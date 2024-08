Vuit municipis del Maresme amb platja per descobrir aquest estiu

El Maresme és una comarca que ens ofereix diverses activitats per a totes les edats: rutes per fer en família, visites al passat iberoromà o una gastronomia variada. Es tracta d'una comarca amb 398,5 km² de superfície, una de les set més petites de Catalunya, però la quarta més poblada. Està clarament marcada per la muntanya, però encara amb més intensitat pel mar i les seves platges. La Costa de Barcelona-Maresme 52 km i fins a 50 platges de sorra daurada de gra mitjà i gruixut, segons el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

I és que es tracta d'una comarca allargassada en el mapa, un territori estret i allargassat, situat a l'est, entre la serralada Litoral i la costa. Per això, gran part dels seus municipis gaudeixen de platja, la majoria dels quals són els més grans i/o amb més interès turístic. Per això, aprofitem l'avinentesa per explicar-te què pots visitar a algunes de les localitats més destacades, més enllà de refrescar-te al seu mar. Cultura, patrimoni, natura i gastronomia ens hi esperen.

Mataró

Arranquem a la capital, Mataró, que té més de 129.000 habitants. Passejar pel cor de la ciutat és un dels seus grans encants, on podem aprofitar per gaudir de la seva gastronomia variada. Evidentment, podrem descobrir les seves tradicions com els castells o per dates assenyalades com Les Santes. Així com el ric patrimoni de la ciutat: el llegat romà de l'antiga ciutat d'Iluro, la bellesa del conjunt barroc de la Capella dels Dolors a la basílica de Santa Maria o la Nau Gaudí, seu del Museu d'Art Contemporani.

A tocar de la ciutat, també trobem una xarxa de camins on passejar i fer excursions, a peu o en bicicleta, que connecten amb el Parc del Montnegre i Corredor. O podem saltar d'arbre en arbre del Bosc Vertical, al Parc Forestal. Pel que fa al mar, les platges estan distingides amb les certificacions Q de qualitat turística, i es complementen amb la del Port de Mataró i la gastronomia de primera línia.

Premià de Mar

Cultura, gastronomia i comerç, això és el que promet també la ciutat de Premià de Mar, ideal per a una sortida d'un dia o un cap de setmana. Destaquen equipaments culturals com l'Espai l'Amistat, un port amb 21.000 m2 de zones de lleure i un passeig marítim. També un el seu eix comercial, amb nombroses botigues i oferta de restauració. Tant l'Església de Sant Cristòfol com algun dels edificis d'estil neoclàssic (Masia Ribas), les fàbriques modernistes de la indústria del Gas i alguns exemples noucentistes (Can Roure), formen part del seu paisatge històric.

Però aquesta localitat, a més de per les seves platges, destaca també per dos equipaments culturals concrets. D'una banda, el Museu de l'Estampació, l'únic de l'Estat especialitzat en l'estampació tèxtil, que també conserva i recull testimonis de la història local i patrimoni arqueològic. D'altra banda, trobem Can Ferrerons, l'únic edifici romà de planta octogonal que actualment es coneix a Catalunya, en un excel·lent estat de conservació, i que presenta tres fases d'ocupació.



Pineda de Mar

Ens acostem ara a Pineda de Mar, que promet un entorn ple de natura, descans i oci en família, cultura, patrimoni i tradicions, així com bona gastronomia. És una destinació certificada en turisme familiar per l'Agència Catalana de Turisme, que garanteix serveis de qualitat per a les famílies que la visitin. La localitat també pot treure pit dels seus mercats, amb més de 100 parades de tota mena d'articles d'alimentació, roba, sabates, complements i parament de la llar.

Les platges de sorra daurada són al mateix temps un dels grans atractius, així com un entorn natural espectacular, amb el parc del Montnegre i el Corredor amb boscos a la vora el mar. En aquest destaquen les esplèndides pinedes de pi pinyer del vessant litoral, que es transformen en alzinars, rouredes i suredes cap a l'interior del massís. Els dòlmens neolítics, les restes ibèriques i les esglésies medievals apareixen enmig d'un paisatge amb conreus, boscos i masies.



