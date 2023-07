Maria Nicolau presentarà 'Cuina salvatge', un programa digital de 3cat pels joves

La xef Maria Nicolau presentarà un nou espai exclusivament digital a la nova plataforma 3cat per apropar la cuina casolana a les noves generacions. Es tracta de Cuina salvatge, un programa que apostarà per tenir una forta presència a les xarxes socials i als canals digitals dels mitjans públics, segons detalla la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

El format es basarà en càpsules curtes, de menys de 10 minuts, en les quals Nicolau detallarà consells bàsics de la cuina catalana, trucs i secrets per a tots els públics, sobretot aquells que viuen més allunyats dels fogons. Tot plegat, des d'un plantejament de cuina assequible, sostenible i de qualitat.

El receptari del programa deixarà espai tan "als clàssics" com "per a la innovació". Comptarà amb convidats estrella del panorama juvenil català, així com visites fora de plató per reivindicar també l'àmbit rural, segons la corporació pública.

El programa utilitzarà un llenguatge més proper al videoblog que no pas a la recepta televisiva tradicional. "Demostrarà que aprendre a cuinar és la millor opció tant per a la butxaca com per al planeta. I per menjar com reis, és clar. Tot, a prova de generació Z", detalla la CCMA en la seva notícia.

El nou programa tindrà una trentena de càpsules i és una producció de 3cat amb la col·laboració d'Abacus. Surt de la crida de projectes audiovisuals culturals, innovadors i divulgatius d'entreteniment de la CCMA i l'ICEC del Departament de Cultura.

El fenomen Maria Nicolau

Maria Nicolau (La Garriga, 1982) és cuinera d'ofici i de vocació. Després de vint anys d'experiència treballant en nombrosos restaurants de Catalunya, Espanya i França, ara està reafirmant la seva aposta per la divulgació. A banda de continuar publicant articles, col·labora en diferents programes de TV3 i Catalunya Ràdio, com són el Tot es mou, El matí de Catalunya Ràdio o l'Està passant. Enmig de l'èxit, aquest any va deixar el Ferrer de Tall de Vilanova de Sau, restaurant on va estar al capdavant de la cuina.

Entre altres coses, fer el salt a la primera pantalla mediàtica gràcies als seus aplaudits i controvertits comentaris a Twitter, especialment a partir del confinament. I també arran de l'èxit del seu llibre Cuina! O barbàrie (Ara Llibres, 2022), que ja supera la sisena edició.