Sis escapades de tardor per fer aquest pont del 12-O a Catalunya

Anar a buscar bolets és una de les pràctiques més habituals durant la tardor, tot i que les altes temperatures, la manca de pluges i la sequera en general estan complicant la temporada. Més enllà d'endinsar-se al bosc a la cerca de rovellons, pinetells o camagrocs, aquesta època de l'any és ideal per fer una escapada i redescobrir paisatges ataronjats idíl·lics dignes de ser fotografiats, o gaudir del patrimoni natural i cultural de Catalunya.

Gaudir dels colors ataronjats i càlids de la Garrotxa, descobrir "l'altra" Costa Daurada o anar al bolet a la Catalunya Central. Et proposem sis escapades de tardor per fer aquest pont i sense marxar molt lluny de casa abans no arribi el fred de veritat.



Siurana, el cor del Priorat

Siurana (Priorat) és un dels indrets més pintorescs i emblemàtics de la província de Tarragona. El nucli antic del poble és petit i encantador, ideal per passar un matí tranquil, descobrir cadascun dels carrerons i fer fotografies a les encantadores casetes de pedra. És una localitat agregada a Cornudella del Montsant (Priorat) coneguda per les seves espectaculars postes de sol amb vista a la Serra del Montsant i a les muntanyes de Prades.

També és una de destinacions internacionals més famoses per a la pràctica de l'escalada. De fet, la zona de Margalef i Siurana són conegudes entre els escaladors com el paradís, amb més de 800 vies obertes. El poble té un mirador de pel·lícula que s'eleva a més de 700 metres d'altura. Des d'allà podràs admirar l'església romànica de Santa Maria i el paisatge circumdant, que inclou la serra del Montsant i el pantà de Siurana.

Paisatge del Priorat.

A pocs quilòmetres del poble hi ha les espectaculars muntanyes de vinyes del Priorat, que durant la tardor tenen un color especial. Si ets un o una amant del vi, és el millor lloc per fer una degustació. Molts cellers de la zona organitzen tota mena d'experiències relacionades amb la vinya i el vi.



El Pirineu a la tardor

En aquest llistat no podia faltar un destí del Pirineu. Et proposem Farrera (Pallars Sobirà), un conjunt de sis pobles —Burg, Alendo, Mallolís, Montesclado, Farrera i Glorieta— que estan molt a la vora de la vall de la coma de Burg. És ideal per descobrir el turisme rural i fer rutes d'alta muntanya, ja que és el centre neuràlgic del Parc Natural de l'Alt Pirineu, on podreu pujar a cims de més de 2.000 metres d'altitud, com el pic Màniga, el cap de Ras de la Font Negra, el coll de So, el cap de Juverri o el pic d'Urdossa.

Una imatge del Parc Natural de l'Alt Pirineu. TERRITORI.

A banda de la riquesa natural, hi ha diferents esglésies que mostren l'arquitectura característica de les valls del Pirineu occidental. Hi destaca Sant Bartomeu de Burg, una construcció romànica d'una sola nau amb un esvelt campanar vuitavat i coberta piramidal. També és singular Sant Roc, un edifici de pedra amb un peculiar campanar assentat sobre una gran arcada per on passa el camí d'accés al poble i que és prou gran perquè hi passi un cotxe i que es troba a Farrera. Així mateix, val alpena esmentar l'església de Sant Martí de Mallolís.

Els colors de la tardor de la Garrotxa

La tardor és una bona època per descobrir una comarca com La Garrotxa. És rica en espais naturals, com la Fageda d'en Jordà, una de les 28 reserves naturals que alberga el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. És un bosc de faigs rodejat per 21 volcans on trobem arbres que durant els mesos d'octubre, novembre i desembre tenen un color ataronjat que el fa únic. La ruta per aquest paratge es pot fer a peu o amb carruatge.