El Masnou

Entre el mar i les vinyes de la DO Alella també trobem el Masnou, un municipi que té platges espectaculars i per a tots els gustos, acompanyades del patrimoni arquitectònic modernista i l'àmplia oferta gastronòmica. A més a més, segons destaca el Consorci, compta amb una de les agendes culturals i turístiques més interessants del Maresme. El consistori també proposa un itinerari per descobrir edificis modernistes, una casa d'indians molt singular, llegendes i propostes emprenedores.

Des dels primitius pobladors de la vil·la romana de Cal Ros de les Cabres, passant per la marina mercant del segle XIX, fins als regatistes actuals, la localitat ha estat lligada al mar. I és que, durant segles, la població es dedicava bàsicament a la pagesia o a la pesca. Passejar pel litoral és així una de les grans experiències, com també conèixer els racons del nucli antic o gaudir d'un bon àpat.

Vilassar de Mar

Vilassar de Mar també guarda una gran herència marinera, així com un valuós patrimoni arquitectònic o la indústria de la floricultura, amb el seu Mercat de la Flor i la Planta Ornamental. El territori narra encara la història dels vilassarencs que van emprendre la travessia cap a Amèrica a la recerca de fortuna, a finals del segle XIX, principalment a Cuba. En tornar, van edificar habitatges amb un estil arquitectònic distintiu.

Destaca el Museu Enric Monjo que acull les obres d'aquest pintor local i la sensibilitat artística arrelada a la comunitat. També la Casa Museu Carme Rovira, pintora vilassarenca que va llegar la seva casa particular al municipi i aquesta és converteix en una casa museu amb una exposició permanent amb una selecció de les seves obres. Cal parlar també de la Torre d'en Nadal, així com els edificis d'estil modernista al front marítim.



Calella

Aquesta ciutat amb més de 650 anys d'història és coneguda per molts pels seus atractius turístics, per bé que busca combinar l'oci amb el dia a dia ple de cultura i associacionisme. A Calella cal destacar la Roca Grossa, un espai amb una màgia molt especial, així com el Far de Calella, símbol de la ciutat, o les Torretes, vestigis de les Guerres Carlines. Les passejades sota les ombres dels pins del Parc Dalmau o dels plataners centenaris del Passeig de Manuel Puigvert també són bones opcions.



Més enllà de visitar les seves fabuloses platges, els carrers del seu nucli antic són dignes de visitar, on algunes cases recorden el passat renaixentista de la ciutat, així com les seves places per passar bones estones. Per resseguir la història podem visitar el Refugi Antiaeri del Parc Dalmau, per descobrir la història durant la Guerra Civil. També podem descobrir el Museu-Arxiu Josep Maria Codina i Bagué, que reflecteix el passat de la ciutat.

Arenys de Mar

Cultural, gastronòmica i festiva, així es defineix la localitat d'Arenys de Mar. El retaule barroc de l'església de Santa Maria, obra de l'escultor Pau Costa, és un dels més importants i ben conservats de Catalunya. També podrem gaudir del Museu Marès de la Punta, amb peces fetes amb puntes de coixí, o el museu Mollfulleda de Mineralogia, amb una de les més completes col·leccions de minerals de Catalunya.

Evidentment, també és una vila marinera i estretament lligada al mar, amb un dels ports pesquers i esportius més importants de la costa catalana. D'aquí surten productes com calamar, al qual el municipi dedica unes jornades gastronòmiques, el Calamarenys. No poem no remarcar que al capdamunt del Turó de la Pietat hi trobem el cementiri d'Arenys, convertit en mite literari per Salvador Espriu amb l'obra poètica Cementiri de Sinera, i que compta amb obres d'artistes modernistes com Josep Llimona i Venaci Vallmitjana.



Canet de Mar

I acabem amb Canet de Mar, on un concepte destaca pper sobre els altres: el Modernisme. El gran arquitectònic el descobrirem de la mà de reconeguts arquitectes, on destaca la figura de Lluís Domènech i Montaner. La concentració de cases i elements modernistes d'aquesta localitat és inacabable per als visitants. El consistori proposa rutes per descobrir-lo, de la mà també del seu patrimoni natural.

Casa Museu Domènech i Montaner de Canet de Mar. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

L'encant d'aquesta vila mediterrània també rau en la cultura, la tradició, la gastronomia i l'extensió de les seves platges, que es combinen especialment amb aquest remarcable patrimoni modernista. I la Riera de Sant Domènec ens ofereix plataners centenaris només d'entrar en aquesta vila.