'una taula a l'aire lliure per fer un dinar i per postres menjar la mona i la figura de xocolata, amb la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la Barbie o la Bola de Drac com a principals reclams dels més petits de casa.

Després diversos dies fora, famílies i colles tornen a casa i surten al camp a menjar la mona. Cada demarcació té zones típiques on anar a passar el dia. A Lleida, és tradició anar al parc de La Mitjana o a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai; a Tarragona a l'ermita de la Mare de Déu del Remei i el Mas de Forès, a Alcover, o a la Cala Romana de Tarragona; a Girona és típic el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; i a Barcelona se sol anar a la serralada de Collserola o al Parc de la Ciutadella. Fem un recull dels espais més populars.



L'embassament de Sant Llorenç de Montgai

Les neveres portàtils, les taules i cadires i la típica mona guardada en una caixa solen ocupar per unes hores els voltants de l'embassament de Sant Llorenç de Montgai (Noguera), on és típic anar a menjar-se la figura de xocolata Dilluns de Pasqua. La zona és un espai d'interès natural ideal per fer una ruta de senderisme abans de dinar.

A Lleida també és habitual aplegar-se al Parc de la Mitjana, l'ermita de Granyena o el parc del Vilot de Sucs, entre d'altres, per menjar la mona que padrins o avis han regalar als seus fillols o nets.

Cala Romana

La platja és un dels llocs més buscats per menjar la mona el Dilluns de Pasqua, sobretot als municipis de la Costa Daurada. Desenes de famílies es reuneixen a les zones de pícnic del costat del mar, planten una taula i unes cadires o estenen una tovallola per cruspirse-se la mona. Un dels espais més típics del Camp de Tarragona és la Cala Romana, rodejada de naturalesa i al costat de la ciutat de Tarragona, a la N-340 direcció Barcelona. Si fa bon temps, us podreu remullar els peus una mica.

Cala Romana. — ACN

Ermita de la Mare de Déu del Remei i Mas de Forès

Seguim amb un altre indret mític per menjar-se la mona el Dilluns de Pasqua al Camp de Tarragona: Ermita de la Mare de Déu del Remei i Mas de Forès, situat a les afores d'Alcover (Alt Camp), en plenes muntanyes de Prades. A l'ermita hi ha un bar restaurant i al Mas de Forès taules de pícnic i una zona infantil amb gronxadors per la canalla. Des d'aquest punt surten diverses rutes per fer una excursió fins a les Fonts del Glorieta o el Niu de l'Àliga. Hi ha un espai per deixar el cotxe.



Pantà de Siurana

Anem fins al Priorat, on és típic anar al pantà de Siurana per menjar-se la mona. Es tracta d'un nucli agregat a Cornudella de Montsant situat al capdamunt de la serra de la Gritella. s'hi pot accedir en vehicle o fent una excursió pel camí vell de Cornudella a Siurana. A la zona de l'embassament podreu estendre les estovalles i dinar tranquil·lament envoltats de naturalesa.



El conegut poble de Siurana. — Turisme Siurana

El Pont del Diable

El Pont del Diable s'ha convertit en un dels llocs més desitjats per anar a menjar la mona a Tarragona. Hi va gent provinents de tot el Camp, des de Reus fins a Vila-seca, que volen passar un dia envoltats de naturalesa i patrimoni, ja que aquest aqüeducte de l'època romana formava part de la xarxa de canalitzacions que conduïa les aigües del Francolí cap a Tarraco.



La serralada de Collserola

Si per Setmana Santa t'has quedat a Barcelona ciutat i per menjar-te la mona vols desconnectar del soroll i del trànsit, el lloc ideal per fer-ho és la serralada de Collserola. Un dels espais més mítics és a la font de la Budellera, al costat de Vallvidrera. Es tracta d'un espai de vegetació ideal per fer excursions amb els més petits, que també podran gaudir d'un espai amb jocs infantils.

Barcelona vista des de Collserola. — Robert Peña/Arxiu del Parc

Jardins de Joan Brossa

Els Jardins de Joan Brossa també és típic, sobretot per anar amb els més petits, per la zona de lleure que hi ha i la tirolina que ocupa l'espai de l'antic del parc d'atraccions de la ciutat. Just a sobre hi ha una immensa esplanada on trobareu algunes taules de pícnic.

El Parc de la Ciutadella

Continuem amb un altre clàssic a la ciutat de Barcelona: el Parc de la Ciutadella, un punt on els caps de setmana, els barcelonins hi acudeixen en massa per gaudir de les àmplies zones de gespa, també el Dilluns de Pasqua. Ple d'arbres centenaris, aquest espai conté una gran diversitat d'elements: la cascada monumental, edificis del segle XIX avui convertits en museus, un llac per passejar en barquetes de rems, passejos i nombroses escultures. A més, comparteix espai amb el zoo de Barcelona, que estarà obert.



El Parc de la Ciutadella, en una imatge recent. — Ajuntament de Barcelona

L'ermita de Sant Jeroni, a Móra d'Ebre

Cap al sud del país, concretament a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), l'ermita de Sant Jeroni és un dels indrets més buscats per menjar-se la mona. Es tracta d'un lloc d'acampada i de lleure, a peu de la Picossa, situat a vui quilòmetres del nucli. Compta amb una zona de jocs infantils i una desena de taules de pedra ideals per dinar, amb una font d'aigua.