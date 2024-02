Set rutes per resseguir la Catalunya medieval en primera persona

Catalunya té un llegat medieval innegable, gràcies a una època de la historia que va deixar empremta a casa nostra. Arreu del territori trobem llocs amb inevitablement un gran valor històric, però també un elevat grau estètic i un encant molt especial. A més de pobles també trobem castells i fortificacions, així com baluards, torres de guàrdia o castells de roca, a vegades en runes, a vegades amb un espectacular estat de conservació.

En moltes ocasions, tot això s'ubica enmig de paratges naturals inigualables, que els atorguen una bellesa encara més gran. Per tot plegat, us proposem diverses rutes per conèixer i resseguir la Catalunya medieval en primera persona: des d'itineraris per fer a peu o en bicicleta en un o diversos dies, fins a recorreguts per visitar els principals castells del territori tirant de transport a motor.

La Ruta del Cister

Arranquem amb un dels grans referents en aquest àmbit. La Ruta del Cister identifica un territori concret format per les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell i els seus 65 municipis, una proposta turística creada el 1989. La conjugació rau en el fet que cadascuna de les comarques té un monestir cistercenc: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges, els més emblemàtics d'aquest ordre a la Catalunya Nord.

El GR 175 té un recorregut total que suma 105 quilòmetres pels qui ho fan a peu i 108 quilòmetres pels qui ho fan en BTT. El traçat circular presenta 4 variants per al trànsit dels ciclistes i amb la senyalització, amb descripció en ambdós sentits de la marxa. També ofereix connexions amb altres senders GR i PR de la xarxa.

Aquests tres punts clau de la ruta serveixen realment com a "esquer" per un recorregut que va més enllà dels monestirs. La Ruta del Cister ens permet conèixer la riquesa dels paisatges, la tradició, els monuments… d'aquests indrets, marcats per la natura, vins i caves, el territori i el patrimoni.

Via del Nicolau

La recuperada via del Nicolau o via Nicolau del Berguedà permet ara passejar amb família entre Guardiola de Berguedà i Sant Joan de l'Avellanet. Passem per zones boscoses, túnels i passarel·les (inclosa una de cable de 35 m). La ruta comença a Bagà, punt medieval de referència: el retorn un cop visitat el monestir de Sant Llorenç passa per Guardiola i Terradelles, per retornar pel camí ral de Bagà a Berga.

A Bagà paga la pena fer una visita a la seva plaça porxada, i una oferta cultural de la vila. En el nostre cas, d'especial interès és centre Medieval i dels Càtars o una ruta autoguiada pel centre medieval i l'església de Sant Esteve, així com el centre del Parc Natural del Cadí Moixeró o la Sala de les Pintures del Palau de Pinós.

En aquesta localitat trobem un nucli urbà de la vila diferenciat clarament de la part antiga medieval, amb carrers que guarden molt d'encant, construïda sota el Palau dels Pinós i dins de les antigues muralles. La plaça porxada, la plaça Galceran de Pinós, guarda una bellesa extraordinària, així com edificis de notable antiguitat. Molts la coneixen per ser l'èpica sortida de la cursa Ultra Pirineu.

D'Arbúcies al Castell de Montsoriu

Si l'època medieval està marcada per una edificació aquesta son evidentment els castells, per això us proposem visitar el de Montsoriu, el castell gòtic més gran de Catalunya, a la comarca de la Selva. La seva visita ens permet descobrir com era la vida en un dels grans castells de l'edat mitjana, que s'alça al damunt d'un turó de 632 metres d'altitud i dins del Parc Natural del Montseny. Considerat com una de les grans fortaleses de la Mediterrània, fou gran residència palau dels vescomtes de Cabrera. Ja al segle X hi havia una torre fortificada de vigilància al turó de Montsoriu, mentre Bernat II de Cabrera va ser l'artífex de la gran ampliació al segle XIV A partir del segle XV.

Us proposem fer el tram Arbúcies – Montsoriu que proposta Tourdera. Es tracta d'un tram exigent, de 8 km si el feu per les variants pensades pels senderistes, o 13 km si es fa pels camins aptes per bicicletes. Cal sumar els desnivells acumulats positius, que superen els 500 metres si el fem a peu. Hi ha variants exclusives per a senderistes on és prohibit accedir amb la bicicleta.

Powered by Wikiloc

El tram de bicicletes és més llarg que el de senderistes, i presenta un desnivell de pujada acumulat de 336 m i un de baixada acumulada de 329 m, per la qual cosa cal considerar-lo un tram també exigent. En ambdós casos comencen en una petita plaça d'Arbúcies, on disposarem de diversos serveix, així de lloc on aparcar.

