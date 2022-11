La neu cobreix les estacions d'esquí del Pirineu: quan preveuen obrir? 

La neu ha començat a tenyir de blanc les estacions d'esquí del Pirineu. Les temperatures primaverals d'aquesta tardor han desaparegut de la nit al dia per donar pas a un front d'aire polar que ha fet desplomar els termòmetres. A Tossa d'Alp (la Cerdanya) i a la cota 2.535 de Boí, s'han registrat precipitacions i temperatures per sota dels zero graus, unes condicions que han donat lloc a les primeres nevades de la temporada i han deixat paisatges de postal a algunes estacions, com és el cas de Baqueira Beret, Espot o Port Ainé.

Aquestes primeres nevades han deixat un gruix de neu ha estat suficient perquè els primers esquiadors ja s'hagin calçat els esquis i hagin fet les primeres baixades de la temporada. No obstant, tot i l'arribada del fred, la majoria d'estacions del Pirineu català encara no s'han atrevit a posar una data d'obertura. Només ho ha fet Baqueira Beret, que preveu donar el tret de sortida a la temporada 2022/2023 el proper 26 de novembre.

La resta –Boí Taüll, Vall de Núria, Vallter, Alp 2500 (La Molina – Masella), Espot, Port Ainé, Port del Compte, Tavascán, Vall de Núria i Vallter 2000– encara no han confirmat res, a l'espera de l'evolució de les temperatures i les precipitacions en les properes hores. L'objectiu, com cada any, és obrir pel pont de la Puríssima. El que sí sabem és que ja han posat en marxa tota la maquinària per obrir tan aviat com es pugui. En algunes ja s'han engegat els canons de neu.



La quantitat de neu que ha caigut al Pirineu al llarg d'aquest cap de setmana és encara insuficient. Les estacions meteorològiques d'alta muntanya mostren gruixos màxims que oscil·len entre els 13 centímetres de la Bonaigua (2.300 metres), Sasseuva (2.200 metres) i Boí (2.500 metres) del Pirineu occidental; els 5 centímetres a Malniu i els 4 centímetres a Prats de Cadí del Pirineu oriental.

La temporada d'esquí 2022/2023 al Pirineu català està a punt de començar, però l'obertura de les pistes d'esquí dependrà de les condicions meteorològiques dels propers dies. Així doncs, toca estar ben atents a la previsió del temps de les pròximes hores.



Andorra començarà la temporada el 2 de desembre

Les estacions d'esquí que ja han confirmat una data d'obertura definitiva son les d'Andorra (Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís), que preveuen obrir el pròxim 2 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Una de les principals novetats d'enguany és la posada en marxa d'un forfet únic per als tres complexos de neu del Principat, ja sigui per a tota la temporada o en una versió per a diversos dies.