5 propostes imprescindibles per descobrir l'Aran: patrimoni, muntanyes i neu

Situada a l'extrem nord-occidental dels Pirineus, l'Aran és l'única vall atlàntica de Catalunya. Territori muntanyós i durant moltes dècades força inaccessible, s'integra a l'Occitània històrica i, com a tal, compta amb un idioma propi: l'aranès. Amb 10.150 habitants, tot just és la quarta comarca menys poblada de Catalunya.

Per als amants de la naturalesa, l'Aran és un entorn ideal, ja conté espècies d'alguns animals en perill d'extinció com l'os bru, el trencalòs, la cabra catalana, la perdiu blanca o la sargantana aranesa. A continuació, uns proposem una llista de llocs que heu de visitar sí o sí quan aneu a l'Aran.



Viella e Mijaran, una capital amb encant

La capital comarcal és Vielha e Mijaran, amb uns 6.000 habitants. Aquesta petita ciutat amaga un entramat de carrerons preciosos on tothom s'hi voldria perdre, amb un centre històric marcat per les façanes de pedra vista i les teulades típiques de pissarra.

Passejant pel mig de la ciutat hi trobareu el riu Nere, que divideix Vielha en dos. Ben a prop hi trobareu un altre riu, el Garona, un dels rius més cabalosos de la vessant atlàntica europea, que neix a l'Aran amb un fil d'aigua i desemboca fins més enllà de Bordeus, a França.

El riu Nere, al seu pas pel centre de Viella.

En la vostra visita a la capital de l'Aran també heu de trobar un moment per visitar l'església gòtica de Sant Miquèu, el Museu dera Val d'Aran i l'antiga Fàbrica de Llana. A més, podeu aprofitar per fer una caminada pel Passeig de la Llibertat o gaudir de les botigues de l'avinguda Castiero.

Sauth deth Pish, el salt d’aigua per excel·lència

Quan tan sols ens hem allunyat 17 quilòmetres de Vielha hi trobem el Sauth deth Pish, el salt d'aigua més bonic de tot l'Aran. És un racó ben amagat i de difícil accés amb cotxe, però val completament la pena recórrer uns últims metres vertiginosos per una carretera de corbes per meravellar-nos amb dues cascades de 20 metres i 5 metres que fan baixar litres i litres d'aigua per minut dibuixant una postal d'allò més bonica.

La bellesa de la cascada i la possibilitat d'accedir-hi amb cotxe fan del Sauth deth Pish un llos força transitat pels turistes encuriosits. A més, la zona que envolta el riu permet fer una gran varietat d'excursions i passejades aptes per a tota la família cap al bosc de Siesso o la muntanya de Varradós.

Una excursió per la ruta Uelhs Deth Joeu

La ruta Uelhs Deth Joeu està considerada una de les millors excursions de tota la Vall d'Aran per recòrrer amb la família. És una ruta molt curta, només dura 1 hora, però ens porta per els racons més espectaculars de la natura aranesa. A més, l'arribada en cotxe és molt senzilla i hi ha tres grans espais habilitats per a l'aparcament.

Tot just a l'arribar, recorrem els primers metres del sender circular i trobem la Cascada de Lin, un salt d'aigua que amaga un secret. I és que l'aigua que baixa de l'Aneto desapareix com per art de màgia pel Forau de Aigalluts, i aquí, sota els Uelhs Deth Joeu, torna a sortir a la llum. Si continuem el camí, ens marevellem amb una infinitat de petites cascades que ens acompanyen en el nostre ascens al punt més alt de la ruta.

A dalt de tot arribem al prat de l'Artiga de Lin i observem un paissatge impressionant. Les muntanyes que veiem de fons delimiten el Pirineu aragonès. Si continuem caminant pel sender principal seguirem gaudint del paissatge espectacular fins arribar a la zona del final de la ruta.

Baqueira-Beret, la meca dels esquiadors

Possiblement és un dels llocs més concorreguts de tot l'Aran, de renom internacional i una meca per als esquiadors i amants d'esports de neu. L'estació d'esquí de Baqueira-Beret, inaugurada el 1964, està considerada una de les millors zones per a practicar aquest esport de tot el Pirineu i destaca per estar gairebé tota per sobre el nivell dels arbres.

L'estació també és coneguda per ser el complex amb més quilòmetres esquiables -170 km- en més de 100 pistes de tots els nivells, i per tenir una zona infantil, dos fets que l'acrediten com un lloc imprescindible de visitar si comparteixes amb la família o els amics la passió de lliscar sobre els esquís o la taula de surf de neu.

Al voltant d'aquesta estació s'hi ha construït un gran resort, on s'hi pot esquiar durant uns quants mesos. Entre els més joves, la proposta que més triomfa és esquiar durant les primeres hores del dia i després celebrar la jornada a la terrassa del local Aprés-ski de Möet -terme en francès, literalment, després d'esquiar-, on pots prendre una copa mentre un DJ punxa la música més actual.

Aran Park, una reserva d’animals salvatges

I acabem la llista de recomanacions amb un dels altres atractius de la Vall: l'Aran Park, una reserva natural que cuida i manté en règim de semillibertat alguns dels animals més típics de les zones fredes. Durant les temporades de primavera i estiu, els visitants de l'Aran Park poden gaudir d'una passejada de 2 hores que ressegueix un recorregut on s'hi troben els animals, però a l'hivern el recinte es manté tancat pel descans dels animals.

Llops blancs, ossos, cérvols, linxs ibèrics, voltors, marmotes... són alguns dels animals que es poden veure en el traçat d'aquesta reserva, situada a l'extrem més occidental de l'Aran, a menys de 5 minuts per carretera de l'estat francès.