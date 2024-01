Les fires del motor més destacades de Catalunya

Les fires del motor, esdeveniments que congreguen amants i professionals d'aquesta indústria, són molt més que un aparador de vehicles. Són una oportunitat per descobrir tendències tecnològiques, admirar vehicles clàssics i d'última generació o adquirir cotxes d'ocasió o peces de col·leccionista.

Des de vehicles elèctrics fins a sistemes s'assistència al conductor, els visitants a aquesta mena de trobades poden explorar de ben a prop les novetats del sector i obtenir una visió tangible del futur de la mobilitat. A continuació, us presentem un llistat de les 7 fires del motor més destacades de Catalunya.



Motoh! Barcelona

Cada any, Motoh! Barcelona s'erigeix com l'epicentre del motociclisme a Catalunya, seduint a fanàtics dels vehicles motoritzats de dues rodes amb la seva combinació de tradició i innovació. En aquesta trobada, els principals fabricants presenten les seves darreres creacions, des de models emblemàtics a les últimes novetats en disseny i tecnologia. Els participants a la fira no només poden mirar, sinó que també poden provar les motos i adquirir tota mena d'accessoris (cascs, guants, roba...).



També se'n destaca la creativitat a la zona de personalització, on les motos es transformen en autèntiques obres d'art. Motoh! Barcelona se celebra a la Fira de Barcelona de Montjuïc, a l'avinguda Reina Maria Cristina. L'any 2023 es va celebrar al maig i va durar 4 dies. Enguany encara no s'han anunciat les dates de la fira.

Expoclàssic a Mollerussa

L'Expoclàssic, la fira dedicada al món del motor clàssic, va néixer el 1996 de la mà de l'Associació de Motos Clàssiques Terres de Ponent. Amb un gran prestigi dins del sector, aquesta fira compta amb un exposició de vehicles històrics i amb un Mercat de l'automòbil, moto, accessoris i col·leccionisme.

La seixantena d'expositors que hi va haver en l'edició passada no només provenien de les comarques de Lleida, sinó que també venen de Barcelona o d'altres indrets de fora de Catalunya com Madrid, Castelló, Osca, Navarra o València. A banda d'exhibir vehicles clàssics, també és un punt de trobada per a clubs del sector i col·leccionistes. La propera edició està programada per al 21 i 22 de setembre de 2024.



Saló de l'Automòbil de Mollerussa

Sense marxar de Mollerussa, el 16, 17, 18 i 19 de març de 2024 se celebrarà el Saló de l'Automòbil en el marc de la Fira de Sant Josep. Es tracta del segon saló més important de vehicle nou a Catalunya, tant pel volum de vehicles exposats, com pels beneficis i el negoci i la xifra de visitants.



En el mateix emplaçament i dates, també es programarà la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, on es podran trobar, d'una banda, tractors, maquinària agrícola, ramadera i industrial i complements per a l'agricultura i la ramaderia i, de l'altra, adobs, farratges, fito-sanitaris, llavors i Plantes.



E-Mobility Experience

L'octubre de 2023 es va celebrar la segona edició de l'E-Mobility Experience, la fira que pretén conscienciar a les generacions més joves sobre la mobilitat sostenible i potenciar la compra de cotxes, motos, patinets i bicicletes elèctriques.

Els assistents poden provar els vehicles a la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló i també visitar l'àmplia zona d'exposició al pàdoc. Es tracta d'una trobada festiva i familiar, que dura dues jornades i que ofereix activitats per als petits de casa, un espai amb propostes gastronòmiques i música en directe.



Fira de les 2 i 4 rodes a Fontcoberta

Programada per al proper 3 de febrer a la Zona Pavelló de Melianta de Fontcoberta (Pla de l'Estany), a la Fira de les 2 i 4 rodes s'hi poden trobar productes de col·leccionisme i recanvis per a motos, cotxes, bicicletes, tractors i carros. També s'hi poden adquirir llibres i revistes d'automoció nacionals i internacionals, així com admirar els vehicles clàssics que estan en exposició.



Aquesta fira va començar fa tres dècades com una trobada de cap de setmana, però aviat es va popularitzar i es va convertir en una jornada sencera de dissabte. Els primers visitants arriben ben d'hora, quan arrenca a les 8h del matí, per trobar les millors peces o allò que necessitin per als seus vehicles.



Ocasió, el saló del vehicle seminou a Barcelona

Tornem a Barcelona per l'Ocasió, la fira per trobar les millors ofertes de vehicles seminous. Es tracta de l'esdeveniment que concentra l'oferta més gran de cotxes i motos d'ocasió, de totes les gammes i de totes les marques comercialitzades a Espanya. El 2023 van posar a la venda 2.500 vehicles seminous, des d'utilitaris fins a unitats premium, procedents majoritàriament de quilòmetre zero, gerència, demostració, cortesia i cotxes d'empresa.

Enguany es durà a terme entre el 27 de novembre i l'1 de desembre, a la Fira de Barcelona de Montjuïc. Cal destacar, també, que per la voluntat d'impulsar una mobilitat més sostenible hi haurà un espai dedicat exclusivament al cotxe d'ocasó elèctric que complementarà l'oferta present a l'àrea expositiva



Automobile Barcelona

Anteriorment coneguda com el Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona, aquesta fira biennal ocupa un espai destacat en el calendari de trobades del sector a escala global. A banda d'atraure els fabricants líders d'aquesta indústria i d'incloure desenes d'expositors, l'Automobile Barcelona compta amb una àmplia programació d'activitats. La propera edició està programada per a la setmana de 10 de maig de 2025 a la Fira de Barcelona de Montjuïc.

El que més destaca és el Motor Show, on els visitants poden descobrir els models més nous i els últims avenços del sector ―s'hi poden veure prototips o concept cars que ens donen una idea de com seran els cotxes que arribaran al mercat els propers anys―, però també hi ha una zona de Test Drive on es poden provar els vehicles abans de comprar-los. Finalment, també es programa un e-Motorsport Show, on es poden gaudir de demostracions amb diversos tipus de vehicles electrificats.