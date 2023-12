Set llocs per començar l'any 2024 d'una manera especial a Catalunya

L'1 de gener és una jornada que molts associen a un grapat d'hores de sofà, un nou dinar familiar de les festes de Nadal d'aquells que s'allarguen i potser una mica de ressaca. D'altres ho veuen com una oportunitat, un dia festiu que aprofiten per fer aquelles coses que no poden fer habitualment, una sortida llarga amb bicicleta o 'fer diumenge' a casa.

Per això, si voleu començar l'any aprofitant el dia i evitant procrastinar en excés, us proposem set indrets amb encant i opcions particulars per aquest dilluns. Propostes per donar la benvinguda al 2024 per a tots els gustos, familiars i culturals, tranquil·les i més actives, totes elles amb un aire nadalenc ineludible.

Primer bany solidari de l'any

Són varis els ciutadans que han optat en els darrers temps per estrenar l'any fent una capbussada al mar, una opció per rebre l'any amb la millor de les energies i envoltats d'amistat i humor. Aquest dilluns teniu una bona opció per fer-ho des de la ciutat de Barcelona, una activitat lúdic-festiva que des de fa diverses edicions és també solidària. Serà a les 12 h a la platja de Sant Sebastià, just davant de les instal·lacions del Club-Natació Atlètic Barceloneta.

La inscripció costa 4 euros, un preu simbòlic i amb un destí benèfic. Enguany la recaptació de les inscripcions es destinarà a TraCe, Associació Catalana de traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral. La inscripció dona accés a les instal·lacions del club per fer ús dels vestidors i taquilles, així com per prendre un brou calent.

El primer sol de l'any des del cap de Creus

Si sou de mar, però això d'entrar en una aigua geladora no us acaba de convèncer, podeu optar per viatjar cap a l'Alt Empordà i les seves boniques localitats, i concretament acostar-vos fins al Cap de Creus. Destaca perquè és el primer lloc de la península Ibèrica on el sol treu el cap, enmig d'un paisatge espectacular que uneix la mar i les muntanyes escarpades, especialment des del far.

Com és conegut, l'Empordà, la tramuntana, el paisatge i la historia atorguen un encant especial a aquest indret tan particular de casa nostra. Tant és així que ha estat font d'inspiració per a diferents expressions artístiques, del pintor Salvador Dalí a escriptors com Eugeni d'Ors o Josep Pla, passant per la música i el cinema. Quina millor manera que començar l'any amb aquesta bellesa i una sortida de sol de pel·lícula?

Aprofita la tranquil·litat a la Catalunya Central

Si el que voleu és aprofitar el primer dia de l'any per simplement gaudir del temps lliure, la festivitat i la vida contemplativa, podeu optar per visitar algun dels pobles amb encant de Catalunya, en molts casos pobles no massificats i agradables per passar-hi unes hores, on torbarem la tranquil·litat. En concret, us recomanem fer-ho a la Catalunya Central, i més específicament a una joia rural del Berguedà com és Montclar.

Aquest petit poble del Prepirineu destaca per haver estat rehabilitat per un grup d'excursionistes durant la dècada de 1960. S'ubica dalt d'un turó, a 729 metres d'altitud, i té una vintena de cases de pedra dels segles XVII i XVIII, al voltant d'una bonica plaça, i amb casa senyorial coneguda com el Castell, la Rectoria i un cementiri particular. És un lloc ideal per gaudir de la calma i la tranquil·litat, o fer excursions pels seus voltants amb família. També podrem gaudir de la gastronomia de muntanya i de la comarca, a l'hostal de Montclar on -per molts- hi fan els millors pèsols negres del món.

Culturitza't amb teatre o pastorets

Si voleu arrancar l'any apostant per la cultura una bona opció és anar al teatre, un fet que moltes famílies o grups tenen per costum o tradició en aquestes jorndes de Nadal. Arreu de Catalunya es pot trobar teatre, per bé que a Barcelona hi trobarem la gran oferta, especialment en una data tant assenyalada. Escape Room 2, FitzRoy: Quatre dones al límit o La Trena, són algunes de les opcions. Això sí, procureu comprar l'entrada amb antelació abans que s'exhaureixin, ja que algunes sessions ja freguen el límit de l'aforament.

Si el que voleu és teatre tradicional també podeu apostar pels pastorets, enguany amb més de 250 representacions arreu de Catalunya. Un total de 63 grups teatrals de més d'una cinquantena de municipis representaran aquesta tradicional funció que s'ha convertit en un imprescindible de les festes nadalenques. En alguns casos com a Berga també hi ha funció en aquesta data tan assenyalada.

Una escena dels Pastorets de Berga, en una imatge d'arxiu. — Pastorets de Berga/CPC

Fira de Nadal al Port Vell

L'aposta de Nadal al Port del Moll de la Fusta de Barcelona s'ha convertit en una de les activitats de referència, dotant d'un gran caràcter nadalenc a aquesta zona, envoltats del mar, il·luminació, gastronomia i les parades nadalenques. El mercat de Nadal del Port Vell reivindica que ha "contribuït a la represa econòmica, social i cultural de la ciutat i, especialment, del districte de Ciutat Vella". El programa d'animació dona visibilitat a associatius del districte, especialment als joves talents.

Més enllà d'aquesta aposta, també podem aprofitar per visitar altres opcions nadalenques d'arreu del territori que encara es mantenen fins reis. A l'arxiconeguda Fira de Santa Llúcia tradicional de Barcelona també s'hi sumen altres propostes d'arreu del territori han guanyat adeptes i popularitats. Aquí podeu consultar nou fires i mercats nadalencs de Catalunya que no us podeu perdre aquestes festes.

Concert d'Any Nou

El Concert de Cap d'Any de la Filharmònica de Viena és, per a molts, una de les cites al calendari ja al primer dia de l'any. És retransmet arreu del món i el segueixen milers d'espectadors, per la qual cosa és popularment seguit. Si no voleu viatjar a Àustria o des del televisor del menjador, també teniu opcions per donar la benvinguda a l'any amb música des de Catalunya.

Des del Gran Teatre del Liceu podem gaudir del Gran Concert d'Any Nou amb l'Strauss Festival Orchestra i l'Strauss Festival Ballet Ensemble. La sessió es podrà veure aquest dilluns a partir de les 18 hores, amb preus que van dels 39,90 als 94,90 euros.

Baixades de torxes sobre neu

I acabem amb una opció centrada en aquest cas en rematar el 2023. Es tracta d'una jornada en la qual participar en les curses de Sant Silvestre el darrer dia de l'any és un costum bastant arrelat a molts municipis de casa nostra. Originàriament, però, sembla que els corredors portaven torxes, una cosa poc o gens habitual avui dia.

Això no obstant, algunes pistes d'esquí han recuperat aquesta tradició, amb bastant d'encert, amb unes imatges espectaculars d'esquiadors amb torxes baixant sobre la neu. Baqueira Beret, amb focs artificials, La Molina, La Masella o GrandValira són algunes de les opcions.