Vuit grans museus de Catalunya que potser no coneixes

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) o el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) són museus nacionals arxiconeguts per tothom, com també ho és el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). I és que a casa nostra tenim un bon grapat d'espais museístics de gran valor, com també ho són aquells d'interès nacional: el Museu Picasso, el Museu Episcopal de Vic, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona o el Museu Marítim, entre altres.



Però més enllà d'aquests equipaments culturals que alguns es coneixen de memòria, repartits pel territori també trobem altres museus que paga la pena conèixer. Algun potser ja els teniu amb un tic a la vostra llista, però potser n'hi ha d'altres que us poden interessar i encara no els heu descobert. Ja us n'hem proposat alguns dels més curiosos de Barcelona, i ara en proposem fins a vuit més desconeguts, per a tots els gustos i de tota mena arreu del territori.



Ecomuseu de les Valls d'Aneu (Pallars Sobirà)

Arranquem per un museu una mica diferent, que no s'ubica centralitzat en un sol edifici. L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu és viu i el formen elements monumentals, naturals i etnogràfics repartits pels municipis del territori. Conjuntament, volen explicar com han viscut els habitants d'aquestes valls pirinenques des de finals del segle XIX.

El projecte innovador neix el 1994 i apropa les transformacions del territori en les darreres dècades, permetent relacionar els elements naturals i monumentals amb les tradicions. El centre neuràlgic és la Casa Gassia, una típica casa aneuenca del segle XVIII, i s'estén per 10 centres patrimonials més: esglésies, edificis defensius i els búnquers de postguerra de la Guingueta d'Àneu.

Museu de la Pesca (Baix Empordà)

Situat al bell mig del port pesquer de Palamós (Baix Empordà), el projecte cultural del Museu de la Pesca, del qual formen part l'exposició permanent, l'Espai del Peix, les Barques del Peix, Documare i la seu de la Càtedra d'Estudis Marítims. Es tracta d'un "espai de diàleg que reviu relació de l'home amb la mar", amb la voluntat evident de defensar el futur del sector pesquer, dels recursos marins i dels oceans.

A l'exposició hi trobem dues col·leccions diferents: el projecte museològic del 1992 va permetre reorientar-lo de manera monogràfica cap a la pesca marítima. El Museu de la Pesca conserva i mostra arts i ormeigs de pesca de principis de segle XX fins als nostres dies.

Màgic Món del tren (Osona)

Parlem ara d'una mostra sobre col·leccionisme i modelisme. El Màgic Món del tren de Santa Eugènia de Berga (Osona) pretén divulgar l'univers del tren en miniatura a totes les edats. Darrere hi trobem Josep Arumí Bou, col·leccionista de trens Märklin des del 1984, que ha anat confegint una important col·lecció de locomotores i vagons d'escala HO (1:87) així com d'altres peces d'escala 1 (1:32).

En els baixos del seu habitatge particular tenia situades unes vitrines on mostrava una part de la col·lecció i dues maquetes HO. Ara consta de tres plantes, la tercera de les quals encara en construcció. Un museu temàtic ideal per als fanàtics del col·leccionisme, però també per a tota mena de públics.

Museu Alien (Barcelona)

I parlant de col·leccionisme cal destacar el Museu Alien de Barcelona, una exposició d'objectes relacionats amb les pel·lícules. El podem descobrir tot caminant pels seus decorats inspirats en la Nostromo i en altres espais icònics de la saga, uns espais 360 farcits de diversos detalls. La col·lecció privada de Luis Nostromo consta d'estàtues, art, rèpliques d'objectes que apareixen en les pel·lícules i props, que han estat utilitzats en la producció d'aquestes peces audiovisuals.

