7 bonics pobles de Catalunya per descobrir el passat medieval

El llegat medieval de Catalunya segueix ben present en molts sentits, i també -especialment- a través del territori. Aquesta època de la historia va deixar petjada i empremta a casa nostra, i algun dels indrets s'han pogut mantenir fins avui en dia.

Es tracta de llocs amb inevitablement un gran valor històric, però també un gran valor estètic i un encant molt especial. Us proposem fins a 7 bonics pobles de Catalunya que ens permetran tornar a aquest passat medieval, molts dels quals enmig d'entorns naturals envejables.

Montblanc

Montblanc (Conca de Barberà) és inevitablement el gran exponent dels pobles medievals de casa nostra. Destaca especialment per la seva gran muralla i les seves torres i portals, que envolten la ciutat medieval, amb un nucli que també es espectacular. La seva vinculació amb la llegenda de sant Jordi i el drac, i la Setmana Medieval, l'han catapultat a ser el gran referent de patrimoni medieval català.

El conjunt del municipi fou declarat l'any 1947 Conjunt Monumental i Artístic, i és destacable aquest recinte emmurallat del segle XIV, així com el carrer dels Jueus i el Pont Vell. També el conjunt que formen l'església i l'antic hospital de Santa Magdalena (segles XIV i XV-XVI, respectivament), el convent i santuari de la Serra (segle XIII), o l'església de Santa Maria la Major i l'antiga església de Sant Francesc.

Però la seva història es remunta abans, puix al terme hi ha indicis de poblaments humans paleolítics, com assenyalen les pintures rupestres, i també l'habitaren la tribu ibèrica dels cossetans entre els segles IV i II aC. El nucli medieval és de principis del segle XI i rebia el nom de Duesaigües (per la presència dels rius Anguera i Francolí), mentre no va ser fins al 1163 que aparegué el topònim actual. L'època medieval va ser un període de creixement i esplendor.

Besalú

La vila de Besalú (Garrotxa) fou la seu d'un important comtat independent, i conserva de forma envejable un conjunt historicoartístic medieval considerable. Hi trobem l'antiga església del monestir de Sant Pere del segle XII, l'església de Sant Vicenç del segle XII, la façana de l'antiga església hospital de Sant Julià del segle XII, la Casa de Cornellà del segle XII i la sala gòtica de la Cúria Reial.

Però el més admirat per molts és el seu call jueu i deixar-se perdre pels carrerons empedrats que hi trobem, després de travessar el mític pont romànic de pedra, un altre dels vestigis del Comtat de Besalú. L'aire medieval dels seus carrers és innegable.

Peratallada

I si parlem de pobles bonics no podem evitar pensar en Peratallada (Baix Empordà), amb atractius arquitectònics i històrics molt importants. Està ple de muralles i carrers estrets i empedrats, així com arcs i els característics balcons amb flors. Tot plegat li dona un caràcter i un aire medieval i feudal molt especial, amb una bellesa incalculable que ens sorprèn a cada racó. Tot plegat conviu amb l'oferta artesanal i especialment gastronòmica de bars i restaurants de la localitat.

És un nucli petit i tan sols té uns 500 habitants, però la visita paga la pena. La muralla està conservada de forma exemplar i destaca el castell-palau de Peratallada, del segle X, entorn el qual es va assentar la població. La vila fou declarada conjunt historicoartístic i bé cultural d'interès nacional (BCIN). Destaquen també les valls de les muralles, fossat excavat a la roca viva.

Rupit

Rupit és la vila medieval enmig d'un espectacular entorn medieval, dins del municipi de Rupit i Pruit (Osona). Precisament destaca per aquesta simbiosi de la roca dels cingles i boscos de Collsacabra amb els carrers, places, cases i ponts de pedra de la població. Fer una bona passejada pels carrers empedrats del nucli antic i fixar-se en els casals de pedra del segle XVI al XVIII és imprescindible. Destaquen les dels carrers del Fossar i de l'Església, així com les places Major i dels Cavallers.

El nucli medieval de Rupit. — Generalitat de Catalunya

L'origen de la vila es troba en el castell que es va construir als voltants de l'any 1000, substituint l'originari de Fàbregues, entorn el qual es van edificar les cases dels seus habitants. Mentre al segle XIV la població va patir un decreixement important, als segles XVII i XVIII, va assolir la seva màxima esplendor.

Pals

Molts relacionen Pals (Baix Empordà) amb la mar, però el seu nucli interior preserva l'essència del seu passat medieval. Al capdamunt d'un turó veiem la seva muralla que envolta la vila, i especialment l'església i la coneguda torra de les Hores, malauradament del poc que es conserva de l'antic castell del poble.

Si passegem pels seus carrers ben segur que ens transportarem a l'època medieval, amb uns colors molt particular i un aroma màgic. Voltes de pedra, arc de ferradura, portalades, finestres romàniques i gòtiques… no falten en aquesta vila. La plaça Major, les tombes visigòtiques, a més de l'església, el castell, la torre de les Hores i la muralla, són els imprescindibles d'un indret tan especial com Pals. Ja ho va dir Josep Pla a El meu país: "Pals no mereix una visita, sinó cent visites, perquè la seva situació ofereix la possibilitat de veure un dels paisatges més bells i inoblidables del país".

Mura

La localitat de Mura (Bages) es troba enmig del conglomerat muntanyós de Sant Llorenç del Munt, formant part de les Valls de Montcau. Al poble es manté l'encant de l'edat mitjana a través del seu nucli antic medieval, enmig d'aquest gran entorn natural.

També hi trobarem cases de pedra o la recomanable església romànica de Sant Martí, estructura de la qual data de diferents períodes constructius (segles XI-XII, XV i XVII), enmig de la població. Empedrats, porxos, escales i carrerons costeruts formen part del paisatge d'aquest indret.

Peralada

El poble de Peralada (Alt Empordà) també conserva un encant especial gràcies als carrerons empedrats i arcs que troben en el seu nucli medieval. En destaca especialment el castell de dues torres amb un merlet i els seus corresponents jardins d'arbres centenaris. Fou construït al segle XIV, i transformada en palau a les acaballes del XVI.

El Castell de Peralada. — Departament de Territori i Sostenibilitat / ACN

El Castell de Peralada una propietat privada que no podem visitar totalment, però sí la part on s'ubica el casino, o els seus jardins a l'estiu, quan si celebra el Festival Internacional de Música de Peralada. Del complex també destaca el Convent del Carme amb el Museu del Castell de Peralada, construït al segle XIV i d'estil gòtic, i amb una biblioteca amb 80.000 volums d'un valor inimaginable.