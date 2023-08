Set travesses senderistes per Catalunya per a tots els gustos

L'estiu és també un moment ideal per fer esport i activitats a l'aire lliure. Ara que molts tenen més temps i busquen com aprofitar les vacances al màxim, fer travesses senderistes pel mateix territori català pot ser una bona opció. Sigui amb família, amb amics o en solitari, realitzar aquestes rutes és una bona opció per conèixer la natura, la cultura i la historia més propera.

En total, us presentem set travesses i rutes per a tota la família, amb etapes per a iniciats i d'altres per a més experimentats. La majoria transcorren pel Pirineu català, fent parada a diversos refugis de muntanya, arribant algunes fins a la Catalunya Nord, i també travessant la frontera fins a França o Andorra.

Cavalls del Vent (Berguedà, Cerdanya)

És una de les travesses insígnies de casa nostra, que ens portarà a descobrir l'encant del Parc Natural del Cadí-Moixeró. La Cavalls del Vent és una ruta d'alta muntanya per a excursionistes una mica experimentats, amb un recorregut de 85 km i un desnivell positiu de 4775 metres, amb un acumulat de prop dels 10.000 metres.

Participants de la darrera edició de l'Ultra Pirineu arribant al punt del Niu de l'Àliga. — Aleix Camprubí i Pont

S'acostuma a dividir en tres, quatre o cinc etapes, per bé que els excursionistes més experimentats la poden fer amb menys de 24 hores. De fet, la cursa actualment anomenada Ultra Pirineu segueix aquest recorregut i passa pels vuit refugis del parc: Rebost, Niu de l'Àliga, Serrat de les Esposes, Cortals de l'Ingla, Prat d'Aguiló, Lluís Estasen, Gresolet i Sant Jordi. Podrem trepitjar indrets com la Tosa d'Alp (2.537 metres) o el Penyes Altes del Moixeró (2.279 metres), amb el teló de fons del Pedraforca.

Carros de Foc (Pallars Sobirà, Val d'Aran)

Competeix en popularitat amb la Cavalls del Vent. La Carros de Foc és també d'una travessa d'alta muntanya i per a caminadors experimentats, amb un recorregut de 55 km i un desnivell positiu de 4.400 metres, amb un acumulat d'uns 9.200 metres.

Parlem d'una travessa circular amb la qual coneixerem bona part del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici a través de nou etapes. Enllacen sengles refugis repartits entre la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà: els de Saboredo, Colomers, Restanca, Ventosa i Calvell, Estany Llong, Colomina, Josep Maria Blanc, Ernest Mallafré i Amitges.

La Porta del Cel (Pallars Sobirà)

La Porta del Cel és una travessa a peu d'alta muntanya pirinenca s'ubica al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i està pensada per fer en cinc jornades. Té una dificultat considerada per a experimentats, tot i no tenir massa dificultats tècniques especials, amb uns 59 km de recorregut, 5.840 metres de desnivell positiu i un acumulat de més d'11.000 metres, generalment a través de camins de muntanya.

Enllaça de manera circular tres refugis, el nucli de Graus i el poble de Tavascan, refugis d'alta muntanya, i que parteix en ple Parc Natural. Destaca el seu pas per l'emblemàtica Pica d'Estats als 3.143 metres, el sostre de Catalunya, que té una visió panoràmica inigualable.

Camí del Canigó GR 83 (Garrotxa, Maresme, Ripollès, Selva, Vallès Oriental)

El camí del Nord o del Canigó és un sender que recupera el recorregut de milers d'exiliats entre el gener i febrer de 1939, fugint cap a França pel coll de Malrem. A banda del valor natural, destaca pel seu valor històric, essent una travessa carregada de simbolisme que es va iniciar amb la voluntat d'unir la Mediterrània amb el Canigó.

Part del Camí del Nord o del Canigó es pot fer en bicicleta. — Generalitat de Catalunya

Uneix Mataró amb Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, a través d'uns 210 quilòmetres, 10.500 metres de desnivell positiu i prop de 19.000 acumulats. De les deu etapes, les 6 primeres són per a iniciats i debutants, mentre les 4 darreres presenten dificultats d'alta muntanya i per a experimentats.

Muntanyes de Llibertat (Pallars Sobirà)

Muntanyes de Llibertat recorda una de les etapes més dramàtiques de la nostra història, l'exili de republicans i jueus fugint la Guerra i l'Holocaust. La travessa circular transcorre pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural Regional dels Pirineus Ariejans a Occitània, dels paisatges d'alta muntanya del Pallars Sobirà a aquesta regió dels Pirineus Ariejans a França.

També té etapes per a iniciats, però, tanmateix, per experimentats i d'alta muntanya. En total, quatre jornades d'entre 7 i 9 hores. Una travessa circular de 63 km i 4.690 metres de desnivell, més de 9.300 d'acumulat. Enllacen quatre refugis: el càmping Bordes de Graus, Certascan, le Presbytère i l'Escolan.

Estanys Amagats (Cerdanya)

Aquesta travessa està formada per cinc etapes d'un total de 73 km, amb algunes per a iniciats i altres per a experimentats, que sumen un desnivell positiu de 3.600 metres. Els Estanys Amagats és una ruta circular a través de quaranta llacs situats en gran part a la Cerdanya, però també a Andorra.

Ruta dels Estanys Amagats. — Generalitat de Catalunya

I és que, com el seu nom indica, els llacs i estanys són els grans atractius d'aquesta travessa, entre els quals destaquen el de Malniu, el llac de l'Orri, l'estany de Setut, la bassa de Comabella, els estanys de Perafita o l'estany de Calm Colomer. Tots estan situats en entorns muntanyosos que ofereixen una bonica estampa. La ruta permet augmentar la dificultat pujant a diversos cims reconeguts.

Pedraforca 360 (Berguedà)

Quan pensem amb el Pedraforca el més habitual es pensar a pujar al cim, però també podem voltejar-lo i gaudir de tots els angles d'aquesta muntanya màgica, una de les més emblemàtiques i reconegudes de Catalunya. Es tracta de la ruta Pedraforca 360, la volta al Pedraforca.

No és pròpiament una travessa, però amb nens és una excursió ideal per a fer també parada i fonda. No presenta dificultats destacables a través dels seus 16,6 km i uns 780 metres de desnivell acumulat. El temps per a fer-la és d'entre 4 i 5 hores.