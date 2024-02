10 perfils gastronòmics en català a les xarxes socials que has de seguir

Segons diversos estudis recents, els joves cada vegada aposten més per conèixer receptes de cuina a través de les xarxes socials, en detriment dels llibres de cuina o la tradició oral i familiar, que ha passat d'àvies a mares. El més habitual és trobar-hi propostes d'allò més instagramejables i plats internacionals que creuen les pantalles d'arreu del món, especialment en llengües majoritàries com el castellà o l'anglès. Però hi ha un reducte d'influencers que han optat per utilitzar el català per compartir receptes o parlar de gastronomia a les xarxes i, fins i tot alguns, per parlar i transmetre cuina catalana.

Si hi ha una xarxa per excel·lència que acull fotografies i vídeos farcits amb etiquetes recurrents aquesta és Instagram, però darrerament també ha guanyat molta força TikTok, especialment pel que fa a les receptes. Això no obstant, fins i tot hi ha perfils que continuen apostant per formats que semblen d'una altra època, com els blogs, que permeten arxivar millor les receptes. Per tot plegat, us proposem seguir a fins a 10 perfils gastronòmics que majoritàriament usen el català a les xarxes.

Pau Gómez

Un dels perfils més recomanable és el de Pau Gómez, altrament conegut a les xarxes com Per sucar-hi Pa(u) (@persucarhipa), i que podeu trobar a Instagram i TikTok. Ens trobem davant un contingut especialment interessant, puix no només aposta per la llengua catalana, sinó que també comparteix receptes de la cuina més tradicional de casa nostra. Tot plegat, amb un estil molt particular, acompanyat de la seva veu en off. El terrassenc ha traspassat la pantalla i ha portat la seva afició per la cuina sobre l'escenari, amb l'espectacle escènic Relleus, en el qual es troba centrat.

Laura Zurriaga

Aquesta jove professora de cuina i pastisseria ha aconseguit un gran èxit a les xarxes tot i el seu particular pseudònim de @croquetadexocolata. La Laura Zurriaga també crea continguts per TikTok i Instagram, i col·labora amb programes de la CCMA com el Tot es Mou de TV3. Amb els seus vídeos àgils de pastisseria saludable "per al cos i per al cap" ha aconseguit arribar a milers de seguidors, que ja han afegit el terme sanot al seu diccionari. I és que la majoria dels vídeos procuren ser sans, baixos en sucres, i en diversos casos aptes per a intolerants al gluten, per exemple.

Eric Ayala

És el pizzaiolo per excel·lència de Catalunya. S'hi ha convertit després de topar-se amb algun vídeo de pizza napolitana a YouTube, aventurar-se a aguerrir-se a la mateixa ciutat de Nàpols i tornar per fer pizzes al seu restaurant casolà enmig de la 'clandestinitat' de la pandèmia. A l'Eric Ayala (@ericayalapizzaiolo) el podeu trobar a TikTok i Instagram, on trobareu vídeos temàtics i ben variats sobre aquesta elaboració, i també ha experimentat amb Twitch i està farcint el seu canal de YouTube. L'èxit l'ha dut a fer un documental sobre la seva història i a obrir una pròpia pizzeria a Sabadell, Il Fliglio di Emiliano. Tot plegat en només quatre anys.

Jacint Carafí

Més conegut com a @Cintet, el jove Jacint Carafí comparteix receptes a les xarxes socials, habitualment sobre cuina tradicional catalana, per bé que amb el seu toc personal, i especialment amb ingredients de proximitat i temporada. Tot plegat amb un toc d'humor que l'ha portat a ser col·laborador d'un programa com l'APM, així com imatge d'Ametller Origen. El trobem especialment a Instagram i TikTok.

Llorenç Porta

Si aparquem els vídeos, també trobem instagramers molt influents com Llorenç Porta (@kitmesures), que penja les fotografies dels seus plats fets amb el telèfon mòbil. En aquest cas també hi trobem plats de cuina tradicionals i de temporada, amb una clara devoció pel bon producte, els guisats i també la pastisseria. I amb especial interès per als fanàtics dels arrossos, en trobareu 1 cada 3 receptes: és la joia de la corona de la seva proposta. També és habitual col·laborant amb mitjans o fent tallers de cuina o xowcookings.

Carme Gasull

Aquesta periodista és una prescriptora del producte, el territori i la cuina catalana per excel·lència. Tot i que al seu perfil també flirteja amb el castellà, paga la pena llegir a Carme Gasull (@carmegasull) a les xarxes, sigui a Twitter o a Instagram, on aprendrem sobre la cuina, la gastronomia i els cuiners de casa nostra. Té un gran bagatge, col·labora amb diversos mitjans i també ha fet diverses publicacions, entre altres projectes comunicatius.

Maria Nicolau

La mediàtica Maria Nicolau (@malbercocs) es va donar a conèixer a través de Twitter, però l'èxit de Cuina o barbarie! l'ha portat a ser una de les cuineres més conegudes. Tal ha estat l'èxit que ha acabat deixant la feina al restaurant Ferrer de Tall per dedicar-se a la divulgació de la gastronomia. Entre altres llocs ho fa a través de les xarxes, ara també a Instagram, a més de col·laborar amb múltiples mitjans de comunicació, especialment a la CCMA, on presenta el programa Cuina salvatge. Als seus perfils trobarem una defensa aferrissada de la cuina catalana, amb el ganivet entre les dents: producte, temporada, territori i gens de floritura innecessària.

N'hi diuen prims, en aquests talls, perquè son trossos de la manta de carn fina que abraça les vísceres de l'animal, siguis tu o el xai: la falda. pic.twitter.com/THNn0L44zT — Maria Nicolau (@MAlbercocs) February 21, 2024

Cuina Cinc

La Fina Comas és qui s'amaga darrere del projecte Cuina Cinc, un blog en marxa des de 2011 i que també podem trobar a Instagram (@CuinaCinc). Gràcies a aquesta tasca durant tants anys ha pogut escriure El llibre del bacallà, aclamat i reconegut. Als seus comptes podem trobar cuina i gastronomia catalana, amb recomanacions de restaurants, productes, establiments, propostes… Les seves receptes són de les més tradicionals que podeu trobar a les xarxes, amb especial predilecció pel bacallà, però també per l'escudella, les coques, les postres catalanes tradicionals, els formatges o els llegums, per exemple.

TOP Catalan Restaurants

Un altre compte dedicat a les recomanacions, en aquest cas exclusivament, és TOP Catalan Restaurants (@topcatalanrestaurants). Apassionada per la gastronomia i el món dels vins, la Maite Escribà és la cara visible d'aquest projecte que comparteix amb la seva parella. A més, a través del seu perfil podem accedir a un mapa de restaurants, on podem consultar de manera àgil i pràctica alguns dels restaurants que ha visitat i recomanat.

Ruth Troyano

I parlant de vins, que també són gastronomia, cal parlar de Ruth Troyano (@ruthtroyanopuig), una periodista i sommelier que fa un bon grapat d'anys que divulga la cultura enogastronòmica a les xarxes socials, primer especialment a Twitter i després apostant també per Instagram. L'Agencia Catalana de Turisme l'ha guardonat recentment amb el premi Mos a Millor prescriptora del vi, pel seu compromís amb vi català, destacant la sensibilitat i la transmissió de la cultura i el territori.