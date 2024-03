Set rutes assequibles per fer aquesta Setmana Santa

Les activitats de muntanya solen ser les més recurrents durant les vacances de la Setmana Santa. Són perfectes per fer amb la família i la temperatura és ideal: ni el fred de l'hivern i la calor sufocant de l'estiu. Dels Pirineus als Ports, hi ha desenes de rutes accessibles, ja sigui per la seva curta distància, el baix desnivell o les poques dificultats tècniques. Hem seleccionat alguns recorreguts i itineraris, de poca dificultat i d'arreu del país, per poder fer una excursió d'un dia i gaudir de la natura amb els més petits de casa.

La Font del Frare (Montseny)

Comencem amb una ruta molt senzilla, la de la font del Frare. Aquest itinerari comença al recinte de Can Casades, Centre d'Informació del Parc Natural del Montseny. Una vegada fora del recinte, continua baixant cap a la riera de Santa Fe, la travessa i enfila cap a l'oest tot remuntant el camí de Can Lleonart. En arribar al camí de Cal Trompo, el travessa i segueix vorejant la riera de Santa Fe per arribar a la font del Frare. Des d'aquest punt, retorna en direcció est passant a la vora de l'aparcament del restaurant l'Avet Blau, per arribar, finalment, a Can Casades. El recorregut és d'un quilòmetre i dura uns 17 minuts.

El Tagamanent

El Tagamanent, Taga pels amics, és una bona excursió per passejar pels voltants del turó amb la canalla. Ubicat a 1.055 metres, l'espai està envoltat de naturalesa, però passem per corriols marcats i també una pista asfaltada.

Segons indica Natura Local, en altres temps fou un espai amb importants conreus que havien portat prosperitat als masos del municipi. El centre social i l'ajuntament es trobava en el punt culminant del turó. Ara està classificat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN). Es tracta d'una ruta circular de 3,4 km i que farem en 1 hora i mitja aproximadament, superant 210 metres de desnivell positiu. Cal Bellver, Casa Museu Ca L'Agustí i la Bassa de Ca l'Agustí, el Collet de Sant Martí, els antics correus o diverses fonts són alguns dels punts que podrem veure, a més del mateix turó.

Santuari de la Mare de Déu dels Munts

L'excursió fins al Santuari de la Mare de Déu dels Munts també és ideal per fer amb família. És una ruta circular amb una distància de 9,5 km i està prevista per fer durant 4 hores amb parades. Es tracta d'un itinerari suau i agradable. Es pot pujar i baixar per la pista forestal GR3 des de Sant Boi del Lluçanès, on iniciarem aquesta ruta d'anada i tornada.

Veureu que té poc desnivell i majoritàriament passa per una pista forestal. Això no obstant, es recomana anar sempre amb GPS o algun mapa per no desviar-nos de la ruta marcada, especialment durant el tram de baixada.

Les fonts del Glorieta

Les muntanyes de Prades són una molt bona opció per aquesta Setmana Santa, ja que ofereixen desenes de rutes sense gaire desnivell i assequibles per fer amb els més petits. Una d'elles és l'itinerari de les fonts del Glorieta. Comença a Alcover (Alt Camp), concretament a Mas de Forès, on podràs aparcar el vehicle i començar la ruta, d'uns vuit quilòmetres. El camí està perfectament senyalitzat i hi ha diverses parades, una d'elles és el Niu de l'Àliga.

La Foradada, al Delta de l'Ebre

A 684 metres d'altura, a la serra del Montsià, trobem La Foradada, un mirador privilegiat del Delta de l'Ebre. Tal com indica el seu nom, és una roca de grans dimensions foradada que ofereix unes vistes espectaculars de la desembocadura del Delta i de la Punta de la Banya. Veuràs el mar Mediterrani com mai l'has vist, amb els característics camps d'arrossars d'aquesta zona del sud de Catalunya de fons.

S'hi pot arribar caminant des de Sant Carles de la Ràpita, el camí s'agafa al punt quilomètric 1.175 de la carretera N-340. El camí és assequible, la ruta, amb un desnivell de 444 metres, dura una hora i mitja. L'hivern és l'època ideal per fer la ruta, ja que els mesos d'estiu o primavera fa molta calor.

La Foradada. — Propia

Descobreix el patrimoni de pedra seca de l'Alt Camp

La plana de l'Alt Camp està plena de camins i senderons per fer rutes d'un matí. D'entre totes, et recomanem la ruta de la Capona, al Pla de Santa Maria. És un recorregut per descobrir el patrimoni de pedra seca de la zona. Veureu la barraca de l'era de la Capona, la barraca de la Capona, el cossiol de la Capona, les arneres, la barraca de l'Augé, les barraques de cal Greuet, el cossiol del Soleta i la barraca de les oliveres. En alguns trams, la ruta coincideix amb el GR-175 de la ruta del Cister.

La barraca Bessona, al Pla de Sta Maria. — Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT)

Mont Caro

Acabem al sud de Catalunya, concretament al Baix Ebre, on hi ha el Mont Caro, el punt més alt del Massís dels Ports de Tortosa-Beseit. Es troba al terme de Roquetes, des d'on s'hi accedeix a través de la carretera comarcal T-342. Es pot arribar fins dalt de tot de la muntanya seguint una pista oberta per al manteniment de les instal·lacions del cim, però també es pot deixar el vehicle a la urbanització i pujar caminant per la ruta GR o des del refugi.