47 informadors consciencien els visitants dels parcs naturals sobre com actuar-hi

Els parcs naturals catalans compten amb una xarxa de 47 informadors que cada dia ajuden a fer pedagogia als visitants en els accessos i explicar com actuar en espais protegits. La seva funció principal consisteix a indicar quins itineraris poden seguir, recomanar zones menys freqüentades i també recordar les activitats permeses.

Els informadors també alerten del risc que pot comportar la presència humana i el perill que suposa estar dins d'un entorn natural en casos de risc d'incendi elevat. I és que la majoria dels visitants dels parcs naturals desconeixen quines són les zones habilitades per passejar, quines activitats s'hi poden fer i quin risc implica la presència humana en entorns naturals.

Una de les utilitats principals dels informadors és plantejar itineraris menys freqüentats als visitants, esponjant així l'afluència de públic i evitant les massificacions. Que molt volum de gent vagi a uns determinats punts comporta un desgast pel territori que en dificulta la conservació.

Els informadors també els recorden algunes restriccions que hi ha vigents com ara passejar amb els gossos lligats o banyar-se només en zones senyalitzades. La funció d'aquestes figures és precisament mostrar aquests altres camins que puguin seguir amb seguretat, ja que molts visitants hi arriben desorientats i sense saber on anar.

Una informadora del punt d'informació a l'inici de les restriccions del Parc Natural de Cap de Creus a Cadaqués. — Gemma Tubert / ACN

El dispositiu d'informadors en parcs naturals se suma als 17 informadors que hi ha en espais fluvials i gorgues que més es freqüenten a la Catalunya Central i 21 informadors més en gorgues i rius gironins. En total suposa un cost d'1,4 milions d'euros per part del Departament d'Acció Climàtica.

Nivell 3 del pla Alfa

Els informadors també són els encarregats de recordar que amb el nivell 3 del pla Alfa activat per risc d'incendi no es pot accedir als espais ni amb bicicleta ni a peu, cosa que molts visitants desconeixen. La restricció pretén que la presència humana no impliqui l'origen d'un incendi forestal en unes circumstàncies perilloses, així com garantir als cossos d'emergència que no hi ha ningú en el perímetre, en cas d'un foc.

Per tot plegat, es recomana que la gent s'informi abans de visitar un espai natural. D'aquesta manera, veuran abans de sortir si hi ha alguna amenaça que els impedirà entrar en els espais naturals o no i evitar sorpreses d'última hora.