La Fageda d'en Jordà. — Turisme Garrotxa

Per la zona hi ha desenes de pobles on fer parada i descansar, però et recomanem dormir en una cabana de fusta d'alt d'una arbre en plena natura. A la Garrotxa hi ha diversos càmpings que ofereixen aquesta possibilitat, un d'ells és l'Alguer, a les Planes d'Hostoles.



L'altra Costa Daurada

Costa Daurada és sinònim de Salou, Cambrils i Port Aventura. Però més enllà d'aquestes destinacions principalment d'estiu i turístiques, destaquen altres pobles que no són tan coneguts i que tenen un encant especial, com Altafulla o Tamarit. Es troben a pocs quilòmetres de distància i els tres són ideals per passar-hi un cap de setmana llarg.

Castell de Tamarit. — Generalitat de Catalunya

Comencem per Altafulla (Tarragonès), un municipi d'origen medieval considerat en nombroses ocasions com el poble més bonic de la Costa Daurada. A banda del castell i els carrerons del casc antic, té un passeig molt tranquil amb unes casetes a primera línia que et permetrà gaudir del mar. A un 15 minuts en cotxe, trobem Tamarit (Tarragonès), un municipi pràcticament deshabitat conegut per la seva platja i un recinte emmurallat, que comprèn un castell, una església romànica, una presó i diverses cases.



Vinyes amb història a la Terra Alta

Si el Priorat és la Toscana catalana, la Terra Alta és Bordeus català. És una de les comarques més desconegudes de Catalunya, però amb un potencial increïble, i no només pels camps de vinyes, també per la història que amaga aquest punt del territori, clau durant la Guerra Civil espanyola. Però anem a pams.

Són molts els cellers que ofereixen activitats relacionades amb el vi. Una d'imprescindible és al Pinell de Brai, on trobareu la Catedral del Vi, un edifici que podeu visitar pel vostre compte o amb l'acompanyament d'un guia i que explica la història del vi a la zona. A més, sovint es combinen propostes vitivinícoles amb rutes de senderisme pels camps de vinyes o muntanyes del voltant.

Un grup de persones visitant el Poble Vell de Corbera d'Ebre. — Cedida

La Terra Alta també amaga un passat històric recent del qual encara es conserva un patrimoni molt valuós. Va ser el bressol de la Batalla de l'Ebre, una de les més importants de la Guerra Civil espanyola. Fruit d'aquest combat, Corbera d'Ebre es va quedar totalment devastat després de ser bombardejat pel bàndol nacional. El poble es va reconstruir, però no sobre les runes, que a dia d'avui es poden visitar amb guia, o sense, així com pujar al campanar de l'església que fa 80 anys va rebre els impactes de les bombes.

Anar al rovelló a la Catalunya Central

Acabem amb un clàssic: anar al rovelló. Però compte, no n'hi ha a tots els boscos, hi ha zones més propenses a tenir bolets de tota mena, sobretot aquelles on les pluges són abundants. Els els més freqüents són: els rovellons, camagrocs, llenegues negres, trompetes, pinetells, fredolics i carlets. I les comarques ideals per calçar-se les botes i anar a "caçar" bolets són el Ripollès, Osona, el Berguedà o la Cerdanya.

Castellar del Riu (Berguedà) és el municipi que produeix més bolets a Catalunya, amb una mitjana de 27 quilos per hectàrea a l'any, segons l'estudi ForESmap, realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Per tant, si no vols fallar, aquesta zona és una aposta segura.

Aquest petit poble de la Catalunya Central es troba al pla de Campllong, entre els rasos de Peguera i la serra de Queralt. Com a curiositat, té el Pi de les Tres Branques, un pi centenari de 28 metres d'alçada i 6 de circumferència. Per les seves característiques geogràfiques, és ideal per a la pràctica d'esports relacionats amb la natura, com excursions i rutes a peu o amb bicicleta, la pesca, la caça i l'equitació.