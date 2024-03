La recepta més tradicional de la Mona de Pasqua per ser el millor padrí

Ens acostem a Dilluns de Pasqua, el primer dilluns després de la primera lluna plena de la primavera, moment de celebració per a moltes llars catalanes, que mantenen la tradició de menjar un dolç especial per aquesta festivitat. Els padrins regalen la mona a fillols i filloles, actualment amb ous de xocolata i figuretes, plomes o guarniments, per bé que tradicionalment s'acostuma a acompanyar d'ous durs.

El més habitual avui és la mona de pa de pessic amb ous de xocolata, per bé que n'hi ha de diverses maneres, amb figuretes de xocolata o amb la xocolata també integrada. Entre les particularitats territorials trobem la Garlanda, que es menja al Penedès i porta entre els seus ingredients la matafaluga. En els darrers anys han guanyat pes les mones per a les persones intolerants al gluten, la lactosa i l'ou, que són els principals ingredients, així com sense sucre o baixes en sucre, per satisfer totes les necessitats.

Nosaltres us proposem fer la tradicional, una recepta base de mona de Pasqua que podreu adaptar al vostre gust. És la que recull l'Institut Català de la Cuina Catalana en el seu Corpus Culinari de la Cuina Catalana, inventari de plats típicament catalans, que ha estat revisat i reeditat recentment. Si voleu ser els millors padrins, proveu de fer la mona vosaltres mateixos.

La recepta tradicional de Mona de Pasqua

Ingredients: 500 g de farina, 75 g de sucre, 50 g llevat premsat, 50 g de mantega, 10 g de sal, 3 ous, la ratlladura d'1 llimona i llet. Per a la decoració: ous durs, oli, ou batut i sucre.

1. El primer que hem de fer és pastar els ingredients principals: la farina, el sucre, els ous, la sal, el llevat, la mantega i la ratlladura de llimona.

2. Un cop feta la mescla, anem afegint llet fins a fer una massa homogènia i que es desenganxi de les mans. La quantitat del làctic dependrà de la resta d'ingredients, especialment de la farina, així com de condicions atmosfèriques, entre altres. Deixem reposar 30 minuts.

3. Donem forma de pa rodó a la massa, i fem un forat al mig. Anem fent grossa la forma, fins que tingui forma d'una típica corona de pastisseria.

4. Pintem amb oli la massa, hi clavem els ous durs amb la clova, pintem amb ou batut i hi empolvorem el sucre per sobre.

5. Enfornem al forn preescalfat a 170 graus, durant uns 45 minuts.

Un cop cuita la mona de Pasqua, deixem refredar i acabem de decorar al gust, també recobrint-la o farcint-la amb altres ingredients, si així ho volem. En alguns casos s'hi posa ametlla laminada a sobre, per exemple, però hi podem posar el que més ens agradi (o el que més agradi a la fillola o al fillol).