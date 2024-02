Set joies naturals de Catalunya que mereixen una excursió

Cales, boscos, coves subterrànies, avencs, roques... Catalunya és plena de joies formades per la força de la naturalesa, de racons diversos i de paisatges inquietants. El país té formacions geològiques espectaculars a la superfície i a sota terra, a la costa i a la muntanya. Algunes són de fàcil accés, d'altres requereixen una excursió i preparació física. Sigui com sigui, valen la pena. Us en proposem set per descobrir en família.



La fageda d'en Jordà

Comencem per un dels boscos més fascinants de Catalunya: la fageda d'en Jordà. La Garrotxa és plena de formacions naturals provocades per una activitat volcànica que va tenir lloc fa milions d'anys en aquest punt del país. Ara bé, si n'hem de destacar una, aquesta és la fageda d'en Jordà, una reserva natural que creix sobre una colada de lava del volcà Croscat que s'estén pels municipis de Santa Pau, Olot i les Preses. Hi ha diversos itineraris per accedir-hi, sempre a peu i mai motoritzats.

Parlem d'un bosc de faigs que ha estat font d'inspiració d'artistes, especialment de Joan Maragall, que va escriure el poema que la va fer famosa i per les quals molts la coneixereu. És l'únic lloc de Catalunya on s'ha documentat la presència de nòctul gegant, el ratpenat més gros d'Europa.

Les Coves Meravelles

Seguim amb les Coves Meravelles, ubicades al sud del país, al poble de Benifallet (Baix Ebre). Tal com indica el seu nom, es tracta d'una meravella de la natura formada pel lent degoteig de les aigües subterrànies. N'hi ha dues de visitables, la de les Meravelles, anomenada així per les formacions espectaculars que s'hi poden trobar, i la del Dos, on hi ha traces d'ocupacions del neolític a l'edat de bronze. D'acord amb la memòria oral, es coneix que durant la Guerra Civil Esponyola algunes persones es van refugir a la Cova del Dos. La cavitat té 235m dels quals se'n visiten 25 metros.



Cala Taballera

De sud del país ens desplacem fins a l'altra punta, la Costa Brava, una altra de les joies naturals de Catalunya. Formada per desenes de cales i platges d'aigües cristal·lines, destaquem la Cala Taballera, ubicada al bell mig del parc natural del Cap de Creus. Feta de pedres i grava, el mar s'enfonsa fins a molt endins de la cala, a cinc quilòmetres del Port de la Selva.

La millor via per arribar a la Cala Taballera és el mar. L'accés en cotxe està prohibit, com a bona part del parc natural del Cap de Creus. També s'hi pot anar a peu. Ara bé, la ruta per arribar-hi és una excursió de dues hores i mitja fent el GR-11.



Els Avencs de la Febró

La Febró, un poblet a tocar del poble abandonat de la Mussara està ple de racons naturals impressionants, com ara els Avencs, una esquerda de 30 metres de fons i uns 250 de llarg. Formats per tres esquerdes principals, la més destacada té una llargària màxima d'uns 290 metres. Dins hi ha dues coves i altres cavitats menors, una de força gran d'origen càrstic, que estava plena d'estalactites que foren arrancades per construir el mas de Macià Vilà a Reus.

Hi ha diferents rutes que permeten arribar-hi. La clàssica surt del punt quilomètric 22 de la T-704 o del camí del PR-C 87, més o menys un quilòmetre més endavant fins el Coll del Pla de l'Agustenc, on també hi ha una clariana on deixar el cotxe.

Abellera, una ermita entre muntanyes

Ens quedem a Tarragona, a les muntanyes de Prades, on s'amaga una ermita del segle XVI que sembla desafiar la llei de la gravetat. Està a dos quilòmetres de Prades i es troba just sota d'una roca de grans dimensions. Aquest espai natural ofereix vistes increïbles sobre el camp de Tarragona, Salou, Vila-seca, Cambrils i el Delta de l'Ebre.

Es troba a 1.000 metres d'altura i la ruta per arribar-hi és molt assequible. Se surt de la plaça Major de Prades i agafem el camí de l'Abellera, tot passant a l'altre costat del barranc de les Comes i vorejant la sènia i bassa del Nicanor.

Ermita Prades. — Ajuntament de Prades

Les Coves de Can Riera

A només 20 minuts de Barcelona, s'amaga un tresor desconegut que et transporta al famós Gran Cañón als Estats Units. Es tracta de les Coves de Can Riera, a Torrelles (Baix Llobregat), més conegudes com les Coves Vermelles. Les formes sinuoses i el recorden molt a les d'Arizona. L'accés no està regulat i el camí per arribar-hi és d'uns cinc quilòmetres a peu, amb pendents irregulars i un últim tram que requereix grimpada per les roques.

En els últims anys, el lloc s'ha massificat i l'incivisme de molts ha acabat degradant les coves. Si hi aneu, feu-ho amb respecte i protegint l'entorn natural.

Les coves prehistòriques de Serinyà

Acabem amb unes altres coves, aquest cop les de Serinyà, al Pla de l'Estany. N'hi ha tres: la de l'Arbreda, la de Mollet i el Reclau Viver. La més gran és la de l'Arbreda, amb un gran riquesa prehistòrica, ja que fa milions d'anys va ser ocupada per humans. Actualment, al Parc de les Coves s'està remodelant i s'hi duen a terme les obres de condicionament, per a convertir-lo en un centre d'interpretació.

Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. — Turisme Catalunya

Els estudis que s'hi han fet revelen que ens trobem en un dels millors jaciments de l'Europa occidental per conèixer el pas de l'home de Neandertal a l'home modern. Fa uns 200.000 anys (Paleolític mitjà) els seus hostes van ser els preneandertals; més tard (entre 90.000 i 39.000 anys) hi van viure els neandertals i finalment, durant el Paleolític superior, les coves van ser refugi per a l'home modern.