Rutes per Rupit

I d'un castell a un poble que manté l'essència i l'esplendor medieval. Rupit (Osona) és una vila idíl·lica per als visitants, de 285 habitants, i que destaca especialment per les seves boniques cases de pedra enmig d'un paratge natural extraordinari. Façanes de pedra, balcons de fusta plens de colors i carrers amb encant fan d'aquest indret visita obligatòria, així com el conegut pont penjant que uneix els dos costats del poble i passa per sobre la riera.

L'església de Sant Miquel del segle XVII és una de les joies del poble, amb un impressionant retaule barroc que va ser instal·lat inicialment a l'església de Sant Esteve d'Olot. Des del nucli de Rupit es pot fer una petita excursió a la construcció romànica espectacular de l'església de Sant Joan de Fàbregues, del segle XI. I és que des d'aquest punt podem fer diverses rutes al seu entorn natural, amb l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona a tocar.

Us proposem aquesta circular de Wikiloc que passa pel castell de l'Envestida, els cingles de Castellet i el salt de Sallent, la cascada més alta de Catalunya, amb una caiguda de 15 metres, situada a 5 km de Rupit. Té prop de 12 km de distància i 400 m de desnivell positiu, marcada de dificultat fàcil segons l'usuari. La pujada al cim del castell de l'Envestida no és aconsellable per a les persones que pateixen de vertigen.



Powered by Wikiloc

La Transpirenaica

Si pensem en la Catalunya medieval un dels recorreguts més paradigmàtics és la Transpirinaica, el traçat del sender de gran recorregut GR 1, l'itinerari del qual arriba als 355 quilòmetres al seu pas per Catalunya, que podem fer a peu o en bicicleta. En aquest cas, travessa la cara sud dels Pirineus des de les ruïnes grecoromanes d'Empúries fins a l'espectacular Congost de Mont-rebei, frontera natural entre Osca i Lleida.

La visita al poble medieval de Besalú (Garrotxa) és un dels punts forts d'aquesta ruta. Aquí ens podem endinsar fent una visita guiada completa pel centre històric de la ciutat, passant pel barri jueu, l'església del monestir de Sant Pere, entre altes indrets. També passarem per Ripoll on, a més del monestir, el nucli històric compta amb un atractiu caràcter medieval, entre altres atractius.

La ruta passa per altres llocs on l'època medieval va deixar empremta. A l'Espunyola (Berguedà), per exemple, on trobem una església romànica i un castell construït entre els segles XIII i XVI i declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. També per la població de Sant Joan de les Abadesses (Bages), que manté el seu passat medieval conservant moltes edificacions, carrers, muralles… i fins i tot nomenclatura medieval.



El nucli medieval de Besalú. — Turisme Garrotxa

La ruta dels castells de Catalunya

Com hem comentat en altres ocasions, Catalunya és terra de castells i fortaleses: n'hi ha uns sis-cents escampats per tot el seu territori. Foren construïts en la mateixa època, per la qual cosa a casa nostra es pot resseguir una ruta dels castells medievals, com us proposem en aquesta ocasió.

Aquest recorregut vol donar a conèixer les interioritats d'alguns dels castells més rellevants del territori català, que s'estenen en les diverses províncies, donant resposta a tots els dubtes i qüestions que se'ns puguin plantejar sobre aquesta època.

És tracta d'una ruta no circular i de caràcter ascendent, que en aquest cas farem utilitzant un transport a motor i per carretera. Es pot realitzar en tota la seva totalitat en diverses jornades, o bé visitar cada un dels espais individualment. Passa per Cardona, Figueres, Foradada, Miravet, Montesquiu i Peralada.

El Pirineu comtal

I acabem amb una altra ruta que ens portarà a diversos indrets del territori, en aquest cas centrats en la muntanya. Es tracta de la ruta del Pirineu Comtal, que ens servirà per descobrir la història catalana a través de la indestriable identitat medieval de la nostra terra.

Les valls situades al sud del Pirineu van crear una identitat pròpia en l'època medieval. Segons detalla el portal Fem Turisme, durant aquest temps es construirien més de 2.000 esglésies, monestirs i edificis romànics civils, amb les seves respectives col·leccions de pintura úniques al món, la majoria de les quals es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

La ruta es proposa en dos trams. El primer, la ruta del nord, passa pel comptat d'Empúries, Besalú i Ripoll, Berga, la Seu d'Urgell i el Pallars-Sobirà, a través d'aquestes cinc jornades. Pel que fa a la ruta del sud, els cinc dies es reparteixen en la Ribagorça, el Pallars Jussà, Cardona, Osona i Girona capital.