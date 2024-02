Set de les barraques de pedra seca més singulars de Catalunya

Entre els centenars de construccions de pedra seca que trobem arreu del país, comarques interiors i del sud, destaquen les barraques. No n'hi ha cap d'igual. Cada una té el seu sostre, depenent de la pedra utilitzada. Algunes són fetes amb cindri i amb volta de pedra, d'altres són fetes amb lloses rectangulars sobreposades. Això sí, totes estan fetes mitjançant la tècnica mil·lenària de la pedra seca, clau per a la pràctica de la ramaderia i els cultius de l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals.



L'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT) ha inventariat unes 19.000 construccions de pedra seca arreu del país, que es poden consultar a través del portal Wikipedra. També ha ajudat a restaurar-les. Si fa uns dies us parlàvem de rutes per descobrir els paisatges de pedra seca de Catalunya, ara us portem una selecció de les set barraques de pedra seca més singulars del país.



Les barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp

Si hi ha unes barraques que destaquen de totes les que hi ha a Catalunya, aquestes són les de Mont-roig del Camp. El terme d'aquest petit municipi del Baix Camp té més de 130 construccions de pedra seca, entre les quals hi ha cinc barraques declarades Bé Cultural d'Interès Nacional. Són la Barraca del Miquel Terna, la Barraca dels Comuns del Pellicer, la Barraca del Jaume de la Cota, la Barraca en espiral i la Barraca dels lliris. Totes cinc estan situades relativament allunyades del poble, al voltant de l'eix de la carretera del Pratdip (T-310).

Les barraques de pedra en sec del Pla de Santa Maria

No ens movem del Camp de Tarragona. El Pla de Santa Maria (Alt Camp) alberga un dels conjunts de barraques de pedra seca més singulars de Catalunya. De fet, és el segon municipi de Catalunya amb més barraques inventariades: 715. Destaquen la barraca de l'era de la Capona, la barraca de la Capona, el cossiol de la Capona, les arneres, la barraca de l'Augé, les barraques de cal Greuet, el cossiol del Soleta i la barraca de les oliveres. Hi ha un itinerari que les ressegueix.

Les Barraques de pedra seca d'Aiguamúrica

Seguim a l'Alt Camp, concretament a Aiguamúrcia, al terme municipal de Santes Creus. Entre totes les contruccions, destaca la barraca del Manilles, composta i distribuïda en forma de L i d'una estructura molt complexa. Té una gran diversitat de construccions accessòries: dues fornícules a l'interior, un cocó i un banc a tot el llarg de la façana del cos principal. També té una cisterna coberta amb lloses i una escalinata integrada al mur extern. Es va resturar el 2006. També podem trobar la barraca de l'Alegret

Les barraques de pedra seca de Subirats

Subirats (Alt Penedès) també té desenes de barraques de pedra seca, concretament, n'hi ha unes 160. Veure-les totes és gairebé impossible, per això s'han creat rutes al seu voltant per descobrir les més emblemàtiques.

Les barraques de pedra seca d'Olèrdola

Seguim amb les barraques de pedra seca d'Olèrdola (Alt Penedès), al Parc de la Muntanyeta. N'hi ha prop de seixanta i la majoria es van fer servir pels cultius de vinya. Al voltant de les construccions s'han fet rutes per visitar-les. Una d'elles recorre 11 barraques de pedra seca i va des de la Muntanyeta fins al Fondo de la Seguera, tornant per la font de l'Ametlló. L'itinerari permet conèixer les barraques que aquests últims anys s'han recuperat gràcies al Centre Excursionista Penedès i l'Ajuntament. La ruta té 12 km, i té una durada de 2h 30min.

Una segona ruta s'apropa a set barraques de pedra seca de Can Trabal. Fa un recorregut per paisatge de bosc i vinyes, amb la possibilitat de pujar al Papiol. També es poden veure 2 forns de calç i murs de pedra seca. Té un recorregut de 6,57 km i es pot fer en 1 hora i 2 0minuts.



Les barraques de pedra seca d'Amposta

La barraca de l'Ametller és una de les construccions de pedra en sec més ben conservades i de majors dimensions d'Amposta (Montsià). Té planta rectangular d'uns 9 x 5,5 metres, amb una alçada compresa entre els 4 i 5 metres. El seu interior conserva va restes d'una menjadora i diversos prestatges construïts amb la mateixa pedra de l'estructura. Té dues obertures de ventilació i evacuació de fums.

Les barraques de pedra seca d'Aitona

Acabem amb una barraca de Ponent, concretament d'Aitona, al Segrià, on podem trobar la Barraca Mas Llauradó. Amb els seus 200 metres quadrats de superfície interior i 5,6 metres d'alçada, està considerada la construcció popular de pedra seca amb volta més gran de Catalunya. Encaixada dins d'un turó, la terra emprada com a motlle de la volta es va col·locar al sostre, que es va convertir en una era des d'on s'introduïa la palla directament a l'interior de la cabana, on s'emmagatzemava.