5 fruites i 5 verdures de temporada i ideals per aquest agost

Arribem al mes per excel·lència de les vacances de molts catalans. L'agost és un moment ideal per a la pausa i la tranquil·litat, un moment ideal perquè els menys habituals visitin els mercats i apostin per fruites i verdures de temporada. I és que molts pagesos i productors no treballen per continuar-nos produint els millors productes de proximitat.

Aquest agost trobarem fruites, verdures i hortalisses per a pràcticament tots els gustos. Es tracta d'un mes de traspàs, on es mantenen bastant productes de les darreres setmanes, però també la fi d'algunes de les fruites estiuenques més estimades com la síndria. Us acostem 5 fruites i 5 verdures i hortalisses de temporada aquest agost a Catalunya.

5 fruites

Peres

Ens trobem en la transició de les peres d'estiu a les peres comunes, per la qual cosa és un moment ideal per trobar-ne de proximitat d'algunes de les varietats més preuades pels paladars de casa nostra. Com la majoria de les fruites, té poca aigua i poques calories. Pel que més es remarca és per l'aportació de fibra soluble, el que li atorga la regulació intestinal i també un efecte saciant. L'aportació de vitamines, especialment A i C, així com de minerals, magnesi i potassi, també és ressenyable.

A la cuina poden ser les protagonistes d'una elaboració, sigui peres al vi, peres al forn o compota o melmelada de peres. Però també les podem emprar per acompanyar guisats i altres plats, per fer de contrapunt amb els greixos, com un ànec amb peres. Així i tot, com moltes fruites, com més n'absorbirem els beneficis i nutrients, així com els gustos, és cua, sense processar, i més ara a l'estiu.

Poma

Algunes varietats de poma com la gala es troben de temporada també en aquests moments, i de mica en mica n'anirem trobant més varietats fins entrat l'any vinent. És una fruita rica en vitamina C, però també en potassi, quercetina o pectina. Ens ajuda a regular l'activitat intestinal, redueix el colesterol, estimula la gana i és un aliment refrescant, entre altres beneficis per a la salut.

Fruiter amb pomes gala Pixabay. — Pixabay

A la cuina trobem varietat d'aplicacions, sigui com a protagonista o com a acompanyant. És especialment destacable el seu paper en les postres, amb referents com el pastís tatin o els milfulls amb pomes, per exemple. Però també va molt bé per acompanyar formatges (en fred o en calent), fruits secs, amanides o cremes, i també en podem fer melmelades i compotes, per exemple. El més habitual és consumir-la crua i sense processar, amb pell o sense.

Síndria

A diferència del meló, la síndria té una temporada més curta, per la qual cosa els amants d'aquesta fruita s'han d'afanyar a consumir-la durant les darreres setmanes que encara la troben en un bon moment. No podíem deixar de parlar d'una de les habituals en aquesta secció en els darrers mesos, una fruita amb ben poques calories, que ens depura i especialment ens hidrata gràcies a la gran quantitat d'aigua, el 93%. És bona pel cor i per la vista, gràcies a la i al betacarotè, respectivament.

Una síndria acabada de sortir de la nevera o al cap d'uns minuts és un plaer enmig d'aquestes temperatures, on també ens anirà perfecte en una amanida fresca o fins i tot simplement amb un punt de sal i pebre. També en podem fer batuts, granissats o gelats. No aguanta massa bé la cocció, per la qual cosa hem d'anar amb cura amb les receptes que la deshidraten en una paella. I cal recordar que es tracta d'una fruita que no continua madurant un cop collida, per la qual cosa és especialment indicat consumir-la que és al punt òptim de maduració, que també anirà en funció dels gustos.

Préssec

Una de les fruites dolces i de pinyol que esgoten la temporada és el préssec, per bé que la seva concretament s'allarga runa mica més i encara la trobarem un parell de mesos més en un bon punt. Destaca la presència de beta-carotens, vitamines C i E i minerals com el fòsfor, potassi, magnesi i ferro. També són pocs calòrics, gràcies a l'aigua i el baix contingut en greixos. Té grans propietats digestives, diürètiques i especialment antioxidants, ajudant a combatre l'envelliment i el càncer, o la hipertensió i els problemes vasculars.

Préssecs plans en una explotació fruitera d'Alcarràs. — Salvador Miret / ACN

És una fruita gustosa i deliciosa. El més habitual es incorporar-los en algunes postres o directament menjar-los crus, amb pell o sense (sempre serà millor la primera opció). També els podem posar en amanides i potenciar-los amb sal, pebre i espècies, a més d'acompanyar algun plat de carn. Cal insistir en la importància d'escollir préssecs que estiguin en un bon punt de maduració, i sense cops que facilitin que es podreixin abans. A la nevera els hem de conservar preferiblement sense estar en contacte.

Pruna

I acabem amb una altra fruita que encara trobem en bon moment, per bé que esgotant temporada. Parlem d'un fruit rodó de color groc o violeta, que també pot ser vermell, que té una polpa verda, groga o rogenca, segons la varietat, i que és ben carnosa. A més de la quantitat d'aigua, de la pruna cal destacar l'alt contingut en fibra i els hidrats de carboni, el que li dona el conegut efecte laxant. Entre els minerals destaquen especialment pel potassi, tenint també rellevants antioxidants.

