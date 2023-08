Les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes reculen als nivells del maig

El nivell d'aigua als embassaments de les conques internes catalanes ha continuat reculant en les darreres dues setmanes. Segons les dades d'aquest divendres al migdia, se situen novament al 25% de capacitat als quals es va arribar al mes de maig, tornant així als mínims de l'actual període de sequera. El nivell d'aigua havia pujat al 30,2% el juny.

I és que les pluges de maig i juny no van ser suficients i, a més, tampoc van afectar a tot el territori, alhora que aquesta primera quinzena d'agost també ha estat seca en línies generals. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu poques pluges pel que resta de més, però espera que a la tardor hi hagi més precipitacions.

Les reserves de les conques internes estaven al 28% a finals de juliol, i ja han caigut aproximadament uns tres punts en poc més de quinze dies. Molts es troben en nivells que no es veien des de principis de segle, fa uns 23 anys.

Segons les darreres dades de l'ACA, el pantà de Darnius Boadella (Alt Empordà) ha baixat del 21,5% al 18,47% de la seva capacitat total. També hi ha preocupació a embassaments com el de Riudecanyes (Baix Camp) que ha passat d'un nivell del 5,3% al 4,94% o al de Siurana (Priorat), passant d'un 5,9% d'aigua embassada a un 5,36%.

A la cua els segueix Sau (Osona), que va tocar fons a mitjans d'abril amb un 6,5%, quan va acabar la transferència de cabal cap a Susqueda. Està ara al 20,53%, un descens important i pronunciat després del 25,3% de fa quinze dies i també respecte al 31,9% de l'1 de juliol.

Precisament ara Susqueda (Selva) ha baixat del 28,5% al 26,18%, continuant marcant el nivell més baix des de la sequera del 2008, alhora que la Baells (Berguedà) registra un 33,44%, mentre fa quinze dies hi havia un 36,3% d'aigua. La Llosa del Cavall (Solsonès) baixa lleugerament al 24,76%, un valor similar a la resta d'aquest any, mentre que Sant Ponç (Solsonès) ha passat del 38% al 36,75%.

Entre els pantans gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que se situen a Catalunya, només n'hi ha tres amb un nivell d'aigua inferior al 50%. Es tracta del de Canelles (Noguera) que se situa al 12,40 després del 12,58% de fa quinze dies, Guiamets (Priorat) a un 5,15% de la seva capacitat total i el de Rialb (Noguera), que ha baixat al 17,77%. Destaquen -en positiu- els pantans de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) i Terradets (Pallars Jussà) ambdós per sobre del 95% de capacitat.

El semàfor de la sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua manté que no s'entrarà en fase d'emergència per sequera fins, com a mínim, el novembre. El semàfor vermell suposa un escenari d'emergència que s'arriba al 16% de les reserves, i es produeixen restriccions a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l'empitjorament de l'episodi.

Amb el 25% de les reserves s'entra en l'escenari d'excepcionalitat, el semàfor taronja. En aquest cas, s'intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments; S'activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies; I es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

De moment, l'ACA ha declarat l'estat d'emergència per sequera per primera vegada a dues unitats hidrològiques: l'aqüífer del Fluvià-Muga, a Girona, i el pantà de Riudecanyes, a Tarragona. La mesura afectarà les localitats que s'abasteixen d'aquests dos embassaments: 22 municipis de l'Alt Empordà i dos del Baix Camp, on el consum d'aigua es limita a un màxim de 200 litres per habitant al dia, entre altres mesures.

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se. Des de l'octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i la Llei de mesures extraordinàries per fer front a la sequera estan en vigor des del maig de 2023. Caldria que els embassaments assolissin un nivell de reserves de més del 60% per tornar a la normalitat.