Neix Abacus Futur, el projecte editorial i audiovisual català que persegueix generar continguts "de qualitat" amb visió global

El director general d'Abacus Oriol Soler i l'empresari Jaume Roures han presentat aquest dimecres Abacus Futur, un nou projecte editorial i audiovisual l'objectiu del qual és crear contingut "de qualitat" des de Catalunya, en català i castellà i amb la voluntat d'arribar a un públic ampli i divers.

Un projecte "al servei de la llengua, la cultura catalana i les idees transformadores del món", segons els seus impulsors. La roda de premsa s'ha celebrat al carrer Peu de la Creu de Barcelona, número 4, antiga seu d'Editorial 62 i futur epicentre del projecte, una vegada finalitzin les obres de l'edifici.

"És una empresa independent que neix a partir de la vocació d'Abacus de transformar-se i de servir a la cultura i a la llengua catalana", ha explicat Soler. La iniciativa es desenvoluparà en els propers mesos i en diverses fases. De fet, avançarà "de forma pausada" i el primer pas serà crear un "conglomerat editorial" al qual, a poc a poc, s'hi sumaran altres continguts audiovisuals, exposicions o podcasts, per exemple.

En un inici, Abacus Futur es posarà en marxa amb la integració de diversos projectes editorials: Abacus Editorial (Ara Llibres, Amsterdam, la Casa dels Clàssics-Bernat Metge i Inuk), Enciclopèdia (Univers, La Galera, Elastic Books, Rata, Ediciones Invisibles, Bridge, Catedral), Viena Edicions i Suma Llibres (Navona i Arcàdia).

"És un punt de trobada perquè s'uneixin altres editorials i altres tipus de continguts. Abacus Futur neix amb la voluntat conjunta de garantir la continuïtat de Grup Enciclopèdia, però amb un perímetre més gran", ha afegit Soler.

Avui és un dia important per Abacus i pel món dels continguts al nostre país.

Molt feliç de comptar amb Jaume Roures i tots els equips que s'incorporen a Abacus Futur.https://t.co/kigIrqwRWv — Oriol Soler (@OriolSoler) June 5, 2024

Per la seva banda, Jaume Roures ha descrit a Abacus com un "referent en el món de l'educació i la cultura" i, per això, ha volgut col·laborar per crear un "bressol" on generar "bons continguts" i on la gent tingui "llibertat i autonomia perquè la seva creativitat es pugui materialitzar tant en l'àmbit editorial com audiovisual".



L'empresari també ha destacat que la suma de les editorials que formaran part d'Abacus Futur van vendre el 2023 més de mig milió d'exemplars, van publicar més de 300 novetats i més de 25 títols van aparèixer en les llistes dels més venuts.



Un projecte competitiu per defensar un "ecosistema propi"

Segons han anunciat aquest matí, el director general d'Abacus Futur serà Xavier Mallafré —antic director general d'Editorial 62— i la direcció editorial quedarà a càrrec d'Ernest Folch.

"És un pas ambiciós perquè les indústries audiovisuals són cada vegada més grans i la cultura catalana té menys possibilitats de competir. Volem aixecar un projecte amb més múscul per defensar un ecosistema propi i fer front als reptes del futur", ha puntualitzat Soler.

Davant la pregunta de com casa el concepte de "defensar la llengua catalana" i de generar continguts tant en català com en castellà, Roures ha subratllat que "el punt de partida és el català, però que no exclouen produir coses en castellà o en anglès". L'important, diu, és "assentar les bases" per crear "coses ambicioses des de Catalunya" i tenir una "òptica pròpia".