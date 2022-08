L'estiu, camí de convertir-se en el més calorós registrat mai a Catalunya

Les diverses onades de calor que s'han encadenat a Catalunya els darrers mesos, amb temperatures clarament superiors a les que pertocarien pràcticament tots els dies, pot tenir com a resultat que l'actual sigui l'estiu més càlid registrat mai al país, superant el rècord del 2003. Aquesta és una de les dades que ofereix el darrer comunicat del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que s'ha publicat aquest dimecres. En concret, entre l'1 de juny i el 15 d'agost la temperatura mitjana supera per mig grau el mateix període del 2003.

L'últim episodi destacable s'ha viscut precisament durant la primera quinzena d'agost, que ha estat "excepcionalment calorosa". Anant més enllà, l'SMC destaca que és el quart episodi d'aquest tipus de l'any, després dels registrats a finals de maig, a mitjans de juny i l'onada de calor "molt persistent" del juliol. Així, el mes passat hi va haver més de dues setmanes amb valors per sobre dels habituals, i a l'agost la calor ha estat "especialment intensa" al litoral i prelitoral catalans, a prop de la costa especialment, amb valors superiors als 35 i als 40 graus al Baix Ebre i al Baix Camp.

La temperatura màxima d'aquest darrer episodi de calor -i de l'any a Catalunya- es va mesurar el 12 d'agost a Vinebre (Ribera d'Ebre), amb 43,6 graus, "rècord de la sèrie" en 24 anys i a tan sols 0,2 del rècord absolut registrat a les estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). A l'Observatori de l'Ebre, situat a Roquetes (Baix Ebre), la mitjana de la primera meitat d'agost s'ha situat en 30,5 ºC, igualant el rècord de 2018 en una estació amb dades des del 1905. En contrast, diverses estacions del Pirineu i Prepirineu no han arribat a superar el llindar de calor aquest agost, o bé només ho han fet un dia: la massa d'aire no ha estat tan càlida com la del juliol i, a més, s'hi han produït tempestes que han refrescat l'ambient.

A més a més, durant la primera quinzena d'agost la temperatura nocturna també ha sigut molt elevada, sobretot prop del litoral, amb mínimes clarament superiors als 20 graus, el que es considera una nit tropical, i fins i tot dels 25 graus -nit tòrrida- a la ciutat de Barcelona, "on el refredament nocturn es veu limitat per l’efecte d’illa de calor urbana". De fet, l’estació de Barcelona – el Raval no ha baixat cap nit dels 25 graus.