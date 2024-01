El Museu Arqueològic de Banyoles obrirà a mitjans del 2024 després de dos anys tancat

El Museu d'Arqueologia de Banyoles encara la recta final de les obres de remodelació dos anys després d'iniciar-les. L'alcalde de la capital del Pla de l'Estany, Miquel Noguer, ha anunciat que preveu obrir-lo al públic a mitjans d'aquest 2024. Les previsions inicials eren acabar els treballs el segon semestre de l'any passat, però la troballa d'un nou pany de muralla i la manca de subministraments han endarrerit els terminis.

De moment, ja s'han acabat les obres a la part antiga, on s'ha restaurat l'edifici gòtic de la Pia Almoina. Ara, el projecte es concentra en la part nova del museu i s'està construint el mòdul nou que es convertirà en la nova entrada de l'equipament. També hi haurà un espai de magatzems, un auditori i espais educatius.

Dos anys tancat

Ara fa dos anys que el Museu Arqueològic de Banyoles tancava les portes per iniciar el procés de reforma integral. Quan s'acabessin les obres, calia executar la nova museïtzació i per això l'equip de govern calculava reobrir l'equipament al llarg del segon semestre del 2023.

En aquell moment, però, encara no havia esclatat la guerra entre Rússia i Ucraïna. El conflicte armat va comportar importants problemes en el subministrament de matèries primes en el sector de la construcció. Per això el primer endarreriment va ser tot just començar les obres, quan l'empresa ja va preveure que els subministraments no arribaven a temps i això implicaria un retard.

Els problemes en el subministrament de matèries primeres i les troballes arquitectòniques han endarrerit els treballs

El fet de restaurar un edifici gòtic, però, també implica que es puguin generar imprevistos com ara troballes arquitectòniques. En aquest cas, els treballadors van trobar un pany nou de muralla medieval que van analitzar i estudiar. Una troballa important per a la història de la ciutat però que va comportar la paralització de les obres, una vegada més.

Aquest conjunt de retards van fer que el consistori renunciés a veure el museu acabat el 2023 i s'emplaçaven a reobrir-lo el 2024. Ara, Noguer ha anunciat que la restauració de tot l'edifici gòtic ja s'ha acabat i tan sols queda pendent la construcció de l'edifici adjacent. Es tracta d'un espai que es convertirà en el nou accés principal del museu i acollirà la recepció, a banda d'espais educatius, un auditori i magatzems interns.

Una vegada aquests treballs estiguin finalitzats, s'haurà de desplegar el nou projecte de museïtzació, que s'ha renovat totalment en base als nous espais de l'edifici. Malgrat tot, l'alcalde de Banyoles confia que "d'aquí a mig any" l'equipament reobri les portes.