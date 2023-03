Les figures de xocolata de les mones més buscades aquesta Pasqua

Més enllà dels tradicionals ous de xocolata o dels conills de Pasqua, hi ha tot un seguit de figures que agafen més protagonisme que altres i que cada any canvien. Normalment, són dibuixos animats o els jugadors de futbol més populars del moment. El Gremi de Pastissers de Barcelona ha fet una llista de les figures de xocolata més innovadores i demanades enguany pels més petits. Padrins i padrines, preneu nota.

Segons ha destacat en un comunicat, si fa uns anys Messi s'emportava la palma, la campanya de mones d'aquest 2023 tindrà a futbolistes blaugranes com Gavi, Lewandowski, Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí com a principals protagonistes i novetats. També es preveu vendre figures d'un dels personatges més entranyables de la Família Adams: Dimecres, que ha recobrat protagonisme arran d'una nova sèrie de Netflix. També destaquen figures de la Patrulla Canina, Star Wars, Harry Potter, Super Mario, superherois com Spiderman i Batman o videojocs com Fortnite.

Més enllà dels personatges mediàtics, els pastissers amplien cada any les seves creacions amb tot tipus d'animals: des de lleons i elefants a pingüins o girafes.

D'altra banda, els pastissers han col·laborat amb la Universitat de Barcelona per crear la Mia, una figura de xocolata que representa una nena científica i que cada any es dedicarà a una disciplina diferent. L'objectiu és promoure i divulgar la ciència i despertar les vocacions científiques entre els infants. Es vendrà en una trentena de pastisseries de Barcelona i al Museu de la Xocolata de Barcelona.

700.000 mones artesanes

El Gremi de Pastisseria de Barcelona espera que enguany es venguin més de 700.000 mones artesanes a tot Catalunya, una xifra molt similar a la de 2022. Tot i l'augment de costos que pateixen per culpa de l'encariment de l'energia, des del sector descarten incrementar preus.

"La mona de Pasqua és una peça artística, fruit de creativitat del pastisser, que hi dedica hores de feina artesana i això ja es reflecteix en el preu. Encara que la xocolata de qualitat que utilitzem s'hagi encarit al voltant d'un 17%, no podem moure preus", ha ressaltat el president del gremi, Antoni Bellart. Tanmateix, confia que la Pasqua sigui un èxit a les pastisseries. "És una tradició molt arrelada", reconeix.