Set rutes amb bicicleta BTT i gravel per descobrir Catalunya aquest hivern

Amb l'arribada de les baixes temperatures, són molts els que aparquen la bicicleta de carretera i abandonen la idea de passar fred i les inclemències meteorològiques habituals. Molts opten pel ciclisme indoor o altres activitats interiors per mantenir la forma abans de la primavera, però d'altres fan el canvi de bici.

Per a molts, l'hivern és sinònim de bicicleta de muntanya, mountain bike o BTT. Però darrerament també ha guanyat popularitat de gravel, que hibrida la muntanya amb la carretera, prou àgil per passar per asfalt durant trans llargs, i alhora robusta per a creuar pistes i camins més tècnics i complicats.

Per això, us proposem set rutes, quatre de BTT i tres de gravel, que us permetran descobrir Catalunya -la majoria- en una sola jornada ciclista. Rutes variades, per a diferents dificultats i nivells, per a tots els gustos i en diversos indrets de casa nnostra, del Pirineu a la costa, passant pel sud i el centre del país.

Via Verda del riu Llobregat

Arrannquem amb la BTT i al Berguedà. Aquesta es tracta d'un itinerari suau i molt agradable, de dificultat molt baixa i apta per a tots els públics. Recorre l'antic traçat del Carrilet, ara adaptat com a via verda, des de la colònia industrial de Cal Rosal fins a l'idíl·lic pont romànic de Pedret i l'església de Sant Quirze, a través del riu Llobregat i molt a prop de Berga.

Segons indica el mapaguia de la Generalitat de Catalunya de rutes en BTT, el traçat és de prop d'11 km, un desnivell acumulat de 110 metres, amb una altitud màxima de 586 metres i una mínima de 486. La ruta està prevista per fer en unes dures hores i mitja segons Rutes Pirineus, 1:20 h des de Cal Rosal fins a Sant Quirze de Pedret i 1:10 h per fer la tornada pel mateix camí, apunten.



Paratges medievals de la Segarra

Passem a una ruta de dificultat moderada per les Terres de l'Ebre, de 34 km en total i un desnivell acumulat de 351 metres positius, amb altitud màxima de 531 metres i mínima de 386. Segons indica la mapa guia, es pot realitzar en unes tres hores.

El recorregut ens portarà per alguns dels llocs més atractius de la Segarra. Hi passarem a través d'enllaçar pobles que conserven castells i muralles medievals, així ermites romàniques. També passarem per les ruïnes de l'antiga ciutat romana de Iesso, l'actual Guissona.

De l'Ebre al Parc Natural dels Ports

Seguim a les Terres de l'Ebre però amb una ruta de més dificultat, ja elevada. El recorregut passa de la històrica població de Tortosa fins al sector sud-est del Parc Natural dels Ports. Es tracta d'un itinerari divers i variat, que combina la Via Verda amb camins rurals i de muntanya. Hi podrem veure pobles particulars d'aquesta serra, com Alfara de Carles.

Aquesta ruta de l'Ebre al Parc Natural dels Ports té un recorregut de 42 km, que es preveuen poder fer amb unes 4 hores. El desnivell acumulat es de 772 metres positius, i es passa dels 5 metres d'altitud als 423 m.

Recórrer el Serrat de Sant Roc

I passem a la darrera ruta de BTT, aquesta ja per a experts, d'una distància de 44 km però amb un desnivell positiu acumulat de ja 1.400 metres. En aquest cas, la ruta passa dels 476 metres d'altitud mínima fins als 1.537 m de màxima, i està prevista per fer entre 5 i 6 hores.

Aquest recorregut d'alta dificultat pel Serrat de Sant Roc és una proposta del Centre BTT Pallars Jussà per les muntanyes de la Pobla de Segur, a les portes del Pirineu de Catalunya. Ens permet descobrir paratges espectaculars, com el congost d'Erinyà i el bosc de Serradell.

Girona Gravel Ride - Sea Otter 2021

Passem a una ruta de gravel, en aquest cas la que es va realitzar en el marc de la ja clàssica Sea Otter 2021 de Girona. En total són més de 73 km amb un desnivell acumulat positiu de 800 metres, una altitud mínima de 10 m i una màxima de 390 m. Es pot realitzar amb poc menys de 3 hores i mitja, si es realitza a uns 23 km/h, segons la ruta adjunta.

Aquesta ruta transcorre pel cor de les Gavarres gironines. Segons indica l'autor a Komoot, no presenta dificultats tècniques i tampoc té molta escalada. Inicialment, la ruta segueix el riu Ter, per després mesclar camins totterreny i carreteres secundaries amb poc tràfic. Puja al Montnegre, Els Àngels i torna a Girona.



Volta a la serra de Busa

Aquesta ruta de Ricard Calmet i Alba Xandri per Pedalia ens acosta a descobrir la serra de Busa i el pla de Busa. És un recorregut circular que s'estén des de la vall d'Ora fins al vall del Cardener. Podeu gaudir del recorregut en el vídeo que trobareu a sota d'aquest text.

Té poc més de 50 km i un desnivell positiu de 1.350 metres, amb altitud màxima de 1.360 m i mínima de 710 m. Es pot fer en prop de 5:30 hores a una velocitat de prop de 9,5 km/h, passant per un recorregut variat. Promet pistes de gravel, senders rocosos i paisatges espectaculars.



Penedès 360 - The Original

La Penedès 360 ens promet descobrir-nos entorns desconeguts i camins insospitats del territori, en aquest cas amb quatre etapes independents. A través de ziga-zagues anirem de la porta de llevant a la part més occidental, resseguint amb bicicleta diversos pobles, veïnats, cellers, ermites, carreteres tranquil·les i pistes amb cites espectaculars. Els recorreguts no presenten dificultats tècniques i són pedalables totalment, i està previst amb gravel o també bicicleta elèctrica de muntanya.

La primera etapa va de Vilafranca del Penedès a Sant Jaume dels Domenys, té 42,4 km i un desnivell positiu de 448 metres; La segona de Sant Jaume arriba fins a Torroelles de Foix, sumant 34,2 km i 607 m de desnivell positiu; La tercera arriba de Torrelles a Sant Sadurní d'Anoia a través de 61,3 km i un desnivell positiu de 448 m; I la darrera de Sant Sadurní acaba d'arribar a Vilafranca del Penedès, amb un total de 24,5 km i un desnivell positiu de 184 m.