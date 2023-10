La casa natal de Salvador Dalí obre finalment les portes amb una experiència immersiva

La casa natal de Salvador Dalí a Figueres ha obert finalment les portes aquest divendres després de quatre anys d'obres i gairebé 30 des que es van iniciar els tràmits. L'equipament s'ha museïtzat amb l'objectiu d'oferir una visita complementària a la ciutat a través d'un homenatge al geni empordanès. Fins al pròxim dimecres, estarà oberta exclusivament pels figuerencs.

El recorregut es farà en grups reduïts de vuit persones, l'entrada general costarà 12 euros i durarà poc més d'una hora. Es proposa una experiència immersiva que s'endinsa en la figura i el personatge, repassant els seus inicis, les seves influències i la seva obra, i l'impacte que va tenir aquesta tant a Figueres com a l'Empordà. Hologrames, fotografies i màppings són alguns dels elements que vertebren el projecte.

El recorregut es fa audioguia en mà i amb la veu d'una narradora que acompanyarà tot el relat. Comença a la planta baixa, visitant un espai d'obres convidades, i posteriorment la primera sala, la de benvinguda, on els visitants s'endinsen a la Figueres de principis de segle. L'espectador s'endinsa en la vida i personalitat de Dalí, passant per l'habitació que el va veure néixer, el menjador, la sala de jocs, la cuina (on tenia prohibida l'entrada) i la galeria on la família feia vida. També s'hi recrea l'escola, un altre dels espais que van tenir influència en la seva figura.

El recorregut es trasllada a la segona planta, on es retrata el Dalí íntim i l'espectador "entra a la seva ment", fent incís en la influència que Buñuel i Lorca, així com la irrupció de la Gala i el trencament amb la família. També s'hi inclou una sala "d'interrogants" on s'analitzen les seves inquietuds científiques per posteriorment endinsar-se en el Dalí espectacle, el personatge. La darrera planta ofereix una aproximació completament immersiva de la influència que el paisatge empordanès va tenir en l'obra del pintor.

La sala d'estar de la casa natal de Dalí. — ACN

El director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, assegura que el projecte s'ha concebut com una visita complementària a la ciutat omplint, d'alguna manera, el buit que hi havia amb relació a museus que expliquessin qui era Dalí. "El que volíem és que la visita fos molt emocional, que et submergís en Dalí, que gairebé el poguessis tocar i que el contingut fos molt important", afegeix.

En l'acte d'aquest divendres, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha defensat que Catalunya és un país d'artistes i que l'espai serà una "oportunitat" per conèixer el Dalí més "íntim, l'home abans del personatge i l'home que ens fa entendre el personatge". La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha destacat que es tracta d'una "peça més del patrimoni arquitectònic de Figueres" i una peça més que "posa la cultura espanyola al mapa internacional".

30 anys des de l'inici dels tràmits

Les obres de rehabilitació de la casa natal del geni van començar el setembre del 2019, però el procés d'adquisició de la finca va començar molt abans, quan l'any 1995 es va comprar la botiga Tamaris (que havia estat la notaria del pare Dalí) i part de l'entresol. L'any 2001 es van adquirir les parts que faltaven de la planta baixa i l'entresol sencer, tot el primer i el segon pis. Entre el 2005 i el 2006 es va rehabilitar la façana com a pas previ per condicionar l'edifici als futurs usos.

La façana de la casa natal de Dalí. — ACN

Durant aquests gairebé 30 anys, els successius ajuntaments han anat fent passos per aconseguir incorporar l'equipament a la ciutat i convertir-lo en espai visitable. En total, les actuacions han costat 4,2 milions. La casa natal ha rebut finançament per part de totes les administracions: Generalitat, Diputació de Girona, Estat i Ajuntament.