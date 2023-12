Vuit pobles singulars de Catalunya que has de visitar el 2024

Més enllà de les grans ciutats, Catalunya té desenes de viles amb un encant especial que cal trepitjar almenys un cop a la vida. Indrets amb castells medievals, esglésies en el seu punt neuràlgic, l'empremta de diferents cultures, pobles de mar, de muntanya… Petites viles de menys de 1.000 habitants que són de postal, i que podem trobar arreu del territori, dels Pirineus al Delta de l'Ebre, passant per la Costa Brava o Daurada. Des de la seva arquitectura passant pel seu nucli, així com algun Bé Cultural d'Interès Nacional. Per tot plegat, destaquem vuit pobles que has de visitar l'any que estem a punt de començar. Tots ells amb alguna singularitat que els fa únics.

Siurana (Priorat)

Entre la serra de Montsant i les muntanyes de Prades trobem el poble de Siurana (Priorat), a 737 metres d'altitud i dalt d'una roca calcària. Forma part del municipi de Cornudella de Montsant, i capitanejant el pantà i el riu amb què comparteixen nom. Més enllà dels carrerons, és important descobrir els vestigis de l'ocupació musulmana i la seva història posterior. I és que durant segles va ser defensa de primera línia de l'Islam, gràcies a la seva posició estratègica. El conegut castell de Siurana va ser l'últim bastió musulmà conquistat pels cristians a Catalunya, l'any 1153.



Benifallet (Baix Ebre)

Al costat del riu Ebre se situa el poble de Benifallet, un petit municipi de l'anomenada quarta província on s'hi han trobat restes neolítiques, ceràmica fenícia i una muralla de l'època ibera. A més, al seu voltant es poden visitar moltes coves, però la més comuna és la de les Meravelles, una cavitat màgica on veuràs estalactites, estalagmites i altres formacions impressionants.

Benifallet. — Wikimedia Commons

Un dels atractius turístics de la zona és pujar a Lo Llagut, una de les antigues embarcacions que transportaven gent i mercaderies pel riu Ebre. Aquest vaixell turístic, que és una rèplica de l'original, remunta el riu direcció Miravet, un altre dels pobles que no us podeu perdre si feu una escapada per les Terres de l'Ebre.



Gisclareny (Berguedà)

De les Terres de l'Ebre a pràcticament als Pirineus. Gisclareny és el poble més petit de Catalunya. Només hi viuen 25 persones i totes disperses per altres nuclis o masies aïllades. Ara bé, l'entorn és espectacular i la seva senzillesa fa que sigui el lloc perfecte per gaudir de la tranquil·litat de la naturalesa. No té ni comerços ni equipaments, però té unes vistes impressionants al Pedraforca. Limita al nord amb la Cerdanya, arribant fins als cims de la serra del Cadí. Ofereix desenes de rutes a peu i gaudir de la natura.

Gisclareny, al nord del Berguedà, és el poble més petit de Catalunya. — Nia Escolà / ACN

Calafat

Situat entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, el Golf de Sant Jordi és un dels racons més desconeguts de la província de Tarragona. Entre les seves aigües s'amaguen una gran varietat d'espècies marines i més d'una desena de vaixells de la Primera Guerra Mundial. Calafat (Baix Ebre) no és ben bé un poble, és una urbanització que pertany a l'Ametlla de Mar amb més de dos quilòmetres de costa i coneguda per les casetes blanques que hi ha al passeig marítim. Els seus penya-segats i cales de fina sorra permeten gaudir de qualsevol esport nàutic com vela, pesca esportiva, excussions amb vaixell o submarinisme, entre d'altres.



Calafat. — Turisme Terres de l'Ebre

Altafulla (Tarragonès)

No marxem gaire lluny. Altafulla és un dels pobles amb més encant de la Costa Daurada. És un petit nucli mariner que deixa impressionats els turistes per les platges de sorra fina i blanca on també es pot trobar vegetació. A més, és ideal per admirar les típiques cases blanques dels pescadors i visitar un castell romànic del segle XI. No es massifica i és ideal per passar uns dies de tranquil·litat.



Altafulla. — Wikimedia Commons

Penelles (Noguera)

Sens dubte un dels pobles més singulars de tota la Plana de Lleida és Penelles, conegut pels murals que decoren desenes de façanes del poble. Un d'ells ha estat seleccionat com un dels 100 millors grafitis del món. Es tracta d'un disseny de la tatuadora i artista urbana neerlandesa Djoels, que va pintar en un format realista però amb tocs de psicodèlia, el rostre d'un home i una iguana. L'època de més afluència de gent és durant el festival Gar Gar, al maig.



El mural de Penelles, elaborat per l'artista visual neerlandesa Djoels. — Instagram @djoels_graffiti_paint

Besalú (Garrotxa)

Un dels nuclis medievals més ben conservats de tot el territori és Besalú (Garrotxa), un poble en què per accedir-hi has de caminar per un gran pont fet de pedra i d'estil romànic que et sorprendrà, no només per la seva majestuositat sinó també per les vistes a la muntanya, al riu que el travessa per sota i al municipi.



El nucli medieval de Besalú. — Turisme Garrotxa

Hi trobem l'antiga església del monestir de Sant Pere del segle XII, l'església de Sant Vicenç del segle XII, la façana de l'antiga església hospital de Sant Julià del segle XII, la Casa de Cornellà del segle XII i la sala gòtica de la Cúria Reial. Però el més admirat per molts és el seu call jueu i els seus carrerons empedrats.



Taüll (Alta Ribagorça)

Acabem amb un clàssic, Taüll, a l'espectacular Vall de Boí (Alta Ribagorça) dels Pirineus catalans. Conegut pel conjunt de les esglésies romàniques de Santa Maria i de Sant Climent, declarades Patrimoni de la Humanitat, Taüll és un dels pobles més espectaculars del Pirineu lleidatà. Ofereix un entorn de calma i tranquil·litat, allunyat de l'enrenou de la ciutat. A més, és un dels exemples més clars que la senzillesa pot tenir tant o més encant que un gran complex arquitectònic.