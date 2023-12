Els trenets de Nadal que recorreran algunes ciutats catalanes aquestes festes

Els mítics trenets de Nadal ja circulen per moltes ciutats catalanes des de principis de desembre. És una manera d'incentivar les compres en els eixos comercials dels municipis durant aquestes dates assenyalades. També és l'excusa per passar temps amb els més petits de casa. A la majoria s'hi pot pujar de forma gratuïta o a un mòdic preu si es compra a les botigues del barri.



On més n'hi ha és a Barcelona, però capitals com Terrassa, Sabadell o Lleida també disposen d'un o diversos trenets que recorren el centre neuràlgic del municipi per gaudir d'un trajecte màgic i marcat per l'esperit d'aquestes dates. T'expliquem tots els detalls, horaris i preus d'aquest transport nadalenc.

Trenets de Nadal a Barcelona

Pràcticament tots els barris de Barcelona tenen un trenet de Nadal propi. N'hi ha al Clot, el Poblenou, a Sant Martí de Provençals, a l'Eixample, a la Sagrada Família, el Fort Pienc i Sant Antoni. A Horta-Guinardó n'hi ha dos, al Carmel i a Horta, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi i a Sant Andreu, n'hi ha un a cada districte, en aquest cas a Sarrià i a Sant Andreu de Palomar, respectivament. A més, enguany també n'hi ha un al Port Vell, en el marc de la fira Nadal al Port.

Un dels més mítics és el de Sant Martí de Provençals. La parada inicial del trenet s'ubica al carrer Cantàbria amb Huelva, i avança per la rambla Guipúscua. Si volem pujar, la compra mínima a les botigues que participen en el trenet és de 50 cèntims. Estarà en funcionament del 22 de desembre de 2022 fins al 3 de gener, i s'hi podrà pujar entre les 11:00 i les 14:00 hores, i a la tarda de 17:00 a 21:00 hores. El dia de Nadal, Sant Esteve i Any Nou no funcionarà.

Seguim amb el Trenet de Nadal al Clot, que inicia el seu camí a la plaça del Mercat. Avança per carrer Clot, c. Aragó, c. Rogent, c. Freser, c. Xifré, c. València, c. Bilbao, c. Escultors Claperós, Gran Via, c. Independència i c. Clot fins a la parada inicial. Hi podrem pujar del 27 al 30 de desembre, en horari d'11 a 14 h i de 17 a 21 h. I ho podem fer de manera gratuïta comprant a les botigues associades.

El trenet d'Horta té la parada inicial al carrer Tajo, a la vorera que hi ha davant la benzinera d'Horta. Compta amb fins a cinc recorreguts diferents que passen pels carrers Tajo, Duero, Cartellà, Pitàgores, passeig Maragall o la baixada de la Plana. Aquest tren circularà del 27 de desembre al 5 de gener, en horari d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. El tren no circularà l'1 de gener, mentre el 31 de desembre i el 5 de gener només ho farà en l'horari matiner. Si compres en un comerç associat, el preu és de 2 euros per al públic general i gratuït per als menors de 12 anys que hagin comprat. Sense la compra, costa 3 euros l'entrada general i 1 euro per als menors de 12 anys.

El Trenet de Nadal de Sant Andreu arrenca a Fabra i Puig amb carrer Neopàtria. Avança pel c. Concepció Arenal, av. Meridiana, c. Malats i c. Gran de Sant Andreu. Hi ha descompte si es compra en comerços associats del barri. El tren funcionarà del 23 de desembre al 4 de gener, d'11 a 14 h i de 16.30 a 20 h. Tot i això, el 24 i 30 de desembre només és cobrirà l'horari de matí, i no circularà els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener.

Pel que fa al Trenet de Nadal de la Sagrada Família, sortirà del carrer Marina, 261-263, entre Provença i Rosselló. Fa una ruta pels tres eixos comercials del barri: Encants Nous, Sagrada Família i Gaudí Shopping. Ho farà fins al 5 de gener, en horari de 10:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h. No circula els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener. El preu de l'entrada general és de 5 euros, però és gratuït per a menors de 10 anys i per a aquells que comprin en botigues associades.

