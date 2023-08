La recepta clàssica del pa de pessic per celebrar la Mare de Déu de les Neus

El 5 d'agost se celebra la festivitat de la Mare de Déu de les Neus o Nostra Senyora de les Neus. En un context de tradició catòlica, és habitual que aquestes dates assenyalades del calendari evangèlic tinguin adherides algun plat o menja típica. En aquest cas es tracta del pa de pessic, ja que ha estat tradicionalment la patrona de les forneres.

L'origen del nom és un xic incert. Mentre algunes versions diuen que es deu a l'esponjositat de l'elaboració, que espot menjar a pessigades, d'altres apunten al fet que antigament qui el comprava podia pessigar el cul dels forners i forneres que parien aquest pa amb sucre. Es tracta de la versió de Joan Amades, que fa referència a la diada de la Mare de Déu de les Neus, i que assegurava que les dones atorgaven aquesta llicència als clients.

Es tracta d'una elaboració dolça molt característica i tradicional de casa nostra, una icona de les pastisseries, que també es coneix sota altres noms i amb diverses variacions. El més habitual és el de pa de pessic, que s'utilitza especialment a les comarques de Barcelona, amb Vic (Osona) com a gran referent.

A més, es pot emprar com a base per a fer pastissos de tota mena, ja sigui integrant altres sabors a la mescla, perfumant la massa, o afegint diversos farcits o elaboracions un cop cuit. És habitual que s'acabi amb sucre de llustre per sobre, i els farcits més habituals són els típics de casa nostra: crema, nata i trufa, així com melmelada. S'utilitza per a altres elaboracions, com braços de gitano o Mones de Pasqua, per exemple, entre moltes altres.

En qualsevol cas, és una combinació a base d'ous, farina i sucre que, per la seva simplicitat, admet diverses variacions també arreu del món. A les pastisseries en trobarem de boníssims, però també el podem fer a casa seguint uns passos no massa complicats, tan sols tres. En aquest cas, seguirem els passos que marca el Corpus de la cuina catalana (Ara Llibres/Arpa), el gran receptari que enguany s'ha revisat i ampliat gràcies a l'Institut Català de la Cuina.

La recepta del pa de pessic

Ingredients: 125 g de farina, 125 g de sucre, 4 ous, pell de llimona ratllada, 1 cullerada de llevat en pols / mantega.

1. Barregem els ous amb el sucre i la ratlladura de llimona amb un batedor. Hem d'aconseguir doblar el volum gràcies a l'aire.

2. Afegim la farina i el llevat tamisat amb una espàtula, fins a obtenir una massa homogènia.

3. Untem un motlle (uns 20 cm de diàmetre) amb mantega i farina, hi aboquem la massa i coem al forn uns 30 minuts, escalfat prèviament a 180 graus.

Un cop sortit del forn, és recomanable voltejar-lo per desemmotllar-lo, i després deixar-lo sobre una reixa perquè es refredi amb l'aire que circuli per sota. Podem acabar amb sucre de llustre per sobre. També hi podem introduir mantega (uns 20 grams) o espècies que ens agradin, com canyella. Una altra variant és separar les clares dels rovells, i afegir-les muntades a punt de neu després de la farina, per a assolir més esponjositat.

El Corpus també detalla que podem trobar substitutius per a la farina de blat comuna. La podem canviar totalment o parcialment per midó de blat de moro. També podem utilitzar fècula de patata, substituint una part de la farina de blat.