Se acerca un posible crowdfunding para ampliar el Museo ALIEN y crear un Museo de Ciencia Ficción en Barcelona, ojalá se haga viral y mucha gente participe para lograr un lugar único en el Mundo. pic.twitter.com/kkrPCXGwVv — 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝙉𝙊𝙎𝙏𝙍𝙊𝙈𝙊 (@Luisnostromo) January 18, 2024

En la col·lecció privada hi trobem més de 100 rèpliques d'objectes utilitzats en les pel·lícules de la saga Alien: es tracta d'aparells electrònics, armes, roba i calçat… També alguns objectes originals, com a fotografies de rodatges, storyboards, dibuixos i diversos objectes que apareixen en pantalla. I evidentment "molts aliens, abrazacaras i busts de aliens de grandària real o estàtues escala 1/3", entre altres, detallen des del seu lloc web.

Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre (Terra Alta)

El Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre - Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre s'ubica a Gandesa (Terra Alta) amb la voluntat de potenciar el coneixement d'una etapa historia de casa nostra tan important per l'esdevenir del territori, a través de la visita a una l'exposició permanent. El projecte també vol protegir aquest llegat per donar-lo a conèixer als diferents segments de la població de la societat actual.

El museu s'ha redistribuït, comptant amb més de 450 m². Aquest equipament cultural i històric té una gran sala central on s'hi troben algunes maquetes, vitrines amb objectes i part de la gran mostra de material armamentístic de què disposa el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre.

Museu d'Art Modern de Tarragona

Segons detallen des del consistori tarragoní, el Museu d'Art Modern va ser creat per la Diputació de Tarragona l'any 1976 per promoure l'estudi i el coneixement de l'art modern i contemporani. També per conservar i mostrar el seu patrimoni artístic i compartir-lo amb la comunitat. El seu fons inclou obres de diferents disciplines artístiques dels segles XIX al XXI: cal destacar especialment el llegat de l'escultor Julio Antonio o el Tapís de Tarragona de Joan Miró i Josep Royo, a més de prestigiosos artistes tarragonins.

Està ubicat a la Part Alta de Tarragona, el centre històric de la ciutat, unint tres cases del segle XVIII. L'equipament cultural també disposa d'una biblioteca auxiliar, un centre de documentació i un arxiu fotogràfic. A part de la col·lecció permanent, el museu també organitza periòdicament exposicions temporals d'art contemporani.

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Barcelona)

Per bé que aquest museu barceloní és una mica més conegut que d'altres d'aquesta llista, val la pena esmentar-lo i visitar-lo si no el coneixeu. El Museu Etnològic i de Cultures del Món ens ajuda a reflexionar sobre les societats a partir d'un patrimoni cultural material de més de 70.000 peces d'arreu del planeta. La col·lecció és el punt central de partida, on trobem objectes que reivindiquen el seu valor d'ús, però que no defugen d'un valor agregat.

Les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona abasten aspectes molt diversos de les formes de viure i les seves representacions simbòliques de gran varietat de cultures d'arreu del món. A més, les col·leccions en línia del museu permeten accedir a un gran nombre de registres que trobem actualitzats periòdicament.

Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (Alt Penedès)

El VINSEUM – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya de Vilafranca del Penedès és un espai pensat perquè els visitants visquin i experimentin la cultura del vi i tot allò que l'envolta. Ha tancat el 2023 batent un rècord de públic a les activitats, amb 25.396 assistents, un 28% més que l'any anterior. De cara a aquest 2024, el museu encamina l'obertura del nou edifici, que multiplica per sis l'espai que tenia ara.

Exterior del nou edifici del VINSEUM. — Gemma Sánchez / ACN

No podem visitar el nou espai fins a la tardor, però paga la pena que el poseu a la vostra llista de pendents, i ben segur que donarà de parlar. Mentrestant es pot visitar l'exposició Alcem la copa!, una mostra que anuncia els continguts del nou museu i presenta el projecte museogràfic. La Capella de Sant Pelegrí també acollirà a partir del març la nova exposició temporal: 129 Vides. De quan la pesta negra arriba a Vilafranca. Donarà a conèixer una part important de la necròpolis medieval de la pesta negra que va aparèixer durant les obres de construcció del nou edifici.