De Frida Kahlo a Dalí: la màgia de les experiències d'art immersives

L'art és tan antic com la humanitat. Al llarg dels segles, la seva forma d'expressió i la seva interpretació han canviat, així com la forma de viure'l i gaudir-lo. Cada dia sorgeixen noves formes d'experimentar l'art i els seus autors. El model clàssic d'explorar una pintura o una escultura de la mà d'un petit text explicatiu s'està veient superat per les experiències immersives en una fosa entre art, música i tecnologia.

Aquestes propostes busquen implicar al màxim al públic, de manera que quedi submergit en l'obra d’art i formi part d'aquesta en una experiència que permet explorar l'art amb tots els sentits, i no només la vista. Aquesta forma de viure l'art ha esdevingut un èxit arreu del món, i Barcelona no n'és cap excepció.

Un dels llocs on es poden viure experiències d'art immersives a la ciutat de Barcelona és al recinte IDEAL, Centre d'Arts Digitals de Barcelona. "La digitalització ens permeten descobrir certes temàtiques i moviments de manera diferent a la qual ho faria un museu tradicional. L'IDEAL no és un museu ni un cinema, va a cavall entremig", defensa Núria Navarro, directora de comunicació del centre. En només tres anys, IDEAL, impulsat per Layers of Reality, Minoria Absoluta i MagmaCultura, ja ha rebut i produït diverses exhibicions d'artistes tan emblemàtics com Frida Kahlo, Klimt o Dalí.

'Klimt: l'experiència immersiva'

Un dels primers a fer el salt a l'experiència immersiva a l'IDEAL va ser Gustav Klimt en l'exposició Klimt: l'experiència immersiva, on els espectadors van poder submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle per viure en primera persona l'evolució de l'obra del famós pintor i del seu món.

L'exposició va tenir lloc entre abril i novembre de 2021, i va resultar ser tot un èxit gràcies a les seves innovacions, que incloïen projeccions immersives de gran format amb més de 1000 metres quadrats de pantalla, l'ús d’ulleres de realitat virtual i eines interactives que permetien als usuaris sentir-se dins de les pintures i dels edificis que l'artista austríac va decorar.

'Frida Kahlo, la vida d'un mite'

La següent exposició immersiva no es va fer esperar, i aviat IDEAL va rebre Frida Kahlo, la vida d'un mite, una biografia immersiva que proposava un viatge a través de la vida d'una de les artistes més influents de tots els temps. Sorprenentment, la biografia es va presentar sense cap pintura de l'artista, amb l'objectiu de fer un pas més en els nous llenguatges immersius.

En el seu lloc, l'exposició recorria la vida de Kahlo a través de diversos materials, com col·leccions de fotografies històriques, objectes de col·leccionista i música de nova creació, que convidaven als visitants a descobrir la increïble història que va construir el mite i a conèixer el vessant més personal de l'artista.

'El món de Van Gogh'

Dins del corrent d'immersió en l'art, una icona del calibre de Vincent Van Gogh tampoc podia faltar. És així que el novembre de l’any passat va arribar a Barcelona l'exposició El món de Van Gogh de la mà de Nomad Art i ara es troba a Las Palmas de Gran Canaria. Amb una forta aposta per l'espectacularitat, l'exhibició és una porta a l'interior de l'artista a través d’una animació que permet viure les pintures de Van Gogh en tres dimensions.

'Dalí Cibernètic'

Finalment, tornant a l'IDEAL, des del 20 de setembre el recinte ofereix un viatge immersiu per la ment de Salvador Dalí gràcies a un recorregut per les seves obres més reconegudes. Com en els casos anteriors, l'exhibició ofereix una exploració innovadora de l'obra a través d’interaccions interactives, hologrames i intel·ligència artificial. La visita també compta amb una forta aposta per la realitat virtual, amb la qual els visitants poden descobrir l'univers de l'artista de primera mà.

La bona rebuda d'aquestes exhibicions per part del públic sembla apuntar que Dalí Cibernètic és la més recent, però no pas la última experiència d'art immersiva que es viurà a Barcelona. De fet, des d'IDEAL qualifiquen aquestes iniciatives com a "èxit rotund"–des de 2019, el centre ha tingut gairebé mig milió de visitants amb aquestes exposicions–, quelcom que pronostica que la tendència de la fusió artística i tecnològica ha arribat per quedar-se.