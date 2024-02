El Museu de l'Art Prohibit de Tatxo Benet obre portes exposant 42 de les seves 200 obres censurades

Fins a 42 obres s'exposaran inicialment al Museu de l'Art Prohibit de Barcelona que obre les portes aquest dijous, promogut pel periodista Tatxo Benet. Francisco Franco en una nevera, el rei Joan Carles I i l'activista Domitilia practicant sexe amb un pastor alemany o Saddam Hussein lligat en una espècie de peixera són algunes de les peces que ja es poden veure.

La col·lecció del museu reuneix un total de 200 obres censurades, amb firmes com les de Pablo Picasso, Ai Wei Wei, Andy Warhol, Abel Azcona, Gustav Klimt o Banksy. Hi ha pintures, escultures, gravats, fotografies, instal·lacions i obres audiovisuals que formen una mostra àmplia de casos que sovint han transcendit als mitjans i a les xarxes socials, creades en bona part durant la segona meitat del segle XX i durant el segle XXI.

El responsable Tatxo Benet destaca que per formar part de la col·lecció i del museu "una obra ha de tenir una història darrera que l'hagi vinculat a la censura, la prohibició, i hagi estat agredida". "Hi ha obres de gran nivell artístic i altres que no tant, però totes elles tenen una història darrera molt important fins i tot per la història de l'art perquè representen aquelles obres que algú no volia que fossin vistes", argumenta l'impulsor.

'Always Franco' d'Eugenio Merino al Museu de l’Art Prohibit. — Pere Francesch / ACN

El projecte és dirigit per Rosa Rodrigo amb Carles Guerra de director artístic. El Museu de l'Art Prohibit es troba a la casa Garriga Nogués de Barcelona, obra de l'arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia.

42 de més de 200

La col·lecció de Benet reuneix obres que han estat censurades, prohibides o denunciades per motius polítics, socials o religiosos, i que el periodista i empresari ha adquirit en els darrers anys. De moment, n'exposen 42 perquè no volen carregar excessivament l'espai. "Deixarem que funcioni com està i a poc a poc anirem decidint com canviem les obres perquè la gent tingui accés a totes elles".

De les obres de la col·lecció, ara es pot veure la polèmica Not dressed for conquering - HC04 Transport d'Ines Doujak, en què apareix el rei Joan Carles i l'activista Domitilia practicant sexe juntament amb un pastor alemany. L'obra va formar part de l'exposició La bèstia i el sobirà i que l'any 2015 va tenir com a conseqüència la dimissió del director del MACBA, Bartomeu Marí, qui primer va cancel·lar la mostra i després va fer marxa enrere.

Altres peces que es poden visitar són Shark de David Cerny, amb una escultura satírica de Saddam Hussein dins d'una espècie de peixera, i Always Franco d'Eugenio Merino, amb el dictador dins d'una nevera. Entre les 42 obres també es pot veure Mao d'Andy Warhol, La civilització occidental i cristiana de León Ferrari, Piss Christ de Andrés Serrano, Schwebender Akt mit ausgebreiteten Armen (Studie für "Medizin") de Gustav Klimt, Mc Jesus de Jani Leinonen, Smiling cooper de Banksy o Filippo Strozzi in LEGO de Ai Weiwei, així com obres de Pablo Picasso.

'Presos polítics a l'Espanya contemporània'

Benet va iniciar aquesta col·lecció amb l'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània de Santiago Sierra, i des d'aleshores ha continuat ampliant la col·lecció i l'ha consolidada per fer-la accessible als visitants. La polèmica obra va ser retirada d'ARCO el 2018 i actualment es troba cedida al Museu de Lleida.