Com molts sabreu, la dessecació és ideal per aquesta fruita, que després es pot incorporar a plats varis com els guisats. Confitures, melmelades i compotes, a més d'altres dolços i pastissos… en podem fer diverses elaboracions. Però forma natural és com podrem notar el seu gust de forma ideal.

5 verdures i hortalisses

Cebes

És una de les més emprades a la cuina de casa nostra, així com crua en amanides fresques i refrescants, per la qual cosa la trobem tot l'any. Però cert és que és ara quan es troba en un dels millors moments al nostre territori, per la qual cosa és bon moment per fer-la servir encara més. I és que les aplicacions a la cuina són infinites i conegudes, especialment com a acompanyament, sigui saltada o en sofregits més lents, així com crua, especialment en amanides variades. Però també pot ser protagonista, com en un pastís o tatin de ceba, o una crema o la clàssica sopa de ceba.

Sempre ha estat molt preuada per les seves qualitats antibiòtiques, així com pels beneficis pels pulmons i el sistema respiratori en general. També ajuda a escalfar l'organisme, a purificar, ajuda a mantenir la pressió arterial i el colesterol… entre altres beneficis. Destaca en hidrats i vitamines A, B1, C i E, així com diversos minerals i aminoàcids.

Mongeta tendra

Fa un grapat de mesos que podem trobar mongeta tendra de proximitat i de temporada, però ara la trobem en el seu millor moment, superant l'equador d'una epoca que s'allarga fins a l'octubre. Si volem mantenir les seves propietats, a més del seu color verd intens, és important que no les coguem en accés. Les podem simplement escaldar en aigua bullent, amb una cocció d'uns 10 minuts (12 a molt estirar). Habitualment es consumeixen calentes en diferents plats, molt sovint acompanyades de patates i ceba, per exemple. Però també poden anar tèbies i fredes en infinitat d'amanides.

Mongetes tendres planes. — Pixel1/Pixabay

Es tracta de la planta de les lleguminoses, la tavella de la mongetera, un llegum que consumim quan és verd, amb les llavors de dins d'una mida reduïda, que s'acosta així a les verdures. Existeixen més de cent varietats de mongetes classificades en dues grans subespècies: les enfiladisses, que són les planes, i les de mata baixa, que són les rodones. Després de la quantitat d'aigua (90%), el més destacat és la fibra, i en menor mesura els hidrats de carboni i la proteïna, que li atorguen les llavors. Ens aporta algunes vitamines i minerals com potassi, calci i magnesi.

Patata

La trobem durant tot l'any, però moltes varietats de patata es recullen tradicionalment a partir d'aquestes dates. L'incloem dins del grup de verdures i hortalisses, però sabem que és el tubercle per excel·lència a casa nostra. Destaca per la seva quantitat de carbohidrats i especialment de midó, molt útil a la cuina, així com per la vitamina C i vitamines del grup B, a més de potassi, fòsfor, manganès i ferro. Se li han atribuït propietats per prevenir l'obesitat, el càncer i la diabetis de tipus 2.

És un ingredient fàcil de digerir i molt versàtil a la cuina. Simplement bullida amb un raig d'oli i sal és boníssima, sempre que sigui bona. Però la podem fer de mil i una formes: fregida amb oli o a la fregidora d'aire en bastonets o daus, estofada amb un guisat, al vapor, rostida al forn… També en podem fer cremes o parmentiers, o incorporar-la en una amanida de patata o en una crema vegetal, per ajudar-nos a lligar i a tenir millor textura. I no podem oblidar la clàssica truita de patates, que no discutirem si ha de portar ceba o no.

Remolatxa

La remolatxa és una hortalissa amb un grapat de beneficis que poden ser molt interessants. Destaca sobre manera pel seu sucre, però, contràriament al que podríem pensar, el seu valor calòric no és massa alt (unes 30 kcal per 100 g). Pel que destaca és pels antioxidants potents, així com l'aportació de vitamines i minerals, que precisament ens ajuden a assimilar correctament el sucre, de forma lenta.

Un manat de remolatxes. — Pixabay

Destaca pel seu gust particular, a vegades terrós, però especialment pel seu color, amb el qual podrem jugar i fer atractives diferents receptes. A la cuina és molt habitual fer-ne salsa, crema, puré o fins i tot gaspatxo, però també podem utilitzar-la en guisats, escaldada en amanides o menjar-la crua, per exemple. També es pot incorporar en la farsa d'unes croquetes o en el farcit d'una pasta, per exemple.

Blat de moro

A alguns els vindrà al cap del blat de moro dolç en llauna, que emprem en amanides o per fer salses, però el cert és que el blat de moro i la seva farina són ingredients bàsics a moltes de les regions del món. La polenta italiana és paradigmàtica d'ús de la seva farina per fer-ne farinetes, però realment es fa servir a molts indrets del món i en moltes cultures, a banda de ser usada com a substituït de la farina de blat. Aquí no és tan comú consumir directament la panotxa, però és típic la imatge dels EUA rostint-ne a les barbacoes (potser per dissimular la ingesta de carn).

Els grans del blat de moro tenen un color groc bitllant quan estan madurs, i han de ser sucosos i no secs. Tenen moltes propietats beneficioses: és molt nutritiu i ens aporta hidrats de carboni, proteïnes i fibra, aixi com vitamines i minerals. Entre els beneficis per la salut destaca els que té per les malalties del cor.