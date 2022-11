Quin temps farà aquest cap de setmana? Arriba el fred acompanyat de pluges a Barcelona i neu al Pirineu

Canvi brusc de temps a Catalunya. Deixem enrere les temperatures càlides que ens han acompanyat durant tota la tardor i donem la benvinguda al fred que hauria de fer en aquesta època de l'any. Aquest matí ja ens hem despertat amb un parell de graus menys que ahir, i segons les previsions meteorològiques, la temperatura continuarà baixant de cara al migdia i al llarg de tot el cap de setmana.

També augmenta la inestabilitat en forma de ruixats en algunes comarques de Barcelona i Girona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activat per aquest divendres l'avís per intensitat de pluja al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Vallès Oriental i Occidental, Maresme i la Selva, amb aiguats que poden acumular fins a 20 litres en 30 minuts. Al Pirineu s'esperen nevades, amb una cota d'entre 1.200 i 1.400, i a les comarques del sud de Catalunya i l'Empordà es preveuen fortes ventades, amb cops de 90 km/h.

Primer cap de setmana de tardor

Aquest cap de setmana ens esperen nits fredes. La baixada de temperatures serà general: es preveu que els termòmetres baixin entre cinc i sis graus. Dissabte continuaran les ventades al sud de Catalunya i algun ruixat a la costa central i a la tarda entre Girona i Barcelona. Les nevades també continuaran a bona part del Pirineu.

Diumenge es mantindrà el vent, sobretot al sud del país, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'extrem nord de l'Empordà. De fet, el Meteocat també ha activat avisos per ventades. Les temperatures seran més agradables que el dissabte, però per sota dels vint graus. Les pluges desapareixen per tornar el dilluns a moltes comarques del país.