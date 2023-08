La bona salut del cinema a la 'Catalunya buidada': la Terra Alta té vuit sales per 12.000 habitants

Anar al cinema els diumenges a la tarda és una tradició que molta gent encara manté. Sobretot en aquelles petites localitats on es projecten pel·lícules setmanalment al casal popular de torn. Cada vegada en són menys, degut al despoblament i la falta d'implicació per part de l'administració per mantenir viu aquest servei cultural. Però el cert és que hi ha una comarca d'aquesta Catalunya buidada que trenca aquesta tendència: la Terra Alta, terra de vins, trinxeres i també de cinemes.

La dada és sorprenent: 8 dels 12 pobles de la comarca, amb 12.000 habitants, encara tenen cinemes actius. I tot plegat gràcies a una espècie de circuit de projeccions que va idear Javier Escarceller, el fundador del Cinema Moderno de Caseres el 1951 i posteriorment de l'empresa Cinemes Escarceller, a mitjans del segle passat.

Aquest sistema va permetre durant dècades portar als municipis de la Terra Alta la màgia del cinema. "Anava de poble en poble amb un projector a portar el cinema més actual del moment", explica Josep Maria Peris, nebot del Javier i responsable actual de l'empresa fundada pel seu oncle. "Ell es va fer gran i ens va dir si volíem portar el negoci, nosaltres el vam acceptar i ho vam professionalitzar", comenta.

Actualment, es mantenen actives les sales d'Arnes, Batea, Vilalba dels Arcs, Caseres, Horta de Sant Joan i La Pobla de Massaluca. A més, a Gandesa i a Bot, es projecta una pel·lícula un cop al mes de mitjana. Aquest fet inèdit, es podria dir, no s'entén sense la feina de Cinemes Escarceller i l'aposta dels ajuntaments per mantenir les sales de cinema, la majoria de titularitat municipal, obertes.

"Són els ajuntaments qui ens contracten, nosaltres donem el servei, és a dir, gestionem el cinema de cada municipi. Ajustem al màxim possible els preus perquè els pobles més petits també puguin oferir el servei", apunta Peris, natural de Caseres. "D'aquesta manera, un ajuntament no cal que mantingui al 100% una sala de cinema, ja que nosaltres fem la gestió de tot: des de la projecció del film a la taquilla", explica.



Peris assenyala que en una zona tan despoblada com la Terra Alta, "hi ha molt poca oferta cultural". "Per a moltes persones de la comarca, anar al cinema és l'únic entreteniment que tenen els diumenges, a banda d'anar al bar. No tinc res en contra dels bars, però també està bé tenir una alternativa i poder anar al cinema amb la família sense la necessitat d'agafar el cotxe i anar fins a Tarragona o haver de fer fins a 100 km", detalla.

La cultura cinematogràfica està molt estesa a la Terra Alta. A Caseres mateix, un poble de 270 habitants, hi van unes 30 persones per sessió, un 10% dels veïns. A Batea, amb uns 2.000 habitants, hi van una mitjana de 100 persones per sessió. "Si un 10% de la població que viu a Barcelona anés al cinema, haurien de fer sales fins i tot a sota terra", apunta amb ironia Peris.



A més, la cartellera que ofereixen és la més actual i comercial, amb les estrenes més recents i la mateixa qualitat que a qualsevol cinema gran. "En alguna pel·lícula, ens esperem 15 dies des de la seva estrena per llogar-la, perquè així als ajuntaments els surt per un preu més assequible", afirma Peris. En aquest sentit, apunta que el suport econòmic dels consistoris és indispensable per donar aquest servei. "Si ells no s'ho creguessin, nosaltres no existiríem", assegura.

Peris critica que hi ha poblacions importants que estan perdent els cinemes "perquè realment no han pensat en una empresa com la nostra". "Hi ha ajuntaments que creuen que mantenir un cinema municipal és una barbaritat, però no té per què ser així. Si un poble com Caseres es pot permetre aquest servei cultural, qualsevol ho pot fer. Al final, costa el mateix projectar una pel·lícula a Caseras que a Mora d'Ebre", comenta.

Cinema a la fresca i un festival de cinema a Bot

No sempre són els ajuntaments els que contracten el servei de Cinemes Escarceller directament. "A Arnes, per exemple, ho porta l'Associació del Casal Municipal, a través del consistori, evidentment", diu Peris.

A banda de les projeccions a la Terra Alta, Cinemes Escarceller també fa projeccions en altres pobles de comarques veïnes, com Ascó, a la Ribera d'Ebre, i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. També s'encarrega de les sessions de cinema a la fresca a diferents poblacions de les Terres de l'Ebre i la costa tarragonina.



Una sessió de cinema a la fresca. — Cinemes Escarceller

La cultura cinematogràfica de la Terra Alta va més enllà. Des de fa set anys, Bot acull el Festival de Cinema de la Terra Alta In-FCTA, ideat per l'actor Ivan Massagué. L'edició d'enguany se celebra aquest cap de setmana, amb una programació on es podran trobar tallers formatius, projeccions o la clàssica jornada familiar, entre altres.

El vi també tindrà un paper important, com no podia ser d'una altra manera, amb maridatges musicals i vermutades populars.