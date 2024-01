Abacus i Jaume Roures adquiriran els segells de Grup Enciclopèdia

La cooperativa Abacus i el productor Jaume Roures han arribat a un acord amb Grup Enciclopèdia per arrencar una negociació exclusiva i adquirir els seus segells editorials. A partir d'aquesta entesa, els projectes editorials de Grup Enciclopèdia s'integraran en un nou ecosistema amb els segells d'Abacus, on també s'inclouran els interessos editorials de Jaume Roures. Amb tot, el nou projecte tindrà prop del 8% de quota de mercat en català a Catalunya i es convertirà en el segon grup editorial en català del país, segons dades de GFK.



L'acord permetrà a Grup Enciclopèdia i a Abacus i Jaume Roures iniciar immediatament un procés de due diligence, és a dir, una investigació de l'empresa prèvia a la signatura i a completar una operació d'aquesta mena.



El procediment inclourà segells històrics com La Galera, dedicat al públic infantil; Univers, segell de narrativa en català; Catedral, segell de narrativa en castellà; Elastic Books, segell de recent creació de literatura per a joves; Viena, centrat principalment en la traducció de clàssics; Kaji, segell de manga en català; Bridge, segell crossover, i Rata, segell de literatura singular. L'acord també inclou incorporar al nou grup els equips editorials i comercials d'Enciclopèdia, formats per una trentena de persones.



El director general d'Abacus, Oriol Soler, ha destacat aquesta aposta estratègica: "Aquesta operació és una mostra més del compromís d'Abacus amb la llengua i la cultura catalanes i amb la necessitat d'enfortir les indústries culturals del país. El nostre objectiu és mantenir vius els valors que sempre ha representat Enciclopèdia Catalana".



Per la seva part, Jaume Roures ha manifestat que la seva participació en aquest projecte neix de la voluntat de "garantir la continuïtat de projectes editorials històrics i de gran importància pel país".