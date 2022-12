El millor torró de crema cremada de l'Estat es fa a una pastisseria de Barcelona

El torró artesà de crema cremada elaborat per Toni Roig, de la pastisseria La Colmena del Gòtic de Barcelona, s'ha proclamat com el millor de tot l'Estat en la primera edició d'aquest concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. El jurat, format per professionals tan famosos com Lluc Crusellas –que recentment es va convertir en el millor xocolater del món– o Elies Miró, ha valorat l'aspecte, el sabor i la textura de 52 torrons de crema cremada diferents.

"Els jutges ens van explicar que estava molt igualat. Em van confessar que la raó per la qual finalment vam guanyar va ser el meu cremat", ha explicat Toni Roig, responsable d'elaborar els dolços de La Colmena, a Públic.

Sobre el triomf del seu torró, Roig creu que es deu al fet que estan molt especialitzats en aquest dolç en concret. "Nosaltres treballem molt aquest torró, el fem durant tot l'any. De fet, jo ja fa 30 anys que el faig, i fa 10 anys que poleixo la recepta. A més, jo cremo personalment tots els torrons, i em preocupo molt pel tractament de l'ametlla", ha confessat.



La Colmena: més de 150 anys d’història

La Colmena és una de les pastisseries més antigues de Barcelona. Famosa pels seus dolços artesans, l'origen d'aquesta pastisseria es remunta a mitjans del segle XIX. El negoci va començar amb un nom diferent: Ca l'Abella. Tanmateix, quan la família Costa va adquirir el negoci, li va canviar el nom. Va ser aleshores quan va néixer La Colmena.

El 1927, la pastisseria va tornar a canviar de mans. Aquesta vegada, els titulars serien els germans Josep i Francesc Roig. Des d'aleshores, els Roig han sigut els responsables del negoci. Actualment, en Toni Roig, besnet de Francesc, és qui s'encarrega d'elaborar els dolços tradicionals: des de torrons fins a bombons, tot passant pels icònics caramels que caracteritzen La Colmena.

Dos dels millors panettones del país també són de Barcelona

La capital catalana no excel·leix només pel torró de crema cremada. Fa poc més d'un mes, el mateix gremi va declarar que dos dels millors panettones d'Espanya es troben a Barcelona: el millor panettone artesà tradicional (de fruita) i el millor panettone artesà de xocolata.

El primer dels dos és de Daniel Jordà, de Panes Creativos. El segon, d'Eric Ortuño, de l'Atelier Barcelona. Aquests dos pastissers van guanyar el concurs del Millor Panettone de l'Estat que cada any organitza l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.