Amb sortida des de la plaça de Sarrià, el trenet de Sarrià avança pel carrer Major de Sarrià en la seav ruta circular. El seu preu és d'1 euro per al públic general, i de 50 cèntims per als menors de 12 anys. Es podrà pujar en aquest tren de Nadal del 27 de desembre al 5 de gener, en horari de 10:30 a 14 h i de 16:30 a 20 h. El 31 de desembre es cobrirà l'horari de matí, mentre no circula els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener. L'entrada costa 1 euro.

Amb parada al carrer Alí Bei, 73 (amb carrer Sicília), el trenet del Fort Pienc avança pel passeig de Sant Joan, c. Casp, c. Roger de Flor, c. Consell de Cent, av. Diagonal, c. Lepant, c. Ribes, c. Castillejos, avinguda Meridianda i torna a Alí Bei. S'hi pot accedir de forma gratuïta: els bitllets es poden adquirir als comerços de l'Eix Fort Pienc. Es tracta d'un tren que només circula els dies 2, 3 i 4 de gener. S'hi pot pujar en horari de 17 a 20 h i és gratuït.

La parada inicial del trenet de Nadal del Carmel és al carrer Conca de Tremp. Avança pels carrers Lugo, Lluís Maria Vidal, Sigüenza, Dante, rambla del Carmel, carrer Llobregós i peatge Calafell. El preu és d'1,5 euros. S'hi pot pujar del 24 de desembre al 5 de gener, en horari 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Els dies 23 de desembre i 5 de gener, només al matí. No circula els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener.

Els tiquets del trenet de Nadal del Poblenou es poden aconseguir a les botigues associades a l'Eix Comercial del Poblenou. Costarà un euro. Es farà els dies 2, 3 i 4 de gener, d'11:00 a 14:00 hores, i de 17:00 a 20:00 hores.

El trenet dels eixos comercials Gaudí Shopping i Encants nous circularà del 27 al 30 de desembre d'11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores. El tiquet serà gratuït si compres als establiments associats. Hi haurà dues parades: al carrer Dos de maig (entre València i Enamorats) i al carrer Marina (entre Provença i Rosselló).

Finalment, enguany també hi haurà un trenet circulant pel Port Vell, en el marc de la Fira de Nadal del Port Vell. Costarà cinc euros i estarà operatiu fins al 7 de gener.

Trenet de Nadal a Sabadell

Sabadell (Vallès Occidental) també disposa enguany d'un trenet de Nadal. Ja ha començat a circular i ho farà fins al pròxim 4 de gener, just abans de l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient. El carrilet circula de dilluns a divendres, però el servei s'interromp dissabtes, diumenges i els dies 25, 26 i 31 de desembre i l'1 de gener.



Els trenets de Nadal de Lleida

Lleida ha posat a disposició fins a tres trenets de Nadal al llarg del desembre, però ara només en circulen dos: el trenet del Fum Fum i el trenet de les llum de Nadal. El primer ho farà el 27, 28, 29 i 30 de desembre de 17:00 a 19:00 hores des de la Paeria fins a Magraners. I el segon circularà el 28, 29 i 30 de desembre i el 2,3, i 4 de gener, de 16:00 a 20:30 hores. Els trajectes duren 30 minuts i l'entrada és gratuïta.



Tots els Trenets de Nadal a Terrassa

Per poder recórrer tots els carrers decorats i els comerços de Terrassa (Vallès Occidental), cada any circulen diversos Trenets de Nadal pel centre i els districtes, en recorreguts d'entre 15 i 20 minuts. Hi ha diverses propostes i recorreguts. El preu del tiquet és d'un euro per persona, que es poden adquirir a la parada de cada trenet. És gratuït per a persones amb carnet de capacitats diverses i infants de fins a dos anys.

Un d'ells és el Trenet del Centre, amb la parada inicial al Passeig del Comte d'Ègara. Circularà fins al 4 de gener d'11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores. El 24 i 31 de desembre només pel matí. El Trenet Zona esportiva circularà el 28 i 29 de desembre en el mateix horari però amb parada al carrer del Sometent Castella, 118 i la plaça de Can Roca. El Trenet de Montserrat-Torre-sana-Vilardell estarà actiu el 30 de desembre i el de Trenet Can Parellada el 31 de desembre i 2 de gener. Finalment, el Trenet Ca n'Anglada estarà en funcionament el 3 i 4 de gener en horari de matí i tarda.