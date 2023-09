Ruta gastronómica por los mejores platos y productos del Camp de Tarragona

Acabamos nuestra particular ruta gastronómica por Catalunya visitando la veguería del Camp de Tarragona. Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà y Priorat son comarcas tan ricas como diversas, que también tienen platos propios y productos autóctonos que merecen una visita gastronómica.



La calçotada y los calçots, el romesco y las cocas son algunos de los platos que nos vienen a la cabeza. Pero también otras elaboraciones como el menjablanc o menjar blanc, la coca de cerezas, la avellana o el vermut de Reus. Y los viñedos y vinos que producen en buena parte de sus comarcas.



Tarragonès

Más allá de calçots y calçotadas, la salsa romesco tiene múltiples aplicaciones en el Tarragonès y en las comarcas de su entorno, sea en una ensalada o un guiso de carne, así como elaboraciones con pescado y marisco. Y es que los elementos del mar también son habituales en esta comarca marinera, con elaboraciones como el ajo quemado, el groguillo o el atún con chanfaina. Arroces y fideuadas también son el pan de cada día en muchos restaurantes y hogares del Tarragonès, especialmente los que están más cercanos al mar.



Romesco con gambas de Tarragona. - Rafael López Monné/Tarragona Turisme

Tarragona, capital también provincial, destaca especialmente por el pescado y el marisco, y por su barrio de pescadores, el Serrallo. El Peix Blau de Tarragona está reconocido con la marca Q de calidad alimentaria. El plato más típico de Tarragona es la cazuela de romesco, y también son tradicionales el pescado a la plancha o frito, los arroces y los dorados de fideos. Los vinos de la Denominación de Origen de Tarragona merecen una atención especial, sobre todo las mistelas y los rancios, muy apropiados para acompañar a los postres.



Avellanas, almendras, aceite y hortalizas, así como carnes y huevos, merecen ser mencionados. El portal cuinacatalana.net también cita otras elaboraciones como el bacalao desgajado con el que se hacen croquetas o la coca de recapte característica y particular del Tarragonès. En cuanto a los dulces son comunes las cocas a la cazuela y las cocas azucaradas, o las preññetes, así como las pastas secas del Morell.



Baix Camp

Menjablanc, vermut y avellanas. Son algunos de los grandes productos y elaboraciones del Baix Camp, marcados por la influencia de Reus. En el primer caso, se trata de una elaboración que también se hace en las Terres de l'Ebre, elaborada con leche, leche de almendras, almidón, azúcar y canela. Es un plato típico especialmente del jueves graso de Carnaval, y que se consume especialmente durante la Cuaresma, pero que se puede encontrar y comer durante todo el año.



Por otra parte, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Avellana de Reus protege las variedades negreta, paueteta, gironella, morella y culplana, tradicionalmente cultivadas en una amplia zona de las comarcas tarraconenses del Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès y la Terra Alta, según recoge el portal oficial. Se trata de un fruto seco de cualidades gastronómicas y alimentarias excepcionales, ideal para su utilización en la cocina, en diversidad de platos o para la elaboración de salsas.



Plato de menjablanc en un restaurante.. — Aleix Camprubí i Pont

Evidentemente, el pescado y el marisco también son habituales aquí, con varios acompañamientos, pero también las setas con platos como la coca de rovellons (níscalos) especialmente en Vilaplana. Conocida también es la coca de cerezas de Reus, donde también encontramos un brebaje reconocido, el vermut, con larga tradición. El conocido Yzaguirre se hacía inicialmente en esta localidad, pero ahora se realiza en Morell. También cabe destacar el plim, marca comercial de una bebida refrescante con sabor a plátano, que mezclada con vermut hace el mesclet, según el portal cuinacatalana.net.



Alt Camp

Si hablamos del Alt Camp no podemos evitar hablar de la calçotada, con la reivindicación de Valls como la cuna de esta tradición y donde hoy se pueden degustar las "auténticas calçotades". Se trata de una comida festiva y de celebración en torno al calçot, el producto más típico de la localidad y con denominación de origen, y habitual en el mes de febrero. El producto se asa a la brasa y se acompaña con "una salsa ligeramente picante que se llama salvichada, una variante del romesco", según Turisme del Alt Camp, aunque hay mucha discusión alrededor.



Pero el Alt Camp es innegablemente tierra de vino y cava, donde conviven hasta cuatro denominaciones de origen: la DO Tarragona, la DO Catalunya, la DO Penedès y el Consejo regulador del Cava. En toda la comarca encontraremos unas veinticinco bodegas, con joyas como la Bodega Modernista de Nulles o la de Vila-rodona, entre otras.



Calçots al horno

Viña, almendros, olivos, algarrobos, avellanos y campos de sembrado se extienden por la zona de la llanura. El portal cuinacatalana.net apunta otros platos y elaboraciones típicas, como las codornices al pimiento o el asado de cordero, con un sofrito con vino rancio, anís, picada de ajos y almendras, con hígado, corazón y sangre. Las cocas de recapte con pimienta, cebolla, butifarra y avellanas de la zona también son típicas.



Conca de Barberà

Marcada por estar rodeada de montañas, la Conca de Barberà tiene unos platos y productos autóctonos que distan un poco más del resto de comarcas de esta veguería. Destaca por tener ingredientes y elaboraciones más típicas de interiores, basadas también en agricultura y ganadería, con clásicos como los caracoles, lácticos y quesos, o también la caza.



La coca en la Conca de Barberà es una de las elaboraciones reconocidas, con especial mención a la Montblanc. Hablamos de una coca salada, ovalada y abierta, con conejo, cebolla, tomate, aceitunas, frutos secos, aromáticas… En esta localidad también destacan los montblanquins, unos dulces muy aclamados. Del mundo del dulce también hay que hablar de carquiñoles, orelletes o almendras garrapiñadas, entre otros.



Las avellanas, pero también las castañas, son frutos secos típicos, además de la uva o las aceitunas. Conocidos son los platos con bacalao, desgajado en ensaladas o también curiosamente con miel. La Conca de Barberà también es tierra de vinos, con las variedades de rosado Trepat, Macabeu, y Parellada. La DO Conca de Barberà incluye 9.900 ha de viñedo y una producción de 250.000 hl de vino, con varios productores, y también cavas.



Priorat

También bastante característica y diferenciada del resto es la gastronomía del Priorat, marcada por el cultivo de secano y el viñedo, con presencia de los frutos secos, y también la aceituna de variedad arbequina. Una comarca de interior y con tirada en la montaña, también marcada por la influencia árabe. Y donde los vinos también están muy presentes, con la DOQ Priorat y la DO Montsant que cubre la periferia.



Uva de garnacha blanca de una de las fincas del Celler Masroig, en el Priorat. — ACN

Uno de los platos más típicos y conocidas puertas afuera es la tortilla en salsa o tortilla con jugo o tortilla en jugo, con su particular fiesta en Ulldemolins. Se trata de una elaboración que, además de salsa o jugo, también tiene judías y espinacas, como norma general. También son llamadas las tortillas con trampa y romesco.



El portal cuinacatalna.net enumera varios platos como la liebre con chocolate y vino tinto, los caracoles dulces picante, las crestas o los crespells (buñuelos). En cuanto al postre, hay que remarcar especialmente la ensaginada (pastas con manteca de cerdo), pero también el Sant Blai y las borraines, entre otros. Aquí también debemos hablar de orelletes y cocas variadas.