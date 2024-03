Vuit vies verdes per fer aquesta Setmana Santa amb la família a Catalunya

La primavera és una bona època per gaudir de les activitats a l'aire lliure abans que arribi la calor intensa de l'estiu. Una de les activitats familiars del moment són les vies verdes, antics traçats ferroviaris o carreteres sense servei que s'han adaptat per fer amb bici, a peu o dalt d'un cavall. Sempre una bona opció per descobrir l'entorn natural que ens rodeja, de Girona fins a les Terres de l'Ebre, i fer esport a l'aire lliure.



Amb amics o en família, aquests recorreguts són aptes per a tots els públics i totes les dificultats. Us proposem alguns dels recorreguts més populars d'aquests antics traçats ferroviaris o carreteres sense servei que s'han adaptat per fer amb bici, a peu o dalt d'un cavall



Del Carrilet Olot - Girona

És la primera de les dues vies verdes del Carrilet que trobem a Girona. I és que recorre el camí que abans feia el ferrocarril que anava de la capital provincial fins a Olot, l'anomenat carrilet. Era un modest tren que anava per una via molt estreta, de 54 quilòmetres de longitud, passant per la zona volcànica garrotxina. Va arribar a ser la principal artèria de comunicacions de les comarques de la Garrotxa, la Selva i el Gironès, fins als anys seixanta.

Aquesta primera via verda del corregut, doncs, ens permet gaudir de la riquesa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I evidentment també de la ciutat de Girona, on acaba el recorregut.



Via verda de la Vall d'en Bas

No marxem gaire lluny, aquesta via verda connecta els diferents nuclis de població del municipi garrotxí mitjançant dos ramals, que connecten amb la ruta del Carrilet entre Olot i Girona. Un d'ells arriba fins al Mallol, i s'espera que s'allargui al futur fins a Sant Privat, i l'altre permet anar fins a Sant Esteve d'en Bas i els Hostalets d'en Bas. S'han adequat tres quilòmetres de ruta.

Via Verda del Carrilet Girona - Sant Feliu de Guíxols

Una altra Via Verda enllaçada és la del Carrilet, en aquest cas seguint fins a Sant Feliu de Guíxols, i partint de Girona. Es tracta d'un ferrocarril que s'utilitzava especialment pels gironins per anar des de la capital de la comarca fins a les platges de la localitat empordanesa, a través del qual veurem paissatges de tardor ben diferents. Una bona ruta per conèixer des de l'interior de Catalunya, passant pels paratges mediterranis del Baix Empordà. I arribant finalment a les magnífiques i bucòliques platges de la Costa Brava, recorrent un total de 39 km.

Via Verda del Llobregat

I acabem amb la Via Verda del Llobregat, al Berguedà, que té un recorregut de 5 km i molt fàcil, una ruta lineal sense desnivell que ens portarà del pont de Pedret i l'església de Sant Quirze de Pedret (Cercs), a tocar de Berga, fins a l'antiga colònia de Cal Rosal. Circula tot al costat del riu i hi trobem 3 túnels.



El pont de Pedret, a vista de drone. — Aleix Camprubí i Pont

Via Verda Val de Zafan - Terra Alta

Anem a l'altra punta del país, a les Terres de l'Ebre, on també podem trobar una extensa xarxa de vies verdes. Una d'elles és la de Via Verda Val de Zafan - Terra Alta, en la qual se circula pels paratges que amaguen la serra de Pàndols i el Parc Natural dels Ports, en un itinerari de 23 km. Aquest territori agrest de l'extrem sud de Catalunya destaca per la presència d'ametllers i pinedes, donant una imatge molt particular a un recorregut on fins a l'any 1937 van circular trens.

L'itinerari porta als senderistes o ciclistes fins a l'entorn de Fontcalda i als Estrets de Dalt, entre les penyes del qual s'esmuny el riu Canaletes. La Via Verda Terra Alta arriba a terres aragoneses, i ho fa amb estampes particulars, també través de túnels i viaductes que li donen un encant molt especial.



Via Verda del Carrilet de la Cava

No ens movem de la zona. A la Cava (Baix Ebre) hi ha la Via Verda del Carrilet, un agradable passeig entre cítrics i arrossars pel Parc Natural Delta de l'Ebre, que a la tardor gaudeix també d'un encant especial. Es tracta d'una ruta pràcticament sense desnivell, adaptada a tota mena d'usuaris, i que transcorre sobre asfalt, per la qual cosa és ideal per gaudir amb calma i amb canalla.

És un itinerari 7 quilòmetres que s'inicia als afores de la ciutat de Tortosa, on trobem l'edifici del Carrilet de la Cava, i transcorre paral·lela al canal de reg del marge esquerre del riu Ebre. En el recorregut trobem diferents elements que pertanyien a la via: ponts, edificis de baixadors, antiga estació, etc. Un ambient acollidor i agradable, que tenyit dels colors de la tardor és converteix en una activitat ideal per aquestes èpoques

Via verda del Carrilet de la Vall Fosca

A Lleida, la Via Verda del Carrilet comença a l'estació superior del telefèric de la Vall Fosca i rodeja l'estany de Gento. El recorregut, que no presenta cap dificultat, segueix l'antic traçat del Carrilet i arriba fins a la cambra d'aigües de la central de Capdella. Està just a les portes del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.

Via verda del Vallès

Acabem amb una altra via verda a Barcelona, la del Vallès, que es troba entre l'extrem oest de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) i la Colònia Castelltort (Sant Quirze del Vallès) i transcorre entre un frondós pinar.