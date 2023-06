9 pobles amb encant per descobrir Catalunya

Catalunya té un potencial paisatgístic, natural i amb encant que moltes vegades no ens imaginem. Més enllà de les grans ciutats i els paratges espectaculars, també hi ha un bon grapat de pobles amb un caràcter i un encant que els fan molt especials. Indrets amb castells medievals, esglésies en el seu punt neuràlgic, l'empremta de diferents cultures… n'hi ha per a tots els gustos.

Petites viles de menys de 2.500 habitants o fins a 1.500 en el seu nucli històric, que són absolutament de postal, i que podem trobar arreu del territori. Des de la seva arquitectura passant pel seu nucli, així com algun Bé Cultural d'Interès Nacional. Per tot plegat, destaquem 9 pobles que no et pots perdre per descobrir i conèixer més i millor Catalunya.

Beget

Beget (Ripollès) té només 20 habitants: el pont, les cases de pedra i els balcons de fusta, afegit a l'aïllament geogràfic, ens transporten a una altra època. Es troba integrat al municipi de Camprodon des de mitjan del segle XX, amb qui comparteix un atractiu espectacular.

El bonic poble de Beget. — Catalunya Turisme

Té dos ponts romànics, a més d'un estilitzat campanar llombard de quatre pisos de l'església de Sant Cristòfol. A l'interior hi trobarem unes talles molt notables i diversos retaules barrocs i gòtics. Hi destaca la Majestat de Beget, una talla de fusta policromada de gairebé dos metres d'alçada.

Castellar de n'Hug

El poble de Castellar de n'Hug (Berguedà) ofereix un paisatge d'alta muntanya espectacular. Es troba dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a 1.450 m d'altitud (un dels pobles habitats de més altitud de Catalunya) i té un espectacular laberint de carrerons costeruts de pedra. El seu entorn es inigualable, amb espais com les fonts del Llobregat.

Molts el coneixen pel Concurs Internacional de Gossos d'Atura, que va néixer el 1962 seguint el llegat de trobades entre pastors de la comarca que competien per demostrar quin era el millor gos. Però també podrem visitar el museu del Ciment Asland, amb visites guiades i teatralitzades.

Montclar

Seguim al Berguedà per parlar d'un petit poble del Prepirineu que destaca per haver estat rehabilitat per un grup d'excursionistes durant la dècada de 1960. Montclar s'ubica dalt d'un turó, a 729 metres d'altitud, i té una vintena de cases de pedra dels segles XVII i XVIII, al voltant d'una bonica plaça, i amb casa senyorial coneguda com el Castell.

Montclar a vista de dron. — Aleix Camprubí i Pont

És un lloc ideal per gaudir de la calma i la tranquil·litat, o fer excursions pels seus voltants amb família. També podrem visitar la Rectoria, una masia del segle XVIII amb un gran balcó de fusta. I el més important: gaudir de la gastronomia de muntanya i de la comarca, amb els que -per molts- són els millors pèsols negres del món.

Taüll

Les esglésies romàniques de la vall de Boí fan de Taüll (Alta Ribagorça) un referent mundial de la història de l'art i l'arquitectura. Santa Maria i Sant Climent de Taüll son Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, i testimonis de la creació humana de l'edat mitjana.

Es tracta d'un petit poble amb molt d'encant, on també podrem gaudir de la coneguda baixada de les Falles. Un cop l'any, una corrua de torxes baixa des del punt més elevat de la muntanya i recorre els carrers del poble.

Calella de Palafrugell

Amb uns 700 habitants, l'antic poble de pescadors de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) dels pocs indrets costaners de l'Empordà que guarden una mica de l'essència d'abans de l'arribada del turisme. Lluminoses façanes blanques, carrers estrets, cales rocoses… fan d'aquest un indret especial.

La Cantada d'Havaneres a la cèntrica platja del Port Bo és una cita obligada: té lloc el primer dissabte de juliol des de fa més de 50 anys. Les barques ocupen la sorra i el barri marítim ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. També destaquen el Festival de Cap Roig de música i dansa els mesos d'estiu, quan la densitat de població creix desmesuradament.

Peratallada

Si voleu un veritable viatge en el temps, Peratallada (Baix Empordà) ens porta als dominis feudals d'un dels llinatges més importants de l'Empordà des del segle X. Això no obstant, l'origen del nucli habitat de Petra taliata pot ser d'origen preromà, segons algunes troballes arqueològiques.

Peratallada ens acosta a un viatge en el temps. — Visit Peratallada

La riquesa arquitectònica medieval és el gran atractiu, però també cal fer esment a la gastronomia local empordanesa. Hi trobarem mescles i multitud de gustos, varietats i contrastos, tradicionalment sobre vaixelles de ceràmica artesana de la Bisbal d'Empordà.

Rupit

Ubicat al centre de Catalunya i amb 285 habitants, descobrim el poble de Rupit (Osona), enmig dels barrancs del massís de Collsacabra. Hi trobarem carrers i cases, on als dintells s'observen les empremtes que ens recorden la seva esplendor barroca.

Façanes de pedra, acolorits balcons de fusta, tradicionals teulades a dues aigües i carrers empedrats. Un lloc per passejar i gaudir sense cansar-se. A menys de cinc quilòmetres trobem el salt de Sallent, una abundant cascada amb una caiguda de 15 metres.

Siurana

A la serra de Montsant i les muntanyes de Prades trobem el poble de Siurana (Priorat), als 737 metres d'altitud i dalt d'una roca calcària. Forma part del municipi de Cornudella de Montsant, i capitanejant el pantà i el riu amb què comparteixen nom. Més enllà dels carrerons, és important descobrir els vestigis de l'ocupació musulmana i la seva història posterior.

El conegut poble de Siurana. — Turisme Siurana

I és que durant segles va ser defensa de primera línia de l'Islam, gràcies a la seva posició estratègica. El conegut castell de Siurana va ser l'últim bastió musulmà conquistat pels cristians a Catalunya, l'any 1153. Mil i una llegendes envolten aquest fet històric carregat d'èpica.

Montsonís

També fou un indret de gran importància durant l'edat mitjana per la seva situació de frontera amb el món àrab el poble de Montsonís (Noguera). El seu castell també ens permetrà entendre la vida rural medieval. Acollia els pelegrins provinents del Camí de Sant Jaume.

I es que és imprescindible visitar el castell i el conjunt històric de Montsonís per així poder reviure el dia a dia dels habitants de la zona durant l'època medieval. El municipi de Foradada, del qual forma part el nucli de Montsonís, ha estat Destinació Turística Starlight per les excel·lents qualitats en la contemplació del cel nocturn.