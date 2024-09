El nou projecte editorial d'Abacus Futur publicarà 250 novetats en català i castellà el 2025. Ho ha anunciat el seu director general editorial, Ernest Folch, assegurant que la seva voluntat és articular una proposta "coral" al servei de la llengua i la cultura catalana que garanteixi la "qualitat" de les publicacions i que generi "debat". Per fer-ho, ha insistit que mantindrà "la personalitat" de cadascuna de les editorials que en formen part.

Ester Pujol es converteix en la directora editorial de Ficció, Joan Carles Girbés de No-Ficció i Pema Maymó d'Infantil-Juvenil. Blanca Pujals, Isabel Monsó i Enric Viladot estan al capdavant de Viena; Montse Ingla i Antoni Munné d'Arcàdia; i Raül Garrigasait de La Casa dels Clàssics.

Capitanejats per Folch, els directors de cadascuna de les àrees comptaran també amb un equip d'una vintena d'editors per tirar endavant un projecte que ja ha començat amb 128 novetats i que preveu arribar a la xifra de 250, sense comptar amb les reedicions. En aquest sentit, l'aposta es consolidarà a través de les 11 editorials que en formen part, entre les quals hi ha Univers, dedicada a la ficció catalana; Amsterdam, que publicarà ficció internacional; o Ara Llibres, centrada en la no-ficció generalista.

També inclou La Galera, històric segell infantil incorpora Inuk com a col·lecció; Elastic, que publicarà literatura juvenil; Viena i Invisibles, clàssics moderns en català i castellà; La Casa dels Clàssics, que continuarà publicant grans clàssics; Arcàdia, centrada en llibres sobre pensament; Navona, que publicarà ficció literària en castellà i obres metaliteràries; i Catedral, ficció i no-ficció divulgativa en castellà.

Créixer en lectors

Per a Folch, una de les principals apostes del projecte passa per "créixer" en nombre de lectors, més que no pas "en novetats" i també "cuidar els autors" que en formen part. Per això, ha subratllat que els hi donaran un tracte diferencial, amb molta "paciència" i "recorreguts a llarg termini". "Som una editorial d'editors, i la nostra gran aposta és confiar en les seves trajectòries ben reconegudes i aprofitar l'experiència que tenen", ha afirmat.

El director general editorial també ha aprofitat per deixar clar que el seu objectiu és ocupar "la centralitat", per poder "generar debat" i afavorir un espai de generació d'idees. Una aposta que també "respectarà la competència", de qui creu que es poden aprendre moltes coses perquè hi ha grans grups i editorials independents que estan fent les coses molt bé. "Aquí venim a sumar i enriquir l'ecosistema català", ha conclòs.

La directora editorial de Ficció, Ester Pujol, ha assenyalat la voluntat que Abacus Futur sigui un "punt de trobada" dels escriptors del país i que es converteixi en un espai perquè els creadors puguin desenvolupar projectes amb "seguretat, solvència i futur". Pujol ha explicat que des de l'editorial es vol cuidar especialment la ficció en català de la mà d'autors com Sílvia Soler o Lluís Llach, però també amb altres apostes, com per exemple editar durant els anys vinents el Premi Sant Jordi de Novel·la amb Òmnium Cultural.

La no-ficció també tindrà un paper molt important dins del projecte, potenciant segells com Ara Llibres. El seu director editorial, Joan Carles Girbés, ha avançat la creació d'una nova col·lecció que portarà per nom Ara-Imprescindibles, així com la publicació d'un gran clàssic del periodisme, Hiroshima de John Hersey, per primer cop en català. També ha assegurat que hi haurà un nou segell digital transversal que unificarà totes les publicacions del grup i ha afegit que s'ha perfilat una estratègia per arribar al públic d'Amèrica Llatina a través de diferents publicacions en castellà.