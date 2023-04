Les pastisseries de Catalunya on es fan les millors mones de Pasqua artesanes  

Pasqua és sinònim de mona. Per Setmana Santa no pot faltar aquest tortell tradicional acompanyat d'un ou o un conill de xocolata, tot i que alguns prefereixen les figures de futbolistes blaugranes com Gavi, Lewandowski, Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí o de cantants com la Rosalia.

De brioix, xocolata, melmelada, mantega... La mona és un pastís en forma de tortell i de coca ensucrada. A Catalunya és tradició que el padrí regali la mona al seu fillol el diumenge de Pasqua per menjar-se-la dilluns. La llegenda diu que han de portar tants ous de xocolata com anys té l'infant, però aquesta tradició s'ha anat perdent amb els anys.

Fa uns dies, el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que enguany preveu vendre quasi 700.000 mones, va celebrar la segona edició del concurs per escollir la millor mona de Pasqua de Catalunya 2023. L'objectiu és reivindicar la gastronomia vinculada amb la Pasqua i projectar la mona com una tradició artesana vinculada a professió flequera i pastissera del país.

En total, s'han escollit tres pastisseries de cada una de les dues categories del concurs: millor mona de pasqua tradicional i millor mona d'ou de xocolata. Tant el jurat professional, format per mestres pastissers, com el jurat popular, format per padrins i fillols, van valorar l'aspecte, la textura, la cocció, l'aroma, així com el gust de cada creació. En la segona categoria també es va tenir en compte la tècnica, l'originalitat, la presentació i l'acabat.

Millor Mona de pasqua tradicional

En les mones tradicionals, el primer premi del concurs el va guanyar el Forn de Pa i Pastisseria Cal Parra, d'Olost (Osona). La mona és de brioix i destaca per l'ús de taronja ratllada i aigua de tarongina a la massa. El jurat també va valorar la seva textura i aspecte.

Després de guanyar un premi en el concurs a la millor coca de Sant Joan i millor tortell clàssic de Reis de Catalunya, la mona del Forn Gil de Barcelona ha rebut el segon premi en la categoria de mona tradicional per la qualitat dels productes utilitzats en la seva elaboració i pel punt exacte de cocció.

El tercer premi també se l'ha endut un forn de Barcelona, el Forn Panes Creativos. Daniel Jordà és tercera generació d'una família de forners que aporta un aire renovat a la tradicional mona de Pasqua. La seva cocció i la integració de patata a la massa va captivar el jurat.



Millor mona d'ou de xocolata

Pel que fa a la categoria de les millors mones d'ou de xocolata, el primer premi se'l va endur L'Atelier, de Barcelona, que va presentar una peça de xocolata que ens porta al conte infantil d'Els tres porquets. No només destaca per les seves grans dimensions, sinó que la delicadesa en l'esculpit fa que sigui una estructura perfecta tècnicament.

L'obrador Sant Tomàs de Calldetenes va aconseguir la medalla de plata gràcies a una figura de xocolata anomenada Cap ou sense plomes, que ens recorda els indis americans. És un homenatge a l'artesania, amb una escultura minimalista i treballada amb molta delicadesa.

Finalment, el tercer premi va ser pel forn Pa artesà del Vallès de Santa Perpètua de Mogoda, que ha recreat un dels superherois més coneguts del món i que mai passa de moda: Spider-man.

El jurat professional ha estat format pel mestre xocolater Jordi Farrés; la formadora i subdirectora a la Baking School Barcelona Sabadell, M. Cruz Barón; el mestre pastisser Adán Sáez; el tècnic especialista a Fills de Moretó, Jesús Cerdán; la mestra flequera Anna Bellsolà; el tercer premi a Millor Pastisser Revelació a Madrid Fusión 2023, Arnau Casadevall, i el guanyador de la categoria tradicional de la Millor Mona de Pasqua 2022 del Forn el Racó, Mere Samblas.