Vuit parcs i salons de Nadal perquè els nens es diverteixin aquestes festes

Els municipis de la Catalunya han programat desenes d'activitats per als més petits de casa durant les vacances escolars per les festes nadalenques. La majoria s'emmarquen dins dels parcs infantils de Nadal i salons de la infància que obriran portes a partir de dimecres. A banda d'oferir diversió a nens i nenes, també són espais on les famílies poden passar una estona de lleure junts.

Alguns se centren en alguna temàtica en concret, com és el cas del de Tarragona, que aquest any el dedicarà al món del circ. La majoria ofereixen activitats d'interior i exterior, tallers, concerts infantils, espectacles i inflables durant l'aturada del curs escolar i abans que arribin els Reis Mags. Us donem tota la informació dels parcs infantils de Nadal i salons de la infància de les principals ciutats catalanes.

Parc infantil de Tarragona

El Parc Infantil de Nadal de Tarragona obre les portes el pròxim dilluns a la tarda i ho farà fins al 4 de gener al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Organitzat com cada any per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), enguany la temàtica serà el món del circ. A l'interior del recinte hi haurà una gran carpa de circ on albergarà fins a 100 persones i es podrà jugar en família.

A banda de les més d'una vintena d'activitats i trentena de tallers relacionats amb el circ, la màgia i Nadal, també hi haurà un matí sense soroll per a infants amb TEA i altres necessitats. També hi haurà una oferta de dos o tres espectacles diaris relacionats amb sostenibilitat i els ODS. A l'exterior hi haurà activitats relacionades amb l'esport com la que organitza el patronat municipal d'esports o el Nàstic.



Parc infantil de Girona

A Girona se celebra fins al 29 de desembre la 39a edició del tradicional Lleuresport, el Parc Infantil i Juvenil de Nadal de la capital gironina. Les portes del món de la diversió s'obriran cada dia de 15:30 a 19:00 hores, moment en què petits i grans podran gaudir de l'oferta lúdica. A les 18:30 hores, les llums s'atenuen per donar pas a l'espectacle del dia. Hi haurà jocs interactius i sensorials, un espai de circ, inflables, un rocòdrom, una tirolina i un pont de fusta.



32a edició de Cucalòcum a Lleida

En el marc de les Festes de Nadal a Lleida (Segrià), la 32a edició de Cucalòcum i la 16a de Cucaesport, els Parcs de la Infància i la Joventut, tornaran obrir les portes el dimecres amb una vintena d'activitats de tipus lúdic, formatiu, cultural i esportiu, com un taller d'elaboració de pa; educació i lleure com la ludoteca, llits elàstics, inflables o el jardí de sorra; diversos tallers de manualitats; esports com tennis taula, hoquei, golf i psicomotricitat; entre altres propostes. Estarà obert fins al 4 de gener.

Festival de la Infància de Barcelona

És un clàssic de les festes de Nadal a la capital catalana. El Festival de la Infància de Barcelona 2023, que se celebrarà del 27 al 31 de desembre a la Fira de Montjuïc, incorporarà un ampli espai dedicat a nadons, i infants de fins a 4 anys. Hi haurà una ludoteca, un circuit amb cotxes d'època, un escenari propi per fer-hi espectacles de titelles, contacontes, música, tallers de maquillatge, manualitats...

En total s'han programat 60 activitats lúdiques, esportives i culturals. Els visitants podran endinsar-se en un circuit d'aventura o una pista americana, sentir experiències de realitat virtual, patinar en una pista sintètica que simula patinatge sobre gel, i convertir-se en bomber, agent de la Guàrdia Urbana o xef per un dia.



Saló de la infància d'Igualada

Arriba un any més el Saló de la Infància d'Igualada (Anoia) i ho fa amb el lema "Enllaça't al Saló". L'organització manté les activitats més populars de les edicions anteriors, com actuacions d'entitats locals, zona d'aventura, inflables, llits elàstics, maquillatge, realitat virtual, manualitats, ludoteca, espai nadons, escaperoom, escalextric, així com la presència del cotxe de la policia, el camió dels bombers i l'ambulància.

El Saló de la infància d'Igualada estarà obert del dimecres que ve al 4 de gener amb dos torns, matí i tarda, de les 10:30 a les 14:00 hores i de les 15:30 a les 19:00 hores. El dia 31 de desembre només estarà obert matí i l'1 de gener romandrà tancat tot el dia. Les entrades tenen un preu de quatre euros.

Parc de Nadal de Reus

El Parc de Nadal de Reus (Baix Camp) torna amb una oferta renovada amb més de 60 activitats i una Zona Jove com a principal novetat. Aquest espai inclou una oferta d'oci per als joves de 11 a 17 anys, que podran realitzar activitats creatives, tecnològiques, lúdiques, divertides i també artístiques, com un taller de serigrafia i d'impressions 3D, pista americana, zona Gamer, zona de jocs de taula i rol, un escape room i taller de cuina, entre altres.

Enguany s'ha incorporat un nou format en el disseny d'activitats de la zona interior amb la combinació de tallers, activitats formatives i més activitats de lleure per a garantir una oferta més diversa i ajustada a tots els gustos. També hi haurà karting i inflables a l'exterior. Un any més, les persones amb trastorn de l'espectre autista o altres necessitats especials disposaran d'una hora tranquil·la -sense soroll, música i il·luminació- el 29 de desembre i l'1 de gener de 15:00 a 16:00 hores.

El parc obrirà les portes el dimarts fins al dissabte 4 de gener, de les 15:00 a les 21:00 hores, excepte el 31 de desembre que estarà tancat. El preu de l'entrada serà de 4 euros.



Fira Infantil de Nadal a Cornellà de Llobregat

Aquest any la Fira Infantil de Nadal de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) celebra el seu 30è aniversari Els 8.300 metres quadrats de superfície del recinte final s'ompliran de llum i color amb la visita de milers de nens d'entre 3 i 12 anys que gaudiran de les múltiples activitats que s'han programat. A més dels aclamats castells inflables, el saló ludicoeducatiu inclourà tallers de tota mena, manualitats, circuits d'habilitats i moltes altres propostes per gaudir dels dies de vacances nadalenques.

Aquest any la fira estarà oberta al públic fins al 31 de desembre i els tres dies previs. L'entrada valdrà 7,18 euros.

Parc infantil de Tortosa

El pavelló firal de Remolins de Tortosa (Baix Ebre) acull aquestes festes la 29a edició de Nadal Jove, el Saló Infantil i Juvenil de Nadal, que obrirà divendres i ho estarà fins al 3 de gener. Hi haurà tallers de sis temàtiques diferents: disfresses; pintar cares; plantació de llavors; saló de perruqueria i estètica; cultura popular i pintura. També es podran practicar esports com futbol, bàsquet o bàdminton i hi haurà una gran zona dedicada a atraccions inflables.

Pel que fa a l'horari d'obertura de Nadal Jove serà entre les 10:30 i les 13:30 hores i a la tarda de les 16:30 a les 20:30, a excepció del 25 de desembre i l'1 de gener, que el parc només obrirà a la tarda. El preu de l'entrada serà de 4 euros pels infants i de 2 euros pels adults.