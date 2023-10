Per sucar-hi pa(u): de viral a les xarxes a un espectacle culinari a la Fira Mediterrània

El terrassenc Pau Gómez va començar penjant vídeo-receptes sobre cuina tradicional catalana a les xarxes socials. Els macarrons de la iaia o el fricandó acumulen gairebé 400.000 visualitzacions als perfils de @persucarhipau. I ara ha decidit fer un pas més: transportar la seva afició per la cuina en un espectacle escènic.

Amb la gastronomia com a fil conductor, Relleus. Aperitiu i Primer plat proposa conservar el llegat culinari a través de la transmissió oral i sensorial. El projecte és una coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa, el Festival de Llegendes i l'Embarral. L'espectacle s'ha estrenat aquest divendres a la capital del Bages i també es farà aquest dissabte 7 a l'espai La Buresa. És part de la peça final que prepara per a l'any 2024.

L'espectacle de la Meditarrània s'estructura en dues parts. La primera és l'Aperitiu, un taller per aprendre a fer vídeo-reptes, dirigit especialment als joves. I la segona és el Primer plat, on Gómez narra una experiència culinària amb la participació del públic al voltant d'una cossola, elaborant un plat seguint els consells d'una persona sàvia de mans destres a la cuina.

En l'estrena a la Mediterrània el públic ha estat partícip de l'elaboració d'un primer plat, en concret unes mandonguilles amb pèsols. L'artista ha convidat els espectadors a cuinar amb ell, intercalant recursos com la poesia de Miguel Hernández o Laia Carbonell per convertir la cuina en una "festa".

L'àvia i la pandèmia

Pau Gómez explica que va anar a viure amb la seva àvia durant la pandèmia, i es va trobar "envoltat" dels seus records, també de la seva cuina i els seus estris. Allò el va transportar al moment de la seva infantesa, quan amb la seva germana hi anaven a menjar, i li va crear la necessitat que aquells estris continuessin tenint "utilitat".

"Vaig començar a fer les seves migas i vaig trobar un llibre on hi havia receptes que ella feia sovint", explica. En va començar a fer vídeos i pujar-los a les xarxes com TikTok i Instagram, i van tenir molt bona acollida. "Si agafes la recepta de la teva àvia i la fas, segurament et retrobaràs amb ella", destaca l'artista. La seva idea és poder preservar tot aquest llegat, "reviure moments" i explicar com des de la seva generació es relleva la cuina de les àvies i les mares.

Ha començat fent un taller per a joves a instituts que consisteix a fer una recepta familiar, i que s'ha convertit en l'Aperitiu de l'espectacle. Els joves també graven i pugen la recepta a les xarxes socials: "De cop l'han après a fer i la tenen documentada".

Una peça en creació

Gómez assenyala que aquesta experiència forma part d'una peça principal que presentarà el 2024 i que encara està creant. En concret, l'espectacle final es podrà veure a finals d'any a Terrassa i a partir d'aquí espera que pugui girar per tots els racons del país.