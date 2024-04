¿Por qué la sentencia de Estrasburgo que condena a Suiza por inacción climática es histórica?

Victoria para las "Abuelas por el clima", como se apoda a las mujeres de la asociación Klimaseniorinnen que denunciaron a Suiza por no protegerlas ante el creciente calor derivado de la crisis climática. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes a su favor. A partir de ahora, la inacción climática constituye una violación de los derechos humanos para los 46 estados miembros del Consejo de Europa.

"Suiza ha violado el artículo ocho de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), referente al derecho a la vida privada y familiar", detalla a Público Irene Rubiera, abogada de Ecologistas en Acción. "El Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la vida personal de sus ciudadanos, en este caso, la de las personas mayores que sufren las olas de calor más que otras", añade.

La mayoría de las miembros de Klimaseniorinnen superan los 75 años de edad. "Las mujeres mayores son extremadamente vulnerables a los efectos del calor", denuncian desde la asociación. "Hay pruebas sustanciales que demuestran que corren un riesgo significativo de muerte, así como de mala salud, a causa de las altas temperaturas".

Por esta razón, las "Abuelas por el clima" consideran que "los daños y riesgos causados por la crisis climática son suficientes para comprometer las obligaciones positivas del Estado para proteger su derecho a la vida y al bienestar, tal y como garantizan los artículos dos y ocho de la CEDH".

Una sentencia sin precedentes

Ahora, Suiza deberá pagar 80.000 euros como compensación por daños a las denunciantes de Klimaseniorinnen. Sin embargo, el valor simbólico de la sentencia trasciende las medidas materiales. "Esta es la primera vez que se reconoce de una forma tan firme una violación de derechos humanos por parte de la inacción climática de los estados", destaca la abogada a este diario.

"Como país rico, Suiza tiene una gran responsabilidad histórica en materia de clima y de su protección", ha reclamado la líder de los Verdes en la Asamblea Federal de Suiza, Aline Trede. El partido ha subrayado en un comunicado que es la primera vez que el TEDH declara culpable a un Estado de protección climática insuficiente. "La protección del clima no es una opción, sino una obligación", han afirmado.

A nivel europeo, la condena es inaudita. No obstante, "existe una ola de litigación climática que ha sentado las bases para que esto ocurriera", reconoce Rubiera. El caso Urgenda es uno de los más sonados. "Un grupo de activistas holandeses demandó a su Estado por no tener unos objetivos suficientemente ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", apunta la ambientalista.

El 20 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de los Países Bajos falló a favor de los denunciantes. "Este es el primer gran caso que tenemos en Europa", señala la jurista a Público. "En ese momento, parece que hay un efecto llamada y todos los abogados climáticos se lanzan en plancha a este tipo de estrategias", indica.

En 2021, "hubo otro fallo en esta dirección en Francia, llamado allí el 'caso del siglo' (L'Affaire du siècle). También se llevó a cabo un proceso judicial por el clima en Alemania, que iba por vía constitucional", recuerda la de Ecologistas en Acción.

Acudir a los tribunales para defender el planeta

La vía judicial es un instrumento que gana popularidad entre los ecologistas para lograr avances en la protección del medio ambiente. "Cada vez más hablamos más de derechos humanos y de la importancia del clima en la legislación", comenta Rubiera a este diario. "Los tribunales son una herramienta magnífica para exigir a los países que protejan nuestro derecho a la vida".

El TEDH ha confirmado "la estrechísima relación que existe entre la crisis climática —como una amenaza existencial para la humanidad— y el correcto ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, incluidos los impactos en salud", ha expresado ante los medios la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Por su parte, Aline Trede ha declarado este martes que "la protección del clima es un derecho fundamental. Toda la sociedad y todos los sectores, incluidos los sectores financiero y aeronáutico, así como la agricultura, deben aportar su contribución".

Desestimadas las causas contra España

El Estado español también ha tenido que hacer frente a la Justicia. Estrasburgo no ha admitido el caso de seis jóvenes portugueses contra 33 países —incluidos los de la península ibérica— porque los demandantes no han agotado la vía judicial interna de Portugal. Los jóvenes habían argumentado que la urgencia climática les eximía de esa regla jurídica, pero el TEDH no ha aceptado su tesis.

Por otro lado, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo demandaron al Gobierno español por desprotección climática. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó en julio de 2023 los recursos presentados contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

"A la luz de la sentencia de Estrasburgo, estamos considerando nuestros siguientes pasos", comenta Rubiera a este medio. "Con esta nueva jurisprudencia, igual el Tribunal Supremo no fallaría de la misma manera", añade.

Según indica Greenpeace, el litigio se encuentra todavía en manos del Alto Tribunal. Sería necesario acudir primero al Tribunal Constitucional y, en caso de sentencia negativa, elevarlo al TEDH.

"La sentencia contra Suiza no tiene un efecto directo sobre España, pero sí sobre los activistas jurídicos que vigilamos que se cumplan las políticas más ambiciosas posibles de reducción de emisiones de efecto invernadero y de abandono de los combustibles fósiles", concluye la ecologista.