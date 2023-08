Troben restes d'animals i materials de fa 20.000 anys en una de les coves de Serinyà

Les excavacions que s'han fet durant el mes de juliol a la Cova d'en Pau de Serinyà (Pla de l'Estany) han tret a la llum restes d'animals i materials de fa 20.000 anys. Entre els elements que s'hi han trobat hi ha diverses restes lítiques en sílex, quars i altres roques, eines en os, elements d'ornamentació, plaquetes de sorrenca i còdols de calcària utilitzats per a la combustió, així com un abundant registre de fauna.

Es tracta d'uns treballs que es van duu a terme entre el 3 i el 28 de juliol, en col·laboració entre personal investigador de la Universitat de Girona (UdG) i de l'Institut Català de Paleoecologia IPHES-CERCA. Tot plegat liderat pels doctors Julià Maroto de la UdG i Manuel Vaquero de la Rovira i Virgili de Tarragona.

La cova d'en Pau, on actualment s'hi ubica el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, és un dels jaciments inclosos en el conjunt arqueològic de les coves del Reclau, del qual en formen part altres com la cova de l'Arbreda, la del Reclau Viver, la de Mollet o el Cau del Roure. Tots ells han estat fonamentals en el desenvolupament de l'arqueologia prehistòrica a Catalunya i compten amb una llarga història d'intervencions des de la dècada dels 40 del segle XX.

Unes excavacions iniciades el 2020

Les excavacions actuals estan centrades en l'excavació dels nivells paleolítics i van començar-se el 2020. Els treballs han revelat l'existència de nivells corresponents al solutrià (entre 25.000 i els 20.000 anys), però no van arribar fins a la base de la seqüència estratigràfica.

Això suposa que un dels objectius centrals de l'actual projecte és establir fins on arriba la seqüència de la cova d'en Pau i si, a més a més, s'hi poden trobar evidències d'altres períodes culturals del paleolític superior, com el gravetià o l'aurinyacià.

La campanya d'enguany a la cova d'en Pau ha comptat amb un equip de 15 persones, entre personal investigador i estudiants de la UdG, de l'IPHES-CERCA, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat Oberta de Catalunya.