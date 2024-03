Aquestes són les millors mones de Pasqua de Catalunya per aquest 2024

La mona de Pasqua és tot un clàssic per a moltes llars catalanes durant aquestes festes de Setmana Santa. Per bé que tradicionalment es tracta d'un brioix en forma de tortell i ensucrat, acompanyat d'ous durs, ja fa un grapat d'any que també s'han popularitzat les de figures de xocolata, siguin de l'Ou de Pasqua o d'esportistes, cantants o altres celebritats. Tradicionalment, la mona havia de portar tants ous com anys de l'infant, i s'entregava el Diumenge de Pasqua per ser menjada Dilluns.

Fa uns dies, en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona, es va celebrar la tercera edició del reconeixement de la Millor Mona de Pasqua. L'objectiu és reivindicar la gastronomia vinculada amb la Pasqua i projectar la mona com una tradició artesana vinculada a professió flequera i pastissera del país. En total, s'han escollit tres pastisseries de cada una de les dues categories del concurs: millor Mona de Pasqua Tradicional i millor Mona d'Ou de Xocolata.

Un jurat professional especialitzat en cada categoria ha estat l'encarregat de decidir la Millor Mona de Pasqua d'aquesta edició. Destaquen el mestre pastisser Jordi Roca del Celler de Can Roca, la mestra flequera Maria Cruz Barón, subdirectora a la Baking School Barcelona Sabadell, o el mestre pastisser Enric Ortuño, fundador de l'Atelier Barcelona, entre altres professionals de prestigi.

El jurat popular ha aportat també la seva opinió "per completar la valoració", amb la figura de 'El fillol' i 'El padrí'. Tots plegats han valorat l'aspecte, la textura de la pasta, la cocció, l'aroma o el gust, així com la tècnica, l'originalitat, la presentació i l'acabat. S'ha tingut en compte el 80% de la valoració del jurat professional i el 20% del jurat popular.

Millor Mona de Pasqua Tradicional

Si ens fixem en la categoria de mones tradicionals, el primer premi se'l va emportar el conegut mestre flequer Daniel Jordà, al capdavant de l'obrador Panes Creativos de Barcelona. El laboratori del món del pa també rebut el reconeixement del millor panettone clàssic d'Espanya i pel millor llonguet de Catalunya 2024.

D'altra banda, segon premi l'ha aconseguit l'Obrador de Prades (Baix Camp), que ja es va emportar la segona plaça del darrer premi del Pa de Sant Jordi del passat 2023. I el tercer premi la Fleca Rovira de Cardedeu (Vallès Oriental), precisament guanyadors de la millor coca de sant Joan de Catalunya 2023.

Millor Mona d'Ou de Xocolata

Pel que a la categoria de Mona d'Ou de Xocolata, el jurat ha tingut en compte l'originalitat, la tècnica, la presentació i l'acabat. El primer lloc l'ha ocupat l'Obrador Sant Tomàs de Calldetenes (Osona), gràcies a la seva peça inspirada en un dels personatges de Marvel Studios. En concret, havia presentat la figura del Groot, de la pel·lícula Guardians de la Galàxia.

Pel que fa a la resta del podi, la Pastisseria Fusté de Malgrat de Mar (Maresme), amb un robot amb els braços oberts que va convèncer al jurat qualificat. El tercer lloc ha estat pel Xocopunt de Molins de Rei (Baix Llobregat), gràcies al seu ànec de xocolata amb patinet motoritzat.