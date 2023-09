La sequera complica la temporada de bolets al Pirineu: ja perd mitja producció

Els mesos d'agost i setembre acostumen a ser bons per als bolets al Pirineu: la temperatura ha baixat, però encara no fa fred i plou. Però aquest any no ha estat així a causa de la sequera i les altes temperatures. La producció d'aquests dos mesos al Pirineu -que representa el 50% de l'anual- ja es dona per perduda: ara les esperances se centren al Prepirineu i a la Catalunya Central.

Els models meteorològics preveuen pluja a la tardor, però caldrà veure com plou i a on. "De res serveix que caiguin 100 litres de cop. El que interessa és una pluja fina, de dies", subratlla l'expert en bolets del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez. "

No és el mateix que en un dia caiguin 100 litres d'aigua que la mateixa pluja caigui repartida en deu dies", insisteix l'expert en micologia. Segons les dades que recull el CTFC en les parcel·les que té repartides per tot el territori, en aquests dos mesos, al Pirineu, es cull la meitat de la producció de bolets de tot l'any i això ja s'ha donat per perdut.

Un cistell força buit de bolets Nia Escolà. — Nia Escolà / ACN

Però la campanya en comarques com el Berguedà o el Ripollès encara no ha començat, i ja porta un mes de retard. "Es poden comptar amb els dits d'una mà", lamenta Ramon Minoves, president de la Penya Boletaire de Berga, sobre la temporada de bolets a la comarca.

Els boscos del Berguedà continuen massa secs, però les pluges dels últims dies podrien fer efecte: "Ara bé, el bolet no és regar i sortir", adverteix Minoves. Però per tal que això passi, cal que continuï plovent per mantenir la humitat, així com que no glaci a les nits i que no faci vent. "A partir d'aquí, cal estar de sort i anar als bons llocs per trobar bolets", subratlla el president de l'entitat boletaire.

I és que les glaçades són el que marquen el final de la temporada: per tant, al Pirineu es podran collir bolets fins que comenci a fer fred, sempre que plogui aquesta tardor. Tot i això, els mesos més bons en aquesta zona són l'agost i el setembre, però aquest any la temporada ha estat un desastre.

Menys bolets i més boletaires

La producció de bolets va ser "normal" la passada temporada, situant-se en els 50 quilograms per hectàrea, una mica per sota de la mitjana, que és de 60 kg/hectàrea. El sector boletaire no amaga la preocupació pel canvi climàtic, que està afectant directament la producció de bolets.

En aquest sentit, els estudis dels experts alerten que en zones com el Pirineu hi pot haver una reducció de fins al 20% en la producció de bolets per culpa de l'escassetat de pluges. "És evident que ens preocupa perquè la tendència és veure que cada cop hi ha menys bolets i cada cop hi ha més boletaires", explica